Сто років тому Ленін вирішив побудувати «світле соціалістичне майбутнє» за допомогою електрики — плану ГОЕЛРО. Згадуємо, як зʼявилися перші електростанції Донбасу і ДніпроГЕС (в архівних фото)

Збірка щогл для лінії електропередачі між Штерівською електростанцією і містом Сталіно (нині Донецьк), 1930 рік. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного Внутрішній вигляд ливарного цеху Сталінського металургійного заводу, Сталіно (нині Донецьк), 1928 рік. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного Збірка щогл для лінії електропередачі між Штерівською електростанцією і містом Сталіно (нині Донецьк), 1930 рік. Внутрішній вигляд ливарного цеху Сталінського металургійного заводу, Сталіно (нині Донецьк), 1928 рік. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

У Російській імперії, куди входили й сучасні українські території, енергетика не була пріоритетною галуззю економіки. На початку XX століття більшість населення заледве уявляла собі, що таке електрична лампочка. Тоді як на Заході вона вже стала повсякденного річчю. Наприклад, у 1913 році Російська імперія виробляла приблизