Сборная Украины проиграла Австрии, но она еще может выйти в плей-офф Евро-2020. Мы сегодня болели и очень-очень расстроились. Вот как это было — в 10 фото из фан-зоны

Сборная Украины по футболу проиграла решающий матч за прямое попадание в плей-офф Евро-2020 Австрии со счетом 0:1. Несмотря на поражение, у украинских футболистов все еще есть шанс попасть в одну восьмую турнира с третьего места. Кроме двух лучших команд из групп, туда попадают 4 из 6 сборных, которые финишируют в своих группах третьими. Учитываться будут количество очков и разница забитых и пропущенных мячей. При условии попадания с третьего места Украина может провести еще один матч в Бухаресте 28 июня с победителем группы F — сейчас такой шанс есть у Португалии, Франции и Германии. Или украинская сборная может сыграть 29 июня в Глазго с победителем группы Е, где лидер Швеция, но не потеряли шанс также Словакия и Испания. Вот как сегодня поддерживали нашу сборную, переживали и расстраивались после проигрыша — в 10 фото, которые Стас Козлюк сделал специально для «Бабеля» в киевской фан-зоне на стадионе «Олимпийский».