Віталій Кличко розповідає про конфлікт із Володимиром Зеленським і обшуки на комунальних підприємствах. Основні тези з прямоефірного інтервʼю «Бабеля»

«У мене немає конфлікту з Володимиром Зеленським. У нас періодично виникають загострення»
Я бачив президента [Володимира Зеленського] пів року тому. Я телефонував [йому] у приймальню по спецзв’язку і просив про зустріч. Я — мер столиці, голова Асоціації міст України. Брак комунікацій — це погано. Можливо, у президента спотворена інформація, може, він мене з кимось переплутав. Я вихована людина і приходити без запрошення не можу.
У мене немає конфлікту з Володимиром Зеленським. У нас періодично виникають загострення. Перше — мене звинуватили в тому, що хтось пропонував гроші голові Офісу президента [Андрію Богдану] за те, щоб мене не звільнили. Я попросив назвати прізвище цієї людини. Інформації нуль. Друге загострення стосувалось прапора. Перед [урочистим заходом] у мене був [радник голови ОП Михайло] Подоляк, я йому передав сценарій заходу та запрошення президенту. Але президент не прийшов. Знаю, що те, що він не був присутній, його розлютило.
Третє. Я заявив, що ми будемо купувати вакцину — це викликало політичні ревнощі, мовляв, міста не мають на це права. Четверте. Не зрозуміла реакція прем’єра, коли я просив оголосити локдаун у всій країні хоча б на тиждень. Наші лікарні були переповнені, щодня вмирали по 50 людей. Вони пустили 11 додаткових потягів на Київ, а мені сказали, що якщо я не впораюся [з коронавірусом], мене звільнять з посади.
Комунікації з Офісом президента
Востаннє спілкувався з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком півтора місяця тому. Із [заступником голови ОП] Кирилом Тимошенком — учора чи позавчора, з ним нормально спілкуємось, попри його критику, яка не витримує жодної критики.
Про обшуки в його оточенні
[Під час обшуків Кличко заявив: «Режисерам цього дійства скажу одне: ви зараз провертаєте ту ж схему, що робив Янукович із Черновецьким, бо «креативні» юристи спецоперації ті ж самі». Ми запитали, кого саме він має на увазі, і попросили назвати прізвища. Віталій Кличко відповів, що не знає].
З мене намагаються зробити корупціонера. Це все неправда і маніпуляції! Головна цінність, яка у мене є, — це моє ім’я і моя репутація. Але комунальні підприємства, КМДА — це десятки тисяч людей, там можуть бути випадки. Щоб їх викривати, є правоохоронні органи. Моє завдання як мера — реалізовувати проєкти.
З неофіційних джерел я знаю, що відбуваються наради з правоохоронцями, яким дають завдання швидко знайти хоч щось. Переконаний, що наради відбуваються на Банковій, але я не знаю, хто бере в них участь. Ми почали розбудову партійних структур, почав підніматись рейтинг — за моїми джерелами, таку інформацію не дуже добре сприймають [в Офісі президента].
Чи звільнить президент Віталія Кличка з посади голови КМДА і що той буде робити
У всіх містах є незалежні виконавчі комітети. У Києва є мер, який згідно з Конституцією має бути призначений головою КМДА, щоб не було двовладдя. Володимир Олександрович [Зеленський] сказав, що я просив його не знімати мене з цієї посади. Я не пам’ятаю такої розмови. Але він є гарантом Конституції та повинен дотримуватися законів.
Про Дениса Комарницького, якого називають «смотрящим» за Києвом
Я десь з ним зустрічався кілька місяців тому. Я взагалі зустрічаюся з великою кількістю людей. Знаю [Дениса Комарницького] багато років, бо ми у 2006 році були депутатами Київради. Ніякого статусу чи посади він не має. За мною «смотрящих» немає. У нього є будівельні компанії, які будують у Києві. Якщо є питання до нього, звертайтеся до правоохоронних органів.
Про порушення Меморандуму між НАК «Нафтогаз», Кабміном і містами
[Уряд і «Нафтогаз»] порушили Меморандум і хочуть покласти фінансове ярмо на нас. У Києва й так забирають 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб. Зараз ми будемо шукати шляхи вирішення проблеми, бо компенсувати різницю в ціні на газ мають з державного бюджету. На зустрічі будуть Кирило Тимошенко і міністр розвитку громад Олексій Чернишов.