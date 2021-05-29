Что посмотреть в выходные. Продолжение сериала «Люцифер», спецэпизод «Друзей» и новый фильм со звездой «Ла-Ла Лэнда» Эммой Стоун

Полицейская драма «Люцифер» — пятый сезон (вторая часть)
О чем сериал. «Люцифер» создан по мотивам серии комиксов Нила Геймана и Майка Кэри «Песочный человек». В основе сериала — история о дьяволе, который устал наказывать грешников в аду и перебрался в Лос-Анджелес. Там он открыл ночной клуб. А однажды — начал расследовать преступления вместе с детективом Хлоей Декер. В течение трех сезонов сериал выходил на Fox, а когда американская телевизионная сеть решила его не продлевать, проект спас Netflix. Там вышли последние два сезона. Пятый разбили на две части. Первая вышла 21 августа 2020 года, вторая — 28 мая 2021-го.
Что говорят критики. The RadioTimes пишет, что вторая часть пятого сезона — это «восемь часов в притупляющем мозг чистилище». Netflix Life говорит, что пятый сезон — самый эмоциональный в сериале.
Драмеди «Метод Комински» — третий сезон
О чем сериал. В прошлом Сэнди Комински был известным актером, а сейчас его никто не нанимает. Сэнди зарабатывает на жизнь, преподавая актерское мастерство в собственной студии «Метод Комински». Норман много лет работал агентом Сэнди, а теперь ухаживает за своей женой Эллой, у которой тяжелая форма рака. В конце концов Элла умирает, но перед смертью она обращается к Сэнди и просит присмотреть за ее мужем. The Kominsky Method — сериал, который шесть раз номинировали на «Эмми». Шоураннер сериала — автор «Теории большого взрыва» Чак Лорри.
Что говорят критики. Ready Steady Cut отмечает, что в третьем сезоне много шуток и эмоциональных моментов. CNN пишет, что создатели сериала дали ему именно тот финал, который он заслужил.
Спецэпизод «Друзья: Воссоединение»
О чем спецэпизод: «Друзья: Воссоединение» — долгожданное продолжение легендарного ситкома «Друзья», выпущенное в формате спецэпизода. В нем исполнители шести главных ролей — Фиби, Рэйчел, Росса, Моники, Чендлера и Джои — впервые за 17 лет возвращаются на съемочную площадку и вспоминают, как создавались самые интересные моменты. Над спецэпизодом работали шоураннеры сериала Дэвид Крейн и Марта Кауффман. Из-за пандемии коронавируса премьеру несколько раз откладывали — сначала на февраль 2020 года, потом на май 2021-го.
Что говорят критики. Decider говорит, что Friends: The Reunion — лучшее воссоединение актеров телепроекта в истории. The Independent отмечает, что хотя в спецэпизоде не было никакой необходимости, он очень порадовал.
Криминальная драма «Круэлла»
О чем фильм. Лондон, 1970-е годы. Сирота Эстелла де Виль мечтает стать модельером, но пока зарабатывает на жизнь кражами. Однажды на стиль Эстеллы обращает внимание известная дизайнер баронесса фон Хеллман и решает нанять ее ассистентом. Девушка видит в этом шанс изменить свою жизнь, однако потом узнает, что фон Хеллман ворует ее идеи. Эстелла решает ей отомстить и становится легендарной злодейкой Круэллой де Виль. Главная роль в «Круэлле» досталась звезде фильма «Ла-Ла Лэнд» Эмме Стоун.
Что говорят критики. San Jose Mercury News говорит, что Cruella — одна из лучших киноадаптаций студии Disney +. The Washington Post считает, что фильм одновременно хаотичный и инертный.
Черная комедия «Посредник» — третий сезон
О чем сериал. Рэй Шусмит — примерный семьянин. Он вместе с бывшей женой воспитывает дочь и заботится о больном брате. Однако у Рэя есть еще одна, тайная жизнь — с подросткового возраста Рэй убивает людей за деньги. Mr Inbetween — многосерийная адаптация фильма The Magician, вышедшего в 2005 году. Его тоже снял Скотт Райан.
Что говорят критики. Wherever I Look считает, что в Mr Inbetween одни из лучших боевых сцен на телевидении.
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