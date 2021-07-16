От «оскотиневших лиц под шлемами» до «горжусь нашим коллективом». Так менялся Арсен Аваков и его риторика в адрес МВД. Избранные цитаты экс-министра

Ратынский Вячеслав / УНИАН

В 2010 году Арсен Аваков, тогда депутат Харьковского облсовета, начал вести на местном телевидении программу «Акценты». Иногда он приглашал гостей и обсуждал с ними жизнь в Украине, но чаще в «Акцентах» транслировали сюжеты о деятельности поддерживаемого Аваковым Всеукраинского объединения «Батьківщина», о проектах самого Авакова и его монологи о текущих событиях. Один из таких монологов, записанный в конце мая 2010 года, был посвящен инциденту в одном из городских парков. Мэрия решила прорубить в парке просеку и построить шоссе, часть местных жителей вышли на протест, милиция побила протестующих. Аваков решил обратиться к милиционерам:

«Дорогие правоохранители. Вы на службе у народа, у людей. Вы служите только им. Никто из вас не имеет никакого права морального выполнять команды, направленные против людей, которым вы служите. Это принципиально важно. А для тех, кто потерял честь и совесть и кто носит погоны, я хочу сказать: на то есть люди с волей, с позицией, со статусом и с ответственностью — в том числе и я — которые не дадут ситуации произойти бесконтрольно. Беспредела не будет. Я обеспечу тотальный контроль над всем, что происходит».

Тридцать первого октября 2010 года в Украине проходили местные выборы. Агитируя за ВО «Батьківщина», Аваков записал серию видеороликов. Один из них был адресован офицерам — и там политик, в частности, сказал:

«Все наше общество надо основательно изменить. Чтобы наконец в милиционере люди почувствовали защитника, а не исполнителя чьей-то воли. […] Так думаю я и так думают все люди, которые хотят жить честно и свободно».

Вскоре после прихода к власти Виктора Януковича активизировалось рассмотрение уголовных дел против одного из лидеров оппозиции и руководителя «Батьківщини» Юлии Тимошенко. Пятого августа 2011 года ее арестовали по обвинению в злоупотреблении властью при подписании «газовых контрактов» с Россией в 2009 году. Судебные заседания в Печерском суде сопровождались акциями протеста. На них присутствовал и Арсен Аваков. Акцию 8 августа 2011 года он сопроводил таким комментарием:

«Большей мерзости я давно не видел. Оскотиневшие лица [«беркутовцев»] под шлемами перли на людей, не давая им даже возможности спокойно отойти. Свирепость и грубость. […] Полицейское государство».

С началом Евромайдана Аваков, тогда народный депутат, принял в нем активное участие. Когда протесты перешли в насильственную фазу, он нередко писал о действиях «беркутовцев». Видеозаписи того, как они бьют граждан, Аваков комментировал так:

«Это видео мы принесли сегодня в парламент. [На нем] кадры, достаточные в любой стране для отставки главы МВД, для наказания озверевших бойцов спецподразделений».

Мариенко Андрей / УНИАН

Двадцать седьмого февраля 2014 года Арсен Аваков стал министром внутренних дел Украины. Он должен был изменить дискредитировавшую себя правоохранительную систему. Для этого расформировали спецподразделение «Беркут», Госавтоинспекцию и ряд других подразделений. Вскоре всех сотрудников МВД начали переаттестовывать. Аваков активно комментировал реформу у себя в Facebook, нередко начиная посты с фразы «Докладываю народу Украины». Вот отрывок его записи от 14 марта:

«Полумеры не помогают. Разработал принципиально новую модель кадровых решений в системе. [...] Непривычно, необычно — испытание для офицеров и служащих. Но это часть пути, как вернуть доверие к МВД, в том числе через внятные кадровые назначения. Этот путь надо пройти. [...] Это не будет растянутая процедура, у страны нет времени для затяжек — начинаем прямо сегодня поздним вечером».

А вот — от 6 июня, к символическим первым ста дням на посту:

«Совсем достали вопросами, чтобы прокомментировал 100 дней пребывания министром. Достижения там, просчеты, планы. [...] Не смогли двинуть по-настоящему реформу в системе МВД. Текущая ситуация в стране задала другие неотложные императивы — на какой-то период времени устойчивость и управляемость системы встала выше качества. [...] Надеюсь, что бы ни было — начнем перестройку и реформу на марше».

