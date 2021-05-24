«Меня остановили полицейские, я ничего не нарушал! Что делать?» Готовы ли вы к встрече с патрульными — практический и юридический гид «Бабеля»

Ко мне подошел полицейский. Что делать?

Полицейский обязан представиться: назвать фамилию, имя, должность и звание, а также по вашему требованию предъявить служебное удостоверение. На форме должен быть жетон с читаемым номером.

Полицейский обязан сообщить вам причину, почему он вас остановил, и указать конкретную норму закона. У него должны быть основания считать (хотя в основном это их внутреннее убеждение), что вы:

похожи на человека, который находится в розыске или числится как без вести пропавший;

проходите через место совершения преступления или ДТП;

ваш внешний вид «подсказывает полицейским», что вы могли что-то нарушить;

проходите через зону полицейского контроля.

Специального перечня зон полицейского контроля нет, но есть внутренние документы полиции, которые их определяют, поэтому просите их вам показать. То же самое с ориентировками и теми, кого разыскивают. Требуйте информации, на кого именно вы похожи.

Желательно такую информацию запомнить или по возможности записать — вашему адвокату это потом пригодится.

А можно сфотографировать удостоверение полицейского?

Да. Согласно законам Украины «Об информации» и «О национальной полиции», это не конфиденциальная информация и полицейский не вправе ее скрывать.

Меня могут обыскать? А провести осмотр?

Обыскать — нет. Обыск разрешается в исключительных случаях.

Провести осмотр — да, могут. Но! Осмотривать может человек одного с вами пола. Вас могут осмотреть визуально или провести по поверхности одежды рукой или специальным прибором. Осмотр может проводиться исключительно, если вы имеете при себе запрещенную вещь или если такая вещь представляет угрозу вашей жизни или здоровью или жизни других людей. То есть полицейский должен сообщить, что именно он ищет и на каком основании требует осмотра.

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Я могу не показывать документы и отказаться от осмотра?

Можете не показывать документы, если докажете, что у полицейского нет достаточных оснований их требовать. Но важно, чтоб отказ не перерос в задержание: невыполнение законных требований полицейского — это административная или уголовная ответственность, лучше показать документы. То же самое касается и осмотра.

Кроме того, для установления вашей личности полицейские могут вас задержать, но не больше чем на три часа.

Они могут достать вещи из рюкзака или сумки?

Достать не могут, но попросить вас достать — да. В любом случае такой осмотр могут провести с целью предотвратить совершение преступления, если по их мнению, у вас есть орудие совершения преступления или если такая вещь находится в том месте, где могут совершить преступление. Это касается как пистолета, ножа, так и рюкзака или кулька, все зависит от фантазии правоохранителей.