Збірна України програла Австрії, але вона ще може вийти у плей-оф Євро-2020. Ми сьогодні вболювали і дуже-дуже засмутилися. Ось як це було — у 10 фото з фан-зони

Збірна України з футболу програла вирішальний матч за пряме попадання в плей-оф Євро-2020 Австрії з рахунком 0: 1. Попри поразку, в українських футболістів все ще є шанс потрапити в одну восьму турніру з третього місця. Крім двох кращих команд із груп, туди потрапляють 4 із 6 збірних, які фінішують у своїх групах третіми. Враховуватимуть кількість очок і різницю забитих і пропущених мʼячів. За умови потрапляння з третього місця Україна може провести ще один матч у Бухаресті 28 червня з переможцем групи F — зараз такий шанс є у Португалії, Франції та Німеччини. Або українська збірна може зіграти 29 червня у Глазго з переможцем групи Е, де лідером є Швеція, але не втратили шанс також Словаччина та Іспанія. Ось як сьогодні підтримували нашу збірну, переживали і засмучувалися після програшу — у 10 фото, які Стас Козлюк зробив спеціально для «Бабеля» в київській фан-зоні на стадіоні «Олімпійський».