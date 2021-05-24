«Мене зупинили поліцейські, я нічого не порушував! Що робити?» Чи готові ви до зустрічі з патрульними — практичний і юридичний гід «Бабеля»

До мене підійшов поліцейський. Що робити?

Поліцейський зобовʼязаний представитися: назвати прізвище, імʼя, посаду і звання, а також на вашу вимогу предʼявити службове посвідчення. На формі повинен бути жетон із номером, який легко прочитати.

Поліцейський зобовʼязаний повідомити вам причину, чому він вас зупинив, і вказати конкретну норму закону. У нього повинні бути підстави вважати (хоча переважно це їхнє внутрішнє переконання), що ви:

схожі на людину, яка перебуває в розшуку, або на безвісти зниклого;

проходите через місце скоєння злочину або ДТП;

ваш зовнішній вигляд «підказує поліцейським», що ви могли щось порушити;

проходите через зону поліцейського контролю.

Спеціального переліку зон поліцейського контролю немає, але є внутрішні документи поліції, які їх визначають, тому просіть їх вам показати. Те ж саме з орієнтуванням і тими, кого розшукують. Вимагайте інформації, на кого саме ви схожі.

Бажано таку інформацію запамʼятати або по можливості записати — вашому адвокату це потім стане в нагоді.

А можна сфотографувати посвідчення поліцейського?

Так. Згідно із законами України «Про інформацію» та «Про національну поліцію», це не конфіденційна інформація і поліцейський не має права її приховувати.

Мене можуть обшукати? А провести огляд?

Обшукати — ні. Обшук дозволяється у виняткових випадках.

Провести огляд — так, можуть. Але! Оглядати може людина однієї з вами статі. Вас можуть оглянути візуально або провести поверхневий огляд одягу, провести рукою або спеціальним приладом. Огляд може проводитися виключно, якщо ви маєте при собі заборонену річ або якщо така річ становить загрозу вашому життю або здоровʼю чи життю інших людей. Тобто поліцейський має повідомити, що саме він шукає і на якій підставі вимагає огляду.

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Я можу не показувати документи та відмовитися від огляду?

Можете не показувати документи, якщо доведете, що у поліцейського немає достатніх підстав їх вимагати. Але важливо, щоб відмова не переросла в затримання: невиконання законних вимог поліцейського — це адміністративна або кримінальна відповідальність, краще показати документи. Те ж саме стосується й огляду.

Крім того, для встановлення вашої особистості поліцейські можуть вас затримати, але не більше ніж на три години.

Чи можуть вони копирсатися в наплічнику чи сумці?

Не можуть, але попросити вас дістати речі — так. У будь-якому випадку такий огляд можуть провести з метою запобігти вичненню злочину, якщо на їхню думку, певна річ є знаряддям вчинення злочину або якщо така річ знаходиться в тому місці де можуть вчинити злочин. Це стосується як пістолета, ніжа, так і рюкзака або пакунку, все залежить від фантазії правоохоронців.