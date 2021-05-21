Віталій Кличко розповідає про конфлікт із Володимиром Зеленським і обшуки на комунальних підприємствах. Основні тези з прямоефірного інтервʼю «Бабеля»

«У мене немає конфлікту з Володимиром Зеленським. У нас періодично виникають загострення»

Я бачив президента [Володимира Зеленського] пів року тому. Я телефонував [йому] у приймальню по спецзв’язку і просив про зустріч. Я — мер столиці, голова Асоціації міст України. Брак комунікацій — це погано. Можливо, у президента спотворена інформація, може, він мене з кимось переплутав. Я вихована людина і приходити без запрошення не можу.

У мене немає конфлікту з Володимиром Зеленським. У нас періодично виникають загострення. Перше — мене звинуватили в тому, що хтось пропонував гроші голові Офісу президента [Андрію Богдану] за те, щоб мене не звільнили. Я попросив назвати прізвище цієї людини. Інформації нуль. Друге загострення стосувалось прапора. Перед [урочистим заходом] у мене був [радник голови ОП Михайло] Подоляк, я йому передав сценарій заходу та запрошення президенту. Але президент не прийшов. Знаю, що те, що він не був присутній, його розлютило.

Третє. Я заявив, що ми будемо купувати вакцину — це викликало політичні ревнощі, мовляв, міста не мають на це права. Четверте. Не зрозуміла реакція прем’єра, коли я просив оголосити локдаун у всій країні хоча б на тиждень. Наші лікарні були переповнені, щодня вмирали по 50 людей. Вони пустили 11 додаткових потягів на Київ, а мені сказали, що якщо я не впораюся [з коронавірусом], мене звільнять з посади.

Комунікації з Офісом президента

Востаннє спілкувався з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком півтора місяця тому. Із [заступником голови ОП] Кирилом Тимошенком — учора чи позавчора, з ним нормально спілкуємось, попри його критику, яка не витримує жодної критики.

Про обшуки в його оточенні

[Під час обшуків Кличко заявив: «Режисерам цього дійства скажу одне: ви зараз провертаєте ту ж схему, що робив Янукович із Черновецьким, бо «креативні» юристи спецоперації ті ж самі». Ми запитали, кого саме він має на увазі, і попросили назвати прізвища. Віталій Кличко відповів, що не знає].

З мене намагаються зробити корупціонера. Це все неправда і маніпуляції! Головна цінність, яка у мене є, — це моє ім’я і моя репутація. Але комунальні підприємства, КМДА — це десятки тисяч людей, там можуть бути випадки. Щоб їх викривати, є правоохоронні органи. Моє завдання як мера — реалізовувати проєкти.

З неофіційних джерел я знаю, що відбуваються наради з правоохоронцями, яким дають завдання швидко знайти хоч щось. Переконаний, що наради відбуваються на Банковій, але я не знаю, хто бере в них участь. Ми почали розбудову партійних структур, почав підніматись рейтинг — за моїми джерелами, таку інформацію не дуже добре сприймають [в Офісі президента].

Чи звільнить президент Віталія Кличка з посади голови КМДА і що той буде робити

У всіх містах є незалежні виконавчі комітети. У Києва є мер, який згідно з Конституцією має бути призначений головою КМДА, щоб не було двовладдя. Володимир Олександрович [Зеленський] сказав, що я просив його не знімати мене з цієї посади. Я не пам’ятаю такої розмови. Але він є гарантом Конституції та повинен дотримуватися законів.

Про Дениса Комарницького, якого називають «смотрящим» за Києвом

Я десь з ним зустрічався кілька місяців тому. Я взагалі зустрічаюся з великою кількістю людей. Знаю [Дениса Комарницького] багато років, бо ми у 2006 році були депутатами Київради. Ніякого статусу чи посади він не має. За мною «смотрящих» немає. У нього є будівельні компанії, які будують у Києві. Якщо є питання до нього, звертайтеся до правоохоронних органів.

Про Меморандум Меморандум у лютому 2021 року підписали Кабінет міністрів України, НКРЕКП, «Нафтогаз» та мери міст. Він передбачає, що теплоенерго отримуватимуть газ упродовж усього опалювального періоду 2020—2021 років. Вони матимуть відстрочку оплати за природний газ, а уряд компенсуватиме різницю між ринковою ціною природного газу і ціною, врахованою в тарифах за тепло. У документі підкреслювали, що гроші на компенсації не будуть брати з бюджетів міст.

Про порушення Меморандуму між НАК «Нафтогаз», Кабміном і містами

[Уряд і «Нафтогаз»] порушили Меморандум і хочуть покласти фінансове ярмо на нас. У Києва й так забирають 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб. Зараз ми будемо шукати шляхи вирішення проблеми, бо компенсувати різницю в ціні на газ мають з державного бюджету. На зустрічі будуть Кирило Тимошенко і міністр розвитку громад Олексій Чернишов.