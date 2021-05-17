В Україні в обхід офіційної черги вакцинували кілька тисяч громадян Китаю. Як це відбулося і що натомість пообіцяла китайська сторона? Розбір ситуації — максимально коротко

Директорка центру Людмила Кравчук пояснити, що відбувається, відмовилася, пославшись на лікарську таємницю. Китайська сторона була більш відкритою. Того ж дня на сайті державного китайського інформагентства Сіньхуа зʼявилося повідомлення про початок вакцинації громадян Китаю в Україні. На той момент, за даними посольства, на вакцинацію вже записались 2 800 людей. Вакцина — CoronaVac, препарат китайської компанії Sinovac Biotech.

Пʼятий етап — вакцинація всіх охочих. Це близько 13 мільйонів людей. При цьому «в разі наявності достатньої кількості вакцини» цей етап може проходити одночасно з попередніми, ідеться на присвяченому вакцинації офіційному ресурсі. В реальності це означає можливість записатись у центрі вакцинації або через сімейного лікаря на щеплення так званими залишками.

Четвертий етап — вакцинація людей від 60 до 64 років, дорослих із супутніми захворюваннями, а також засуджених, взятих під варту та працівників колоній, тюрем та СІЗО. Етап має охопити 11 мільйонів людей.

Третій етап — вакцинація людей у віці від 65 до 79 років, освітян, поліцейських, військових, рятувальників. Загалом сім мільйонів людей. Паралельно з другим цей етап триває зараз.

Другий етап — вакцинація людей віком від 80 років, медичних та соціальних працівників. Це близько трьох мільйонів людей.

Перший етап — вакцинація людей із надвисоким ризиком інфікування й тяжкого перебігу хвороби, мешканців та працівників інтернатів і будинків престарілих, учасників Операції об'єднаних сил на сході країни. Він мав охопити 367 тисяч людей і вже минув.

При цьому всі дози вакцини Pfizer, які вже прибули в Україну, а також 367 тисяч привезених доз вакцини AstraZeneca надійшли в рамках глобальної ініціативи COVAX від ЮНІСЕФ. Країна отримала їх безплатно, однак використати має лише для вакцинації вразливих груп населення. В рамках COVAX Україна має отримати близько 8 мільйонів доз вакцин. Решту вакцин держава закуповує у виробників напряму й може використовувати їх на свій розсуд.

Novavax — Україна домовилася про постачання 15 мільйонів доз цієї американської вакцини. Перші 4 мільйони, за заявами урядовців, мають надійти в Україну до кінця літа.

Pfizer-BioNTech — вже прибули 117 тисяч доз, у травні очікується 973 тисячі доз. Є попередні домовленості про закупівлю ще близько 20 мільйонів доз.

AstraZeneca — завезено в Україну понад 867 тисяч доз, майже всі з них уже використано. Наступна поставка в 700 тисяч доз очікується наприкінці травня.

В Україні поза офіційною чергою вакцинували кілька тисяч китайських громадян. Процес почався 26 квітня й одразу був масовим: перед кількома пунктами вакцинації у Києві, Харкові та Одесі збиралися сотні китайців. У Києві свідком цього став кореспондент «Бабеля». Двадцять сьомого квітня, опівдні, перед входом до Консультативно-діагностичного центру столичного Печерського району зібрались зо дві сотні людей. Майже всі — студентського віку. Кілька з них підтвердили, що сьогодні їх вакцинують.

Україна закуповує цю вакцину: перша її партія у 215 тисяч доз прибула 25 березня, іще по 500 тисяч доз прибули 30 квітня й 9 травня. Всього Україна уклала контракт на купівлю 1,9 мільйона доз. Наразі CoronaVac вакцинують лише кілька груп українців: маломобільних людей і тих, хто за ними доглядає, освітян, спортсменів-олімпійців, поліцейських, нацгвардійців та працівників міграційної служби.

Загалом в Україні ще триває третій етап вакцинації, в ході якого щеплення отримують люди віком від 65 років, освітяни й працівники правоохоронних органів. Через сімейного лікаря кожен охочий може записатися на вакцинацію залишками партій вакцини — тоді, можливо, черга до нього дійде швидше. Однак офіційно час масової вакцинації, наприклад, українських студентів іще навіть не оголошувався.

Чому, на яких умовах і за рахунок яких доз вакцинують китайських громадян? Твердження українських чиновників щодо цього різняться. Регіональний координатор вакцинації в Києві Василь Животенюк іще 27 квітня запевнив кореспондента «Бабеля», що ці вакцини — окрема поставка й «жодної нашої дози для цього не використано». За кілька днів головний санітарний лікар Віктор Ляшко спростував слова Животенюка, заявивши, що йдеться про одну тисячу доз, які є «залишком» від партії отриманої Україною вакцини CoronaVac.

Керівник Sinovac Biopharm Їнь Вейдонь розповідає про успішні випробування вакцини від COVID-19 і запуску нового заводу з її виробництва. 24 вересня 2020 року. Getty Images

Як формуються залишки Більшу частину названих вакцин зберігають за температури від -20 до -70 градусів Цельсія. Після перенесення ампул із вакцинами у звичайний холодильник їх треба використати протягом кількох днів. Нерідко охочих вакцинуватись із цільових груп населення виявляється менше за кількість підготовлених доз вакцини: хтось не приходить у призначений день, хтось відмовляється від щеплення. Тоді вакцину отримують усі охочі. Умови отримання вакцин у рамках ініціативи COVAX такого використання залишків не передбачають — ідеться лише про вакцини, придбані державою самостійно.

Дванадцятого травня «Бабель» отримав офіційну відповідь МОЗ. Міністерство повідомило, що Україна добровільно надала громадянам Китаю близько трьох тисяч доз вакцини з першої партії CoronaVac. Про це попросило посольство КНР у відповідному запиті. «Це було дозволено 2 квітня на засіданні [відповідального за вакцинацію] Оперативного штабу МОЗ», — ідеться у відповіді міністерства. За послуги українських медиків китайська сторона заплатила «відповідно до тарифів, визначених надавачами медичних послуг».

Вакцинація громадян Китаю не була обовʼязковою умовою постачання вакцини CoronaVac в Україну, запевняють у міністерстві. Однак при цьому «досягнуто домовленостей з китайською стороною щодо збільшення квот, на які Україна може претендувати щодо поставок вакцин», зазначили «Бабелю» в МОЗ.

Чи проводиться в такому ж пільговому режимі вакцинація громадян інших країн — зокрема тих, де виробляють вакцини? У МОЗ цього не підтвердили, заявивши, що в разі надходження відповідних звернень міністерство їх розгляне. Однак є ще принаймні одна країна, де справу вакцинації своїх громадян вирішили взяти у власні руки, не чекаючи, доки до них дійде офіційна українська черга. Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, але про яку країну мова — не уточнив. «Вона пригнала літаком багаж вакцин конкретно для того, щоб вакцинувати своїх дипломатів та своїх громадян, які живуть в Україні, — заявив міністр. — Зараз така ситуація у світі, що кожен викручується, як може».

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