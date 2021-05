Що подивитися у вихідні. Другий сезон «Хто вбив Сару?», новий фільм Зака Снайдера та серіал про психічне здоров’я від Опри Вінфрі та принца Гаррі

Горор «Армія мерців»

Про що фільм. Лас-Вегас охопила навала зомбі. Щоб захистити від загрози мешканців сусідніх міст, мегаполіс огородили стіною. Тепер у карантинну зону майже ніхто не потрапляє. Проте одного дня колишній військовослужбовець Скотт Ворд, який раніше жив у Лас-Вегасі, отримує привабливу пропозицію — пробратися за стіну і викрасти з сейфа 200 мільйонів доларів. Він збирає команду найманців і вирушає у переповнене зомбі місто. Єдина проблема — на те, щоб виконати місію, є лише 32 години. Після цього американські військові скинуть на Лас-Вегас бомби.

Army of the Dead / Netflix / режисер — Зак Снайдер / у головних ролях — Девід Батиста, Гума Куреші, Тіг Нотаро / тривалість — 2 години 28 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 73%.

Що кажуть критики. The Chicago Sun-Times каже, що «Армія мерців» — стандартний, хоч і добре знятий, фільм про зомбі. Vanity Fair зазначає, що стрічка має вдало підібраний акторський склад.

Драмеді «Майстер не на всі руки» — третій сезон

Про що серіал. Дев — актор індійського походження. Він мешкає у Нью-Йорку і намагається побудувати кар’єру, проте зробити це не так просто. Дев отримує переважно другорядні ролі. З особистим життям у нього також не складається. Тоді як його ровесники створюють сімʼї, Дев розважається у барах та ресторанах зі своїми друзями Браяном, Арнольдом та Деніз. Перші два сезони «Майстра не на всі руки» присвячені історії Дева. Третій дещо відрізняється. Дев з’являється у ньому лише епізодично, у фокусі — історія його подруги Деніз.

Master of None / Netflix / шоуранери — Азіз Ансарі, Алан Янг / у головних ролях — Азіз Ансарі, Ліна Вейт, Ерік Верхейм / тривалість — 5 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 86%.

Що кажуть критики. AV Club пише, що третій сезон «Майстра не на всі руки» має значно драматичніший сюжет. IndieWire зазначає, що творці серіалу намагаються вигадати щось нове, проте усе одно опиняються на вже знайомому шляху.

Трилер «Хто вбив Сару?» — другий сезон

Про що серіал. Cара Гуcман відпочиває на озері разом з братом Алексом та своїм хлопцем Родольфо Ласкано. Їй спадає на думку покататися на параплані. Під час польоту трос обривається, Сара падає у воду та розбивається. Ласкано змушує її брата взяти провину на себе. Алекс проводить вісімнадцять років у в’язниці за «вбивство» сестри, однак зрештою виходить на свободу за зразкову поведінку. Він вирішує помститися Ласкано та за будь-яку ціну з’ясувати, чому загинула Сара.

Who Killed Sara? / Netflix / шоуранер — Хосе Ігнасіо Валенсуела / у головних ролях — Кароліна Міранда, Еухеніо Сіллер, Маноло Кардона / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній.

Що кажуть критики. Ready Steady Cut називає новий сезон значно кращим за попередній. The New York Times каже, що творці серіалу розтягують історію.

Науково-фантастична антологія «Солос»

Про що серіал. «Солос» складається з восьми 30-хвилинних історій. Сюжет деяких розгортається у далекому майбутньому, інших — у наш час. Персонажі «Солоса» подорожують у часі, стикаються з футуристичними технологіями та досліджують космос. Але усі епізоди просякнуті спільною ідеєю — дослідити, що означає бути людиною. Головні ролі в антології виконали Морган Фрімен, Енн Гетевей, Гелен Міррен та інші зірки.

Solos / Amazon Prime / шоуранер — Девід Вейл / у головних ролях — Морган Фрімен, Енн Гетевей, Гелен Міррен / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній.

Що кажуть критики. The Independent пише, що «Солос» — це дорогий, однак не дуже добре написаний проєкт. TechRadar називає серіал «сучасним дослідженням того, що означає бути людиною».

Документальний серіал «Я, якого ви не бачите»

Про що серіал. The Me You Can’t See — спільний проєкт Опри Вінфрі та британського принца Гаррі, присвячений психічному здоров’ю. Він складається з особистих історій різних людей, які мали психічні проблеми, а також — з інтерв’ю експертів, що дають поради, як з цим бути. До серіалу увійшли історії співачки Леді Гаги, акторки Гленн Клоуз та баскетболіста Демара Дерозана.

The Me You Can’t See / Apple Tv+ / шоуранер — Опра Вінфрі, Гаррі Віндзор / у головних ролях — Леді Гага, Глен Клоуз / тривалість — 5 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 90%.

Що кажуть критики. The Daily Telegraph пише, що The Me You Can’t See — чуйний та серйозний погляд на психічне здоров’я. Pop Culture Maniacs відзначає, що перші епізоди дещо незбалансовані.

