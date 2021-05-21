Виталий Кличко рассказывает о конфликте с Владимиром Зеленским и обысках на коммунальных предприятиях. Основные тезисы из прямоэфирного интервью «Бабеля»

«У меня нет конфликта с Владимиром Зеленским. У нас периодически возникают обострения»

Я видел президента [Владимира Зеленского] полгода назад. Я звонил [ему] в приемную по спецсвязи и просил о встрече. Я — мэр столицы, председатель Ассоциации городов Украины. Недостаток коммуникации — это плохо. Возможно, у президента искаженная информация, может, он меня с кем-то перепутал. Я воспитанный человек и приходить без приглашения не могу.

У меня нет конфликта с Владимиром Зеленским. У нас периодически возникают обострения. Первое — меня обвинили в том, что кто-то предлагал деньги главе Офиса президента [Андрею Богдану] за то, чтобы меня не уволили. Я попросил назвать фамилию этого человека. Информации ноль. Второе обострение касалось флага. Перед [торжественным мероприятием] у меня был [советник председателя ОП Михаил] Подоляк, я ему передал сценарий мероприятия и приглашение президенту. Но президент не пришел. Знаю, что то, что он не присутствовал, его разозлило.

Третье. Я заявил, что мы будем покупать вакцину — это вызвало политическую ревность, мол, города не имеют на это права. Четвертое. Непонятная реакция премьера, когда я просил объявить локдаун по всей стране хотя бы на неделю. Наши больницы были переполнены, каждый день умирали по 50 человек. Они пустили 11 дополнительных поездов на Киев, а мне сказали, что если я не справлюсь [с коронавирусом], меня уволят с должности.

Коммуникации с Офисом президента

В последний раз общался с главой Офиса президента Андреем Ермаком полтора месяца назад. С [заместителем председателя ОП] Кириллом Тимошенко — вчера или позавчера, с ним нормально общаемся, несмотря на его критику, которая не выдерживает никакой критики.

Об обысках в его окружении

[Во время обысков Кличко заявил: «Режиссерам этого действа скажу одно: вы сейчас проворачиваете ту же схему, что Янукович с Черновецким, ибо «креативные» юристы спецоперации те же». Мы спросили, кого именно он имеет в виду, и попросили назвать фамилии. Виталий Кличко ответил, что не знает].

Из меня пытаются сделать коррупционера. Это все неправда и манипуляции! Главная ценность, которая у меня есть, — это мое имя и моя репутация. Но коммунальные предприятия, КГГА — это десятки тысяч людей, там могут быть случаи. Чтобы их выявлять, есть правоохранительные органы. Моя задача как мэра — реализовывать проекты.

Из неофициальных источников я знаю, что проходят совещания с правоохранителями, которым дают задание быстро найти хоть что-нибудь. Убежден, что совещания проходят на Банковой, но я не знаю, кто в них участвует. Мы начали развивать партийные структуры, начал подниматься рейтинг — по моим источникам, такую информацию не очень хорошо воспринимают [в Офисе президента].

Уволит ли президент Виталия Кличко с должности главы КГГА и что тот будет делать

Во всех городах есть независимые исполнительные комитеты. У Киева есть мэр, который согласно Конституции должен быть назначен председателем КГГА, чтобы не было двоевластия. Владимир Александрович [Зеленский] сказал, что я просил его не снимать меня с этой должности. Я не помню такого разговора. Но он гарант Конституции и должен соблюдать законы.

О Денисе Комарницком, которого называют «смотрящим» по Киеву

Я где-то с ним встречался несколько месяцев назад. Я вообще встречаюсь с большим количеством людей. Знаю [Дениса Комарницкого] много лет, потому что мы в 2006 году были депутатами Киевсовета. Никакого статуса или должности он не имеет. За мной «смотрящих» нет. У него есть строительные компании, которые строят в Киеве. Если есть вопросы к нему, обращайтесь в правоохранительные органы.

О Меморандуме Меморандум в феврале 2021 года подписали Кабинет министров Украины, НКРЭКУ, «Нафтогаз» и мэры городов. Он предусматривает, что теплоэнерго будут получать газ на протяжении всего отопительного периода 2020—2021 годов. Они получат отсрочку оплаты за природный газ, а правительство будет компенсировать разницу между рыночной ценой природного газа и ценой, заложенной в тарифах за тепло. В документе подчеркивали, что деньги на компенсации не будут брать из бюджетов городов.

О нарушении Меморандума между НАК «Нафтогаз», Кабмином и городами

[Правительство и «Нафтогаз»] нарушили Меморандум и хотят возложить финансовое ярмо на нас. У Киева и так забирают 60 процентов налога на доходы физических лиц. Сейчас мы будем искать пути решения проблемы, потому что компенсировать разницу в цене на газ должны из государственного бюджета. На встрече будут Кирилл Тимошенко и министр развития общин Алексей Чернышов.