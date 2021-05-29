Що подивитися у вихідні. Продовження серіалу «Люцифер», спецепізод «Друзів» і новий фільм із зіркою «Ла-Ла Ленду» Еммою Стоун

Поліцейська драма «Люцифер» — пʼятий сезон (друга частина)

Про що серіал. «Люцифер» створений за мотивами серії коміксів Ніла Ґеймана та Майка Кері «Піщана людина». В основі серіалу — історія про диявола, який втомився карати грішників у пеклі та перебрався до Лос-Анджелесу. Там він відкрив нічний клуб. А одного дня — почав розслідувати злочини разом з детективом Хлоєю Декер. Упродовж трьох сезонів серіал виходив на Fox, а коли американська телевізійна мережа вирішила його не продовжувати, проєкт врятував Netflix. Саме там вийшли останні два сезони. П’ятий розбили на дві частини. Перша вийшла 21 серпня 2020 року, друга — 28 травня 2021-го.

Lucifer / Netflix / шоуранери — Ілді Модрович, Джо Хендерсон / у головних ролях — Том Елліс, Лорен Джерман, Кевін Алехандро / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 82%.

Що кажуть критики. The RadioTimes називає другу частину п’ятого сезону «вісьмома годинами в чистилищі, що притуплює мозок». Netflix Life каже, що п’ятий сезон — найемоційніший у серіалі.

Драмеді «Метод Комінськи» — третій сезон

Про що серіал. У минулому Сенді Комінськи був відомим актором, а тепер його ніхто не наймає. Сенді заробляє на життя, викладаючи акторську майстерність у власній студії «Метод Комінськи». Норман багато років працював агентом Сенді, а нині доглядає за своєю дружиною Еллою, у якої важка форма раку. Зрештою Елла помирає, однак перед смертю вона звертається до Сенді та просить приглянути за її чоловіком. The Kominsky Method — серіал, який шість разів номінували на «Еммі». Шоуранер серіалу — автор «Теорії великого вибуху» Чак Лоррі.

The Kominsky Method / Netflix / шоуранер — Чак Лоррі / у головних ролях — Майкл Дуглас, Алан Аркін, Сара Бейкер, Ненсі Тревіс / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній.

Що кажуть критики. Ready Steady Cut зазначає, що у третьому сезоні багато жартів і емоційних моментів. CNN пише, що творці серіалу дали йому саме такий фінал, на який він заслуговував.

Спецепізод «Друзі: Возз’єднання»

Про що спецепізод: «Друзі: Возз’єднання» — довгоочікуване продовження легендарного ситкому «Друзі», що вийшло у форматі спецепізоду. У ньому виконавці шести головних ролей — Фібі, Рейчел, Росса, Моніки, Чендлера та Джої — уперше за 17 років повертаються на знімальний майданчик і пригадують, як створювалися найцікавіші моменти. Над спецепізодом працювали шоуранери серіалу Девід Крейн і Марта Кауфман. Через пандемію коронавірусу прем’єру кілька разів переносили — спершу на лютий 2020 року, потім на травень 2021-го.

Friends: The Reunion / HBO Max / режисер — Бен Вінстон / у головних ролях — Меттью Перрі, Дженніфер Еністон, Девід Швіммер, Метт Леблан / тривалість — 1 година 39 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 65% .

Що кажуть критики. Decider каже, що Friends: The Reunion — найкраще возз’єднання акторів телепроєкту в історії. The Independent зазначає, що хоча у спецепізоді не було жодної необхідності, він дуже потішив.