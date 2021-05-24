Все без ума от победителя «Евровидения» Дамиано Давида из группы Måneskin. Мы тоже! Кто он такой? В каких клипах его можно увидеть?

Что известно о Дамиано Давиде?

Дамиано родился 8 января 1999 в Риме. О семье певца информации немного. Известно лишь, что его родители — бортпроводники. У Дамиано есть брат Якопо.

Дамиано не очень хорошо учился, но с четырнадцати лет интересовался музыкой. Сначала он хотел быть поп-исполнителем, но в 2015 году заинтересовался роком и стал участником группы Måneskin, основанной другими учениками лицея Викторией де Анджелис и Томасом Раджи. Позже к ним присоединился Итан Торкио.

Сначала группа выступала в клубах и просто на Виа дель Корсо, в историческом центре города. В 2017 году, когда Дамиано исполнилось 18, группа приняла участие в 11 сезоне итальянского X-Factor. Там музыканты оказались под опекой лидера группы Afterhours Мануэля Аньелли. Под его руководством они дошли до финала, но заняли второе место, уступив певцу Лоренцо Личитре.

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Участие в конкурсе прославило Måneskin. В 2017 группа выпустила свой дебютный сингл Chosen — он занял второе место в чарте синглов Итальянской федерации индустрии звукозаписи. Успешными были и следующие синглы — Morirò da Re и Torna a casa. Альбом Il Ballo della Vita, который вышел в 2018 году, трижды стал в Италии платиновым. В 2020 году группа победила на итальянском музыкальном фестивале Sanremo.

У самого Дамиано после участия в X-Factor появился большой фан-клуб. Сейчас у него 1,8 миллиона подписчиков в Instagram. Там Дамиано публикует фотографии в стиле 1970-х.

Ходили слухи, что у Дамиано были отношения с басисткой Викторией де Анджелис, но солист Måneskin их отрицает. Он помолвлен с 25-летней итальянской моделью и блогером Джорджией Солери. Они вместе уже четыре года.

Torna a casa

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Morirò da Re

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Zitti e buoni

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Chosen

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Le parole lontane

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