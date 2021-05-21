В Киеве проводят акцию против «милицейского сафари». Участники требуют отставки главы одного из управлений Нацполиции

В Киеве проходит акция «Остановим сафари милиции на Подоле». Ее организовали под Подольским управлением Национальной полиции.

Об этом сообщает корреспондент «Бабеля» с места события.

Причиной акции стали очередные случаи жестокого поведения правоохранителей. 15 мая они провели рейд на улице Нижнеюрковской, а 19 мая избили художника Дмитрия Богайчука.

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В связи с этим активисты вышли к Подольскому управлению Нацполиции с требованием отставки их главы Павла Василенко. Также участники призывают правоохранителей прекратить незаконные рейды на заведения Подола и проведение незаконных обысков.

Раздаются и отдельные призывы об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова и очередной реформе полиции.

Параллельно с этой акцией под управлением полиции проходит еще одна. Ряд людей пришли с плакатами, на которых призывают «закрыть наркопритоны на Подоле», в частности заведения Closer, River Port и другие. Они отмечают, что борются с распространением наркотиков.