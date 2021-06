«Сама собі лейбл». Співачка DaKooka боролася з наркозалежністю, анорексією, депресією, цькуванням — і впоралася. Профайл «Бабеля»

Oleg Synkov

1.

Остання субота травня. Частину виступів, які планувалися на Річковому рейві, зірваному поліцією, перенесли на Південний берег Києва. Серед них і виступ DaKooka — вона грає сет разом із діджейкою Toma Rybka. DaKooka — хедлайнер сьогоднішнього блоку, тому ніхто не розходиться. О першій годині ночі співачка готується вийти на сцену. На ній чорна коротка сукня і кепка. На відміну від інших артистів вона може й кілька концертів відпрацювати в тому самому одязі. Не тому, що іншого немає, просто не заморочується з приводу зовнішнього вигляду.

— Я б не сказала, що купівля дорогих лахів коли-небудь робила моє життя кращим. Для мене в цьому немає ніякої цінності. Інша справа — люди і музика.

Коли на сцену виходять Toma Rybka і DaKooka, до неї починають підходити люди. Аудиторія менша, ніж планувалося на рейві, — лише 150 людей. Артисти грають годинний сет. DaKooka поводиться дуже розкуто, немов усе глядачі — її друзі, а концерт — це квартирник. Вона сідає навпочіпки і починає танцювати, тим часом із зали їй захоплено кричать: «Королева! Це оргазм! Сама собі лейбл!»

Хлопець просто біля сцени говорить, що переживання DaKooka в її піснях завжди чесні, їх хочеться розгадувати. Глядачі разом із нею співають треки напамʼять. Новий хіт «BE42EP» просять на біс.

Щойно DaKooka закінчує співати, як на сцену намагаються вилізти з десяток хлопців, щоб сфотографуватися з нею. Катя нікому не відмовляє і робить це з радістю.

— Знаєш, я колись мріяла, щоб мене ось так чекали, піднімали руки і співали напамʼять разом зі мною мої пісні. А потім це сталося в реальності, тому я ніколи не втомлюся від глядачів.

Спілкуванню з шанувальниками DaKooka присвячує багато часу. У своєму профілі в Instagram співачка відповідає кожному. Каже, що їй важливо чути своїх глядачів: хтось просить поради, хтось дякує за музику або пропонує разом попрацювати.

Oleg Synkov

2.

Катя Єременко народилася 29 листопада 1993 року в Чернівцях. Її батько займався підприємництвом, а мати виховувала двох доньок, цілком віддаючи себе родині. Катя згадує, що в батьківському домі завжди грала музика, а бабуся співала колискові російською мовою. У шість років, на прохання самої Каті, мама привела її в музичну школу вчитися грати на фортепіано. Викладачка музики була хормейстером у баптистському хорі, куди покликала Катю співати. Там Катя навчилася розділяти вокальні партії та використовувати нові для себе гармонії.

Псевдонім DaKooka Катя вигадала випадково. Друзі з дитинства називали її Кука, а ствердну приставку «Da» Катя додала, коли реєструвала свій імейл.

— Я була неформалкою. Нове покоління вже й не зрозуміє, як це. Ми з приятелями збиралися на Театральній площі в Чернівцях щодня, не зідзвонюючись. Просто у вільну хвилину всі йшли туди. Курили, обговорювали музику. Хтось запрошував до себе випити. Іноді я сумую за цим часом. Тоді здавалося, що в мене справді багато друзів.

Oleg Synkov

За словами Каті, її батьки завжди «топили за освіту». Мама порадила їй вивчитися на інженера-технолога харчової промисловості та маркетолога. Назва останньої звучала загадково і навіювала думку про великі заробітки. Катя сама вступила до Інституту харчової промисловості та перші два роки чесно намагалася вчитися. Щоправда, коли в мережі стала популярною її пісня «Умри, если меня не любишь» і Катя виступила на фестивалі «КаZантип», навчання відійшло на другий план.

Катя добре памʼятає перший виступ на великій сцені. Серпень 2012-го. Село Попівка під Євпаторією, де «КаZантип» проводили до 2013 року. Зала чекала на виступ групи The Maneken. На сцену поважно вийшла DaKooka, одягнена у джинси і мʼяту футболку. Через незвичайний псевдонім публіка думала, що це закордонна виконавиця, але вже після перших рядків упізнала популярний у соцмережі «ВКонтакте» трек «Умри, если меня не любишь». Катя поводилася так само безпосередньо, як і сьогодні, коли збирає повні зали на своїх сольниках.

