Усі шаленіють від переможця «Євробачення» Даміано Давида з гурту Måneskin. Ми теж! Хто він такий? У яких кліпах його можна побачити?

Що відомо про Даміано Давида?

Даміано народився 8 січня 1999 року в Римі. Про сім’ю співака інформації небагато. Відомо лише, що його батьки були бортпровідниками. У Даміано є брат Якопо.

Даміано не дуже добре вчився, однак з чотирнадцяти років цікавився музикою. Спершу він хотів бути поп-виконавцем, але у 2015 році зацікавився роком і долучився до гурту Måneskin, заснованого іншими учнями ліцею Вікторією де Анджеліс і Томасом Раджі. Згодом до них приєднався Ітан Торкіо.

Спершу гурт виступав у клубах і просто на Віа дель Корсо, в історичному центрі міста. У 2017 році, коли Даміано виповнилося 18, гурт взяв участь в 11 сезоні італійського X-Factor. Там музиканти опинилися під опікою лідера гурту Afterhours Мануеля Аньєллі. Під його керівництвом вони дійшли до фіналу, однак посіли друге місце, поступившись співаку Лоренцо Лічітре.

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Участь у конкурсі зробила Måneskin відомим. У 2017 гурт випустив свій дебютний сингл Chosen — він посів другу сходинку в чарті синглів Італійської федерації індустрії звукозапису. Успішними були й наступні сингли — Morirò da Re і Torna a casa. Альбом Il Ballo della Vita, який вийшов у 2018 році, тричі став платиновим в Італії. У 2020 році гурт виграв італійський музичний фестиваль Sanremo.

У самого Даміано після участі в X-Factor з’явився чималий фан-клуб. Зараз він має 1,8 мільйона підписників в Instagram. Там Даміано публікує фотографії у стилі 1970-х.

Ширилися чутки про те, що у Даміано були стосунки з басисткою Вікторією де Анджеліс, однак соліст Måneskin їх заперечує. Він заручений із 25-річною італійською моделлю та блогеркою Джорджією Солері. Вони разом уже чотири роки.

Torna a casa

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Morirò da Re

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Zitti e buoni

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Chosen

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Le parole lontane

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