Синица Александр / УНИАН

В тот период министр был подчеркнуто корректен и предупредителен. Когда 26 февраля 2015 года под зданием Национального банка милиция побила активистов «финансового майдана» — сразу последовали извинения и кадровые решения. И пост в Facebook:

«Прежде всего — мои извинения всей стране за непрофессиональное поведение милиции в возникшей ситуации и безобразную сцену возле здания НБУ. К пикетирующим возле НБУ этой ночью я подъехал и извинился за произошедшее лично. [...] Мною назначено расследование произошедшего, результаты которого будут обнародованы публично не позднее следующих 48 часов. [...] Руководитель Печерского райотдела Киева освобожден от должности».

В 2014—2015 годах личная страница Арсена Авакова в Facebook активно набирала подписчиков, достигнув отметки в 300 тысяч.

К весне 2015-го в адрес руководства МВД начали звучать упреки насчет темпов реформ и кадровых решений. В конце мая корреспондент издания liga.net спросил у Авакова: «У общества накопилось большое количество вопросов к милиции — слишком дорогая цена заплачена за возможность перемен. Все чаще звучат предложения о вашей отставке. Вы сами видите причины для критики своей работы?»

«Конечно, я вижу достаточно поводов для критики в свой адрес. [...] Ожидания так высоки, а реальность падения настолько глубока, что неизбежен процесс разочарования», — ответил Аваков.

«Сакал, Чеботарь, Ершов. Судя по тому, что эти люди ушли, это были плохие кадровые решения. Вы можете объяснить обществу, почему дали дорогу этим людям? Им удастся отделаться только отставкой или же они будут привлечены к уголовной ответственности?» — продолжил журналист.

«Вы задаете мне вопрос вульгарно, на злобу текущей ленты новостей, которая формируется повесткой дня жареных фактов, расстроенного общества, требующего сакральных жертв», — ответил министр.

На эти же проблемы через полгода обратила внимание журналистка издания «Зеркало недели».

«Вы до сих пор не покинули свой пост только потому, что вы оптимист?» — спросила она Авакова в интервью в декабре 2015 года, через месяц после того как начал действовать новый закон «О Национальной полиции».

«Мне интересно сидеть в этом министерстве и бороться с некрасивостями политики только при условии, что я [...] при этом могу работать. Если я терплю год, то должен понимать, что за этот год сделано в плане реформирования. Если есть результат, тогда еще потяну годик, буду брать на себя негатив и разменивать на этот результат свои рейтинги и личную жизнь», — ответил Аваков.

В сентябре 2016-го Арсен Аваков опубликовал длинный пост о реформе полиции. Радикализма 2014 года уже не осталось. «Полицейский, пришедший из недр нашего общества в полицию, — плоть от плоти нашего общества, его отражение, со всеми плюсами и недостатками, — написал он. — Именно поэтому даже при жесткой системе отбора и конкурсов, прежде чем мы достигнем цели, у нас будут ошибки и трудности естественного отбора. [...] Да, пройдут годы до полного выстраивания системы, но правда и в том, что вы прямо сейчас уже чувствуете много изменений к лучшему. Ведь так же?!»

Вскоре Аваков предложил законодательно закрепить принцип «полицейский изначально прав». Аргументировал это так: «Императив презумпции правоты полицейского должен стать социальной нормой! Сначала подчиняйся полицейскому — потом обжалуй! Это ограничение гражданских свобод? Нет! Это правило безопасности — через процедуру порядка, лишь на очень короткое время отсрочивающую права гражданина на апелляцию действий полицейского. [...] Другого пути построения эффективной правоохранительной системы нет. МВД будет предлагать парламентариям имплементировать эту норму в законодательном поле».

Идея Авакова вызвала такой резонанс, что ему пришлось даже оправдываться в телевизионных шоу. Он утверждал: «Нововведение подразумевает, что полицейские действуют корректно и оправданно. А законопослушным гражданам нечего бояться — оно может доставить разве что секундный дискомфорт».

