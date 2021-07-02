Ведуча Кароліна Ашіон звинуватила міністра культури Олександра Ткаченка в расизмі. Він расист чи в інтернеті знову хтось неправий? Сперечаються редактори «Бабеля»

КАТЯ: Давай, оскільки я буду «адвокатом диявола», зроблю офіційний дисклеймер (який мені все одно не допоможе). Расизм — то безумовне зло. В Україні расисти не повинні обіймати жодну з важливих державних посад. Без «але». Питань до Кароліни Ашіон у мене немає. Вона зробила публічний пост з іменами учасників і без натяків — це сміливо і чесно.

А тепер по суті. Якщо міністр культури або будь-який інший український чиновник — расист, то це привід для відставки, але чи расист Ткаченко? Що я зрозуміла з поста — шість років тому Ткаченко грубо відповів Ашіон, його відповідь сильно зачепила її і принизила. Але ти впевнений, що через стільки років Ашіон памʼятає формулювання дослівно? Що він це сказав саме так і мав на увазі саме це?

ЖЕНЯ: Фраза «Ти себе у дзеркалі бачила?» — досить жорстка. Що ще він міг мати на увазі, крім як колір шкіри? Кучерявість? У нього був шанс через шість років сказати, вибач, мовляв, був дурнем. Натомість він іще раз на неї «наїхав».

КАТЯ: А якщо не було конкретно цієї фрази? Кароліна вже якось розповідала про цю історію публічно, і там було інше формулювання про зовнішність — «недостатньо українська, занадто екзотична». Я не кажу, що вона навмисне щось спотворює, але дослівно памʼятати розмову шестирічної давності складно, а тут важливе кожне слово, інтонація, контекст. Расизм — дуже серйозне звинувачення. Чому всі такі упевнені, що розмова була саме такою? Це презумпція винуватості.

ЖЕНЯ: Навіть якби розмова була не такою, посил у тому, що він послав її через колір шкіри.

КАТЯ: Він потім розповідав, що такого не говорив і це слова не з його лексикону. Давай ти згадаєш, що дослівно говорив під час якоїсь серйозної сварки шість років тому?

ЖЕНЯ: А я, між іншим, памʼятаю. У травні 2014-го мене не взяли на «Радіо Свобода», сказали: «Я бачу, у вас українська так собі». Тут така сама історія, тільки з кольором шкіри.

КАТЯ: Річ у іншому. Ткаченко каже, що такого не говорив і все це ніяк не повʼязано з расизмом. Тобто, він може бути хамом, але хам і расист — то різні речі. Сама Ашіон каже: «Який з Ткаченка расист?» Вона пише, що йому, ймовірно, просто забракло розуму або фантазії взяти темношкіру ведучу і вийти за рамки. І, до речі, «2+2» теж входив до «плюсів».

ЖЕНЯ: Ось дослівна цитата Ашіон: «Чи можна було тоді знайти інші слова для більш делікатної відмови? Впевнена, так. Будь-який розсудливий чоловік знайшов би що сказати. Можна було тепер просто вибачитися по-людськи? Звісно. А так це не просто хамство. Це расизм, хлопці. Я ж то знаюся на цьому». Так що мова саме про расизм.

КАТЯ: З мене дуже фіговий адвокат для Ткаченка: наша з ним історія куди більш трагічна і неприємна, але я за обʼєктивність. Ашіон вже працювала в холдингу, яким керував Ткаченко. Тобто, у холдингу не було позиції — темношкірих не беремо. Ткаченко відмовив їй в умовному підвищенні, і ніхто напевно не знає, яким було формулювання. Всі вірять словам Ашіон. Ніхто не вірить Ткаченку. І всім ок, тому що Ткаченко — «плюси», «плюси» — Коломойський, Коломойський — зло. Все просто.

Мене хвилює, що соцмережі зносять людей без суду і слідства. І поки ці люди, яких зносять, нам не подобаються, всі задоволені — це справедливість. А коли торкнеться нас, буде неприємно. Якщо якась активістка скаже, що шість років тому ти її лапав за дупу, тебе поховають. Нарешті ми станемо схожі на «Медузу»!

ЖЕНЯ: Так, історія з домаганнями — це слово жертви, якому всі вірять. Але! Навряд чи Ашіон вирішила знищити Ткаченка на рівному місці. І не вірять йому не тому, що він — «Коломойський», а тому що його рівень такий, йому раз плюнути — сказати людині «подивися у дзеркало». У нього є будинок на Трухановому, а це заборонено. На його каналі виходили мерзенні сюжети всю передвиборчу кампанію, наприклад, про те що [Петро] Порошенко вбив брата. І купа всього ще. Це говорить про те, що Ткаченко не має моральних принципів. Він людина без моралі. А отже бути расистом для нього не становить труднощів. Коломойський тут ні до чого.

КАТЯ: Ок, тобто, якщо ти злодій, то автоматом педофіл? Або, якщо бидло, то міг би і вкрасти? Камон, це неправильно. У Ткаченка може бути мільйон гріхів, але не можна все пристібати автоматом. Ти пишеш, що людина без моральних принципів легко може бути расистом — це не так. Не кожен хам і дурень — расист. Не кожен расист — ідіот. Якщо ти ляпнув не те, не подумав — це одне. Расизм — інше. Як зрозуміти, хто в інтернеті бреше, в ситуаціях, коли не все однозначно? Так, у таких ситуаціях вирішує репутація: у кого вона краща, тому вірять, і це правильно. Але що робити з цим «віримо на слово», якщо у скандалі не буде людини з поганою репутацією?

ЖЕНЯ: Хоч раз таке було? Усі ці обвинувачені — суцільні злодії. Вони потім у судах зізнаються. Наприклад, той же Гарві Вайнштайн. І ти взагалі плутаєш. Наприклад: у блогера 80 тисяч підписників, він виходить і каже: «Бабель» бере бабло у [Арсена] Авакова», і йому всі вірять. Тут згоден — блогеру взагалі пофіг, він нічого не бачив, взяв зі стелі і звинуватив на рівному місці. Але з Ткаченком інакша історія. Тому що це особистий досвід Ашіон, який вона озвучила. Блогер же не каже «Я бачив, як Аваков дав бабло», а Ашіон каже: «Ткаченко — расист». Чому я не повинен їй вірити? Расизм в Україні є? Є. Ашіон темношкіра? Темношкіра. Ткаченко безпринципний? Безпринципний.

КАТЯ: І висновок? Ткаченко — расист?

ЖЕНЯ: Висновок: він цілком міг відмовити їй в посаді через колір її шкіри — це расизм. Нехай навіть він і не думав про це.

КАТЯ: Міг, але ми не знаємо точно, а всі вже винесли вирок. Усім здається, що їх це не торкнеться. У нас взагалі не працюють суди, зате громадський суд дуже швидкий. Ти, як головний редактор, краще не Вайнштайна як приклад наводь, а [Івана] Колпакова. Ми ж «недомедуза».