Після розставання з першим коханням Катя почала писати пісні. Увесь вільний час вона проводила в компаніях, багато пила і почала вживати наркотики: метамфетамін, екстазі, кислоту. Спочатку їй здавалося, що ситуація під контролем. Залежності не було, а пісні писалися швидше. Кілька разів на тиждень Катя грала в пабах і ресторанах. Програма була цілком авторською, за один виступ платили 50 доларів.

Oleg Synkov

3.

У двадцять років Катя купила диплом і поїхала на перші гастролі Україною, які організував її хлопець, музикант Олександр Сокол. За тур вдалося заробити 60 тисяч гривень, і співачка остаточно зрозуміла, що працювати за жодною з отриманих спеціальностей не буде. На той час Катя вживала наркотики вже три роки і з кожним місяцем почувалася дедалі гірше.

— У мене почали випадати зуби, я сильно схудла, але не могла зупинитися. Потрібно було дійти до точки неповернення. Нею став день, коли я на відхідняку прийшла додому і побачила розгублений погляд своєї любимої сестри. Тоді усвідомила, що пора завʼязувати, і відтоді вже сім років жодного разу не юзала.

Наступний рік для Каті став найскладнішим. Вона попрощалася з «тусовкою», яка вживає наркотики, і почала медикаментозне лікування. Психіатр діагностував у дівчини клінічну депресію, анорексію і прикордонний розлад особистості. Були тижні, коли Катя не могла змусити себе встати з ліжка, щоб поїсти і розчесатися. За словами співачки, вижити допомогли сімʼя, музика і кришнаїзм. Катя почала вивчати санскрит, читати ведичну літературу, багато молилася, відмовилася від мʼяса і стала сироїдом. Тепер вона вважає себе вільною від будь-якої релігії та каже, що може читати й православні молитви.

У березні 2015 року вийшов її перший англомовний клавішний альбом Radha, записаний на тернопільській студії «Шпиталь Рекордс». Тоді ж почалися гастролі DaKooka Європою: Австрія, Німеччина, Чехія, Польща. Щоб остаточно здолати залежність, Катя завантажила себе роботою. У 2015—2016 роках вона зіграла майже на всіх українських фестивалях, включно з Koktebel Jazz Festival і Respublica. Якийсь час Катя грала у складі тріо з назвою DaKooka Live Band (з бас-гітаристом і барабанщиком), але повернулася до формату соло.

У грудні 2016 року DaKooka разом із групою Zapaska зʼїздила в тур Європою. Тоді ж випустила альбом «Очень весело с моими друзьями». У ньому співачка саркастично переосмислила дружбу з тими, хто «вживає».

— Коли я пропонувала друзям повеселитися без наркотиків, завжди натикалася на невдоволення. «Кука, відчепися, дай відпочити». У цьому й сарказм: коли з ними настільки «весело», що навіть сумно. Коли я перестала юзати, у мене змінилося коло спілкування. Вони непогані, просто у нас різні шляхи. Я бачила, що відбувається з тими, хто не може вчасно зупинитися, і не захотіла повторювати їхню долю.

Oleg Synkov

4.

У 2017 році DaKooka стала одним із хедлайнерів сьомого сезону українського телевізійного вокального конкурсу «Голос країни». Катя згадує, що їхала в маршрутці, коли їй подзвонив кастинг-менеджер каналу «1 + 1» Дмитро Гук і запросив взяти участь у «Голосі». Спочатку співачка відмовилася, бо щойно поставила брекети і соромилася співати на камеру. Гук переконав її спробувати. DaKooka зізнається, що нервувала, і на кастингу заспівала погано, але її одразу взяли, тому що вона вже була досвідченою виконавицею. Катя тимчасово переїхала до Києва і зняла квартиру.

На етапі сліпих прослуховувань Катя виконала пісню «Я ехала домой» Марії Пуаре і потрапила в команду Потапа. До нокаутів Катя виступала у вуалі. Вона пояснила суддям, що не приймає свою зовнішність, і відкрилася глядачам тільки того дня, коли завершила участь у конкурсі. Після цього співачку почали впізнавати на вулицях.

