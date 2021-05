Мы очень (очень!) ждали продолжения «Друзей» — и оно наконец вышло! К премьере вспоминаем, как подбирали идеальный каст — Энистон и Кокс поменялись местами, Швиммер заканчивал карьеру, а съемки саботировала другая компания

Двадцать седьмого мая на HBO Max вышел фильм «Друзья: Воссоединение» (Friends: The Reunion). В нем звезды сериала «Друзья» собрались вместе и вспомнили самые яркие моменты шоу, а также ответили на вопросы о съемках. По случаю премьеры «Бабель» прочитал книгу Келси Миллер Iʼll Be There For You: The One about Friends и рассказывает, как Марта Кауффман и Дэвид Крейн придумали идею сериала и нашли идеальных актеров на главные роли. А еще делится подробностями создания шоу — начиная с того, как Дэвид Швиммер вдохновил авторов на создание Росса, а Дженнифер Энистон едва не заменили на другую актрису, и заканчивая тем, почему у Фиби есть сестра-близнец.