Гонтар Владимир / УНИАН

К тому времени Аваков писал в Facebook все реже. Он меньше сосредотачивался на системных реформах и больше писал о запуске национальной полиции в каждом крупном городе, об открытии каждого сервисного центра МВД. Отдаленно касались реформ и работы на посту министра его отстраненные записи философского толка. Например, такая от 23 апреля 2017 года:

«Зачастую человек, делая что-то правильное, знает наверняка: тебя сейчас не поймут с этим, и не примут, и проклянут… И все же делает. Таков Человек!

Иногда думаешь, почему, что толкает его на такое — в текущем жестком и мстительном социуме? Ценности? Дух? Чувство долга? А может, все-таки гордыня?..

Увы, все высшие постулаты ценностей находятся все же по ту сторону человеческого разума. Прав был Ницше…»

Или пост от 27 февраля 2018 года с подписью «Ницшеанские размышления о фактах»:

«Вы вдумайтесь, ведь правда, если без суеты оглянуться вокруг — реальности не существует, фактов не существует — есть лишь их интерпретация и подача. Правда или то, что мы называем правдой. [...] Мы живем в странном мире странного времени, не похожем, как нам кажется, на все предыдущие времена. [...] И действительно — мир изменился и продолжает меняться на наших глазах, и дело не в технологиях как таковых — дело в нашей человеческой реакции на этот новый мир бешеного информационного потока без лимита и без границ стыдливой морали».

24 октября 2020 года активисты вывесили над пешеходным мостом над улицей Институтской в центре Киева баннер с якобы постом Арсена Авакова времен Революции достоинства в 2014 году. Так активистка Алина Бондар призвала министра уйти в отставку. О записи Авакова стало широко известно в 2016 году — сразу же появились утверждения о хакерской атаке на Facebook министра: мол, сам он такого текста не писал. Сейчас такого поста в аккаунте Авакова нет. twitter.com/Novynarnia

Тем временем вопросы к работе МВД у журналистов и правозащитников только накапливались. Например, о нераскрытых убийствах Катерины Гандзюк и Павла Шеремета — во втором случае вину арестованных в декабре 2019 года следствие до сих пор не смогло доказать. Вызвало резонанс убийство полицейскими пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком и изнасилование женщины в Кагарлыке. Эти преступления были совершены уже после переаттестации полицейских. Однако, по словам эксперта «Реанимационного пакета реформ» Евгения Крапивина, в ходе переаттестации уволили лишь семь процентов полицейских. И около половины из них вернулись на свои посты через суд. Так сделали и полицейские, причастные к убийству Тлявова.

В ночь с 18 на 19 мая этого года в Киеве на Подоле полицейские грубо задержали и несколько часов продержали в наручниках художника и музыканта Дмитрия Бугайчука. Утверждали, что нашли у него пакет с марихуаной. Адвокат Бугайчука этот факт отрицает. Двадцать первого мая перед Подольским райуправлением МВД прошла акция протеста против действий полицейских и за отставку руководителя местной полиции Павла Василенко. В отличие от инцидента в феврале 2015 года, когда милиционеры побили протестующих под Нацбанком, никакой реакции ни на инцидент, ни на акцию от Авакова не последовало.

Три месяца назад Аваков вспомнил события в харьковском парке 11-летней давности ― противодействие строительству шоссе. «То время прошло. Нас тогда дожали большей силой власти и тогдашней провластной камарильи», — написал в своем Facebook министр. О правоохранителях, которым Аваков в 2010 году посвятил несколько публикаций и эфиров, в этом посте нет ни слова.

Гонтар Владимир / УНИАН

Позавчера, в свой последний рабочий день, Арсен Аваков вручал сотрудникам МВД награды. Выступая перед ними с прощальной речью, он только хвалил коллег. «У нас в Министерстве внутренних дел работают около 350 тысяч офицеров и служащих, — сказал он. — Горжусь нашим коллективом, горжусь нашим профессионализмом! Желаю в дальнейшем успехов».

Аваков ушел ― придет новый министр. Будем следить за обоими, а ваши донаты нам в этом помогут.