Что посмотреть в выходные. Продолжение сериала «Люцифер», спецэпизод «Друзей» и новый фильм со звездой «Ла-Ла Лэнда» Эммой Стоун

Полицейская драма «Люцифер» — пятый сезон (вторая часть)

О чем сериал. «Люцифер» создан по мотивам серии комиксов Нила Геймана и Майка Кэри «Песочный человек». В основе сериала — история о дьяволе, который устал наказывать грешников в аду и перебрался в Лос-Анджелес. Там он открыл ночной клуб. А однажды — начал расследовать преступления вместе с детективом Хлоей Декер. В течение трех сезонов сериал выходил на Fox, а когда американская телевизионная сеть решила его не продлевать, проект спас Netflix. Там вышли последние два сезона. Пятый разбили на две части. Первая вышла 21 августа 2020 года, вторая — 28 мая 2021-го.

Lucifer / Netflix / шоураннеры — Илди Модрович, Джо Хендерсон / в главных ролях — Том Эллис, Лоурен Джерман, Кевин Алехандро / продолжительность — 8 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 82%.

Что говорят критики. The RadioTimes пишет, что вторая часть пятого сезона — это «восемь часов в притупляющем мозг чистилище». Netflix Life говорит, что пятый сезон — самый эмоциональный в сериале.

Драмеди «Метод Комински» — третий сезон

О чем сериал. В прошлом Сэнди Комински был известным актером, а сейчас его никто не нанимает. Сэнди зарабатывает на жизнь, преподавая актерское мастерство в собственной студии «Метод Комински». Норман много лет работал агентом Сэнди, а теперь ухаживает за своей женой Эллой, у которой тяжелая форма рака. В конце концов Элла умирает, но перед смертью она обращается к Сэнди и просит присмотреть за ее мужем. The Kominsky Method — сериал, который шесть раз номинировали на «Эмми». Шоураннер сериала — автор «Теории большого взрыва» Чак Лорри.

The Kominsky Method / Netflix / шоураннер — Чак Лорри / в главных ролях — Майкл Дуглас, Алан Аркин, Сара Бейкер, Нэнси Трэвис / продолжительность — 6 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует.

Что говорят критики. Ready Steady Cut отмечает, что в третьем сезоне много шуток и эмоциональных моментов. CNN пишет, что создатели сериала дали ему именно тот финал, который он заслужил.

Спецэпизод «Друзья: Воссоединение»

О чем спецэпизод: «Друзья: Воссоединение» — долгожданное продолжение легендарного ситкома «Друзья», выпущенное в формате спецэпизода. В нем исполнители шести главных ролей — Фиби, Рэйчел, Росса, Моники, Чендлера и Джои — впервые за 17 лет возвращаются на съемочную площадку и вспоминают, как создавались самые интересные моменты. Над спецэпизодом работали шоураннеры сериала Дэвид Крейн и Марта Кауффман. Из-за пандемии коронавируса премьеру несколько раз откладывали — сначала на февраль 2020 года, потом на май 2021-го.

Friends: The Reunion / HBO Max /режиссер — Бен Уинстон / в главных ролях — Мэттью Перри, Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан / продолжительность — 1 час 39 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — 65%.

Что говорят критики. Decider говорит, что Friends: The Reunion — лучшее воссоединение актеров телепроекта в истории. The Independent отмечает, что хотя в спецэпизоде не было никакой необходимости, он очень порадовал.