«Євросолідарність» збирає підписи за відставку міністра Ткаченка через звинувачення в расизмі

У партії «Європейська солідарність» розпочали збір підписів за відставку міністра культури Олександра Ткаченка через звинувачення в расизмі.

Про це у своєму Facebook написав нардеп Володимир Ар’єв.

«Ми з колегами реєструємо постанову про звільнення міністра-расиста. У цивілізованій країні Ткаченко вже сам мав подати у відставку. Але ні. Тому — проєкт постанови. Для влади ця історія стане тестом на цивілізованість», — зазначив він.

На фото постанови видно, що свої підписи вже залишили близько 10 нардепів, переважно з фракції «Європейська солідарність».