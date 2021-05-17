В Украине в обход официальной очереди вакцинировали несколько тысяч граждан Китая. Как это произошло и что взамен пообещала китайская сторона? Разбор ситуации — максимально коротко

Директор центра Людмила Кравчук объяснить, что происходит, отказалась, сославшись на врачебную тайну. Китайская сторона была более открытой. В тот же день на сайте государственного китайского информагентства Синьхуа появилось сообщение о начале вакцинации граждан Китая в Украине. На тот момент, по данным посольства, на вакцинацию уже записались 2 800 человек. Вакцина — CoronaVac, препарат китайской компании Sinovac Biotech.

Пятый этап — вакцинация всех желающих. Это около 13 миллионов человек. При этом «в случае наличия достаточного количества вакцины» этот этап может проходить одновременно с предыдущими, говорится на посвященном вакцинации официальном ресурсе. В реальности это означает возможность записаться в центре вакцинации или через семейного врача на прививку так называемыми остатками.

Четвертый этап — вакцинация людей от 60 до 64 лет, взрослых с сопутствующими заболеваниями, а также осужденных, взятых под стражу и сотрудников колоний, тюрем и СИЗО. Этап должен охватить 11 миллионов человек.

Третий этап — вакцинация людей в возрасте от 65 до 79 лет, педагогов, полицейских, военных, спасателей. Это около семи миллионов человек. Параллельно со вторым этот этап проходит сейчас.

Второй этап — вакцинация людей в возрасте от 80 лет, медицинских и социальных работников. Это около трех миллионов человек.

Первый этап — вакцинация людей со сверхвысоким риском инфицирования и тяжелого течения болезни, жителей и работников интернатов и домов престарелых, участников Операции объединенных сил на востоке страны. Он должен был охватить 367 тысяч человек и уже завершился.

При этом все дозы вакцины Pfizer, которые уже прибыли в Украину, а также 367 тысяч привезенных доз вакцины AstraZeneca поступили в рамках глобальной инициативы COVAX от ЮНИСЕФ. Страна получила их бесплатно, однако использовать может только для вакцинации уязвимых групп населения. В рамках COVAX Украина должна получить около 8 миллионов доз вакцин. Остальные вакцины государство закупает у производителей напрямую и может использовать их по своему усмотрению.

Novavax — Украина договорилась о поставках 15 миллионов доз этой американской вакцины. Первые 4 миллиона, по заявлениям чиновников, должны поступить в Украину до конца лета.

Pfizer-BioNTech — уже прибыло 117 тысяч доз, в мае ожидается еще 973 тысячи. Есть предварительные договоренности о закупке еще около 20 миллионов доз.

AstraZeneca — в Украину завезено более 867 тысяч доз, почти все из них уже использованы. Следующая поставка в 700 тысяч доз ожидается в конце мая.

В Украине вне официальной очереди вакцинировали несколько тысяч китайских граждан. Процесс начался 26 апреля и сразу был массовым: перед несколькими пунктами вакцинации в Киеве, Харькове и Одессе собрались сотни китайцев. Двадцять седьмого апреля в Киеве свидетелем этого стал корреспондент «Бабеля»: в полдень перед входом в Консультативно-диагностический центр столичного Печерского района собралось около двух сотен человек. Почти все — студенческого возраста. Некоторые из них подтвердили, что сегодня их вакцинируют.

Украина закупает эту вакцину: первая ее партия в 215 тысяч доз прибыла 25 марта, еще по 500 тысяч доз прибыли 30 апреля и 9 мая. Всего Украина заключила контракт на покупку 1,9 миллиона доз. Сейчас CoronaVac вакцинируют только несколько групп украинцев: маломобильных и ухаживающих за ними, педагогов, спортсменов-олимпийцев, полицейских, нацгвардейцев и сотрудников миграционной службы.

Сейчас в Украине продолжается третий этап вакцинации, в ходе которого прививки получают люди в возрасте от 65 лет, педагоги и сотрудники правоохранительных органов. Через семейного врача каждый желающий может записаться на вакцинацию остатками партий вакцины — тогда, возможно, очередь до него дойдет быстрее. Однако официально время возможного начала массовой вакцинации, например, украинских студентов, еще даже не объявлялось.

Почему, на каких условиях и за счет каких доз вакцинируют китайских граждан? Утверждения украинских чиновников об этом различаются. Региональный координатор вакцинации в Киеве Василий Животенюк еще 27 апреля уверил корреспондента «Бабеля», что эти вакцины — отдельная поставка и «ни одну нашу дозу для этого не использовали». Через несколько дней главный санитарный врач Виктор Ляшко опроверг слова Животенюка, заявив, что речь идет об одной тысяче доз, которые являются «остатком» из партии полученной Украиной вакцины CoronaVac.

Руководитель Sinovac Biopharm Йинь Вэйдонь рассказывает об успешных испытаниях вакцины от COVID-19 и запуске нового завода по ее производству. 24 сентября 2020 года. Getty Images

Как формируются остатки Большинство из названных вакцин хранят при температуре от -20 до -70 градусов Цельсия. После переноса ампул с вакцинами в обычный холодильник их надо использовать в течение нескольких дней. Нередко желающих вакцинироваться из целевых групп населения оказывается меньше количества подготовленных доз вакцины: кто-то не приходит в назначенный день, кто-то отказывается от прививки. Тогда вакцину получают все желающие. Условия получения вакцин в рамках инициативы COVAX такого использования остатков не предусматривают — речь идет только о вакцинах, приобретенных государством самостоятельно.

Двенадцатого мая «Бабель» получил официальный ответ Минздрава. Министерство сообщило, что Украина добровольно предоставила гражданам Китая около трех тысяч доз вакцины из первой партии CoronaVac. Об этом попросило посольство КНР в соответствующем запросе. «Это было разрешено 2 апреля на заседании [ответственного за вакцинацию] Оперативного штаба Минздрава», — говорится в ответе министерства. За услуги украинских медиков китайская сторона заплатила «в соответствии с тарифами, определенными поставщиками медицинских услуг».

Вакцинация граждан Китая не была обязательным условием поставки Украине вакцины CoronaVac, уверяют в министерстве. Однако при этом «достигнуты договоренности с китайской стороной по увеличению квот, на которые Украина может претендовать по поставкам вакцин», отметили «Бабелю» в Минздраве.

Проводится ли в таком же льготном режиме вакцинация граждан других стран — в частности, тех, где производят вакцины? В Минздраве этого не подтвердили, заявив, что в случае поступления соответствующих обращений министерство их рассмотрит. Однако есть еще как минимум одна страна, где дело вакцинации своих граждан решили взять в свои руки, не дожидаясь, пока до них дойдет официальная украинская очередь. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, но о какой стране речь — не уточнил. «Она пригнала самолетом багаж вакцин конкретно для того, чтобы вакцинировать своих дипломатов и проживающих в Украине граждан, — заявил министр. — Сейчас такая ситуация в мире: каждый выкручивается, как может».

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