Свою участь у «Голосі» DaKooka називає корисним досвідом, але більше співати чужі пісні та змагатися з іншими артистами не хоче. Одразу після проєкту співачка презентувала мініальбом «Гордо», до якого увійшли шість пісень. Він присвячений любовним стражданням: співачка осмислює свої стосунки з абстрактним партнером без статі та імені.

Повернувшись до Чернівців, Катя зрозуміла, що в рідному місті їй стало затісно. Вона перебралася до Києва (зі столиці зручніше їздити в тури) і вийшла заміж за режисера монтажу шоу «Голос країни», але шлюб тривав лише півтора року.

Про своє сімейне життя DaKooka розповідати не хоче, каже тільки, що чоловік хотів тихого сімейного життя, а її важко любити. Стосунки з колишнім чоловіком Катя не підтримує з його ініціативи, але вдячна йому за все, що він зробив для проєкту DaKooka. Наприклад, зняв Каті кліп «Море».

5.

У липні 2017 року концертний промоутер Степан Казарʼян запросив Катю до Москви — виступити на андеграундному фестивалі «Біль». Там вона буквально закохала в себе глядачів, її пісні співали напамʼять. Співачка вирішила, що буде й надалі виступати в Росії.

Уже в листопаді Каті довелося скасувати чотири концерти на Західній Україні. Напередодні виступів співачці погрожували зірвати концерти через її виступи в Москві. Катя згадує, що погрози їй писали не тільки її слухачі, але й «співробітники силових структур».

— Я відкладала концерти в Росії давно. Ніяк не могла вирішити, як виступити, щоб нікого не зачепити. Мене ранить те, що зараз відбувається на сході України. Якби я мала суперсилу, то конфіскувала б усю зброю на планеті та запропонувала людям змагатися у мистецтві.

Не приховує Катя і різницю в гонорарах. У Києві за сольний концерт можна заробити до 2,5 тисяі євро, у Москві — удвічі більше. У проєкту DaKooka ніколи не було продюсера, і всі витрати, повʼязані із записом пісень і зйомками кліпів, — на самій Каті.

Oleg Synkov

Музичний журналіст і редактор журналу «Слух» Данило Панімаш вважає, що співачка потрапила в опалу закономірно. Ця опала її не збентежила, і вона продовжує виступати в РФ.

— До війни український музичний ринок був частиною російського. Більше клубів і фестивалів, додаткові ресурси у вигляді російських радіостанцій і телебачення, — пояснює Данило. — Після війни українських артистів змусили обирати між патріотизмом і власною артистичною експансією. Багато глядачів не брали до уваги те, що закон не забороняє артистам виступати в Росії, тому почали цькувати українських зірок, не розбираючись в їхній позиції. Досить згадати цькування Івана Дорна після інтервʼю Юрію Дудю, яке вибило Івана з медіапростору на два роки.

Українська інді-музика розквітла у 2015 і 2016 роках. Для російських артистів кордон був закритий, зарубіжні не хотіли їхати до країни, яка воює, — і тоді зріс попит на своїх виконавців. Коли війна перейшла в холодну фазу, потік іноземної, зокрема російськомовної, музики знову хлинув в Україну, і цікавість до українського інді згасла. Зате російськомовні альбоми Каті зібрали аудиторію в Росії — адже там вже набирали обертів Kedr Livanckiy, IC3PEAK, «Электрофорез», «Мальбэк» та інші близькі за духом DaKooka інді-артисти.

Oleg Synkov

6.

Улітку 2018-го з різницею в кілька тижнів DaKooka випустила одразу два альбоми: похмурий «Герой» і світлий «Форма». Обкладинка альбому «Герой», на якій красується обличчя Каті в синцях, немов після побоїв, одразу налаштовувала на потрібну емоцію. Тексти альбому присвячені принизливій, насильницькій любові, причому обʼєктом приниження стала сама Катя.

Сумні та водночас загрозливі мелодії, агресивні біти й відчужено-монотонний вокал. Тут їʼявилася фішка Каті співати по складах — немов співає ожилий робот або людина у крайньому ступені шоку чи фрустрації. «Я-а-а про-си-паюсь/сто-ю на ко-ле-нях я/НЕ сво-я сов-сем» — пісня «Герой».

Однак мініальбом «Форма», який вийшов уже в серпні 2018-го, показав іншу DaKooka. Музика стала вже не настільки вдумливо-депресивною, а навпаки — танцювальною. Тоді DaKooka стали порівнювати зі співачкою Луною.

