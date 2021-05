Ми дуже (дуже!) чекали продовження «Друзів» — і воно нарешті вийшло! До прем’єри згадуємо, як підбирали ідеальний каст — Еністон та Кокс помінялися місцями, Швіммер закінчував кар’єру, а зйомки саботувала інша компанія

Двадцять сьомого травня на HBO Max вийшов фільм «Друзі: Воззʼєднання» (Friends: The Reunion). У ньому зірки серіалу «Друзі» зібралися разом і пригадали найяскравіші моменти шоу та відповіли на питання про зйомки серіалу. З нагоди прем’єри «Бабель» прочитав книжку Келсі Міллер Iʼll Be There For You: The One about Friends і розповідає, як Марта Кауфман та Девід Крейн вигадали ідею серіалу та знайшли ідеальних акторів на головні ролі. А ще ділиться подробицями створення шоу — починаючи від того, як Девід Швіммер надихнув авторів на створення Росса, а Дженніфер Еністон ледь не замінили на іншу акторку, і закінчуючи тим, чому у Фібі є сестра-близнючка.