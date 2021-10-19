Сколько человек в Украине умерли за последние сутки от ковида? 538 ― считаем в «Боингах»

В Украине на 19 октября одной дозой вакцинированы чуть больше 8 миллионов человек, обе дозы вакцины от коронавируса получили 6,5 миллиона человек. При этом заболели больше 15 тысяч человек, а 2 852 человека — госпитализировали. По данным Минздрава, 95% госпитализированных с коронавирусом на прошлой неделе — невакцинированные. Украина занимает второе место в Европе по количеству смертей на 100 тысяч населения. Сколько людей умерли в Украине от коронавируса за эти сутки? 538 человек. Это три «Боинга» по 179 пассажиров в каждом.