Скільки людей в Україні померли за останню добу від ковіду? 538 — рахуємо в «Боїнгах»

В Україні на 19 жовтня однією дозою вакциновані трохи більше ніж 8 мільйонів людей, обидві дози вакцини від коронавірусу отримали 6,5 мільйона людей. При цьому захворіли понад 15 тисяч людей, а 2 852 людини — госпіталізували. За даними Міністерства охорони здоровʼя, 95% госпіталізованих з коронавірусом минулого тижня — невакциновані. Україна на другому місці в Європі за кількістю смертей на 100 тисяч населення. Скільки людей померли в Україні від коронавірусу за цю добу? 538 осіб. Це три «Боїнги» по 179 пасажирів у кожному.