Наступний альбом «Стрэнджлава» з попсовими аранжуваннями став логічним продовженням «Форми». У цей період Катя все частіше думала про те, щоб закрити проєкт DaKooka і зробити щось нове. Але на початку 2019 року Каті написав креативний продюсер «Нового каналу» Євген Тунік. Він побачив її кліп «Герой» і запропонував зробити пісню саундтреком до свого молодіжного серіалу «Перші ластівки». Каті сподобався сюжет молодіжного трилера про підліткові суїциди через цькування, і вона погодилася.

Oleg Synkov

Уже наступного дня після премʼєри серіалу кількість підписників DaKooka в Instagram почала зростати, а перегляди кліпу «Герой» на YouTube перевалили за мільйон. Євген Тунік запропонував Каті стати композитором для другого сезону «Перші ластівки. Zалежні». Саундтреком стала пісня «Хорошо, все плохо».

— Ми з Катею дивилися кожну сцену і обговорювали, яка до неї буде музика. Потім Катя робила демозапис, і ми разом слухали. Працювала дуже швидко — одну серію оформлювала за тиждень, — розповідає Тунік.

За словами Туніка, вони з DaKooka розуміють одне одного з півслова. Продюсер згадує, що в одній зі сцен потрібно було зʼєднати класичну музику з танцювальною. Для цього вибирали відповідний класичний твір. Із тридцяти композицій, запропонованих музичним редактором «Нового каналу», Євген із Катею не змовляючись обрали одну — Сонату № 5 Бетховена.

7.

Через обмеження, повʼязані з пандемією коронавірусу, 2020 рік став для багатьох артистів справжнім випробуванням, але DaKooka поставила собі за мету освоювати нові музичні території. Катя писала музику і викладала її на Apple music. На стримах співачка почала заробляти близько тисячі доларів на місяць. Коли Катя розповідає про це, то стукає по дереву, щоб не наврочити, тому що вважає це головним успіхом минулого року.

Сидячи на карантині, Катя зробила конкурс демок в Instagram. Їй надіслали близько 300 композицій, з яких вона відібрала вісім для нового альбому «Да кто такой этот ваш FEAT?». Спочатку в неї не було місії просунути молодих виконавців, концепцію Катя вигадала вже постфактум. В альбомі всі пісні в різних жанрах — від репу до вічхаусу. Є фіти з київськими виконавцями The Lazy Jesus і Karoon і російськими музикантами: пітерським віртуальним проєктом «Парнишка», з молодим казанським поп-артистом Кіріллом Сєвєром, красноярською групою «Нюдовий чос» і Lamento Di Lava, московською панк-рок-групою «Маркер», реперами Артьомом Цинічним і Twntsvnth, а також зі співачкою Vraya.

Oleg Synkov

Від 2020 року DaKooka дає домашні онлайн-концерти, один із них знімали для благодійного проєкту «Допоможемо лікарям разом». Виручені гроші пішли на те, щоб купити українським медикам ковід-відділень засоби індивідуального захисту.

У березні 2021-го, напередодні Дня боротьби за права жінок, дует Каті Офліян та Ігоря Бірюченка випустив трек «Рокстар» за участю DaKooka. Тоді ж вийшов новий мініальбом DaKooka «KTSH 3.10.06», де вона експериментує вже в жанрі напівакустичного інді-попу.

Шостого квітня співачка стала першою артисткою в Україні, хто вирішив заробити за допомогою цифрових монет. На платформі Rarible стартував продаж колекції з пʼяти NFT-токенів, привʼязаних до пʼяти головних хітів DaKooka: «Герой», Someone and Noone, «Умри, если меня не любишь», «BE42EP» и «Выходи из воды сухим». Покупці отримували оригінальні WAV-файли цих пісень. EDM-продюсер і артист 3LAU в лютому заробили так понад 11 мільйонів доларів, продавши на аукціоні новий альбом із 33 треків, до кожного з яких привʼязали NFT-токен.

Цього літа DaKooka готується до концертів Україною та Росією і представить глядачам свій девʼятий альбом «31006», який вона писала понад два роки. Про новий реліз Катя завчасно розповідати не хоче.

— «31006» — це мій перший номер стаціонарного телефону в Чернівцях. Альбом присвячується мені маленькій. Я немов повертаюся в минуле, щоб щось змінити. Хоча ні. Я б нічого не міняла. Мені в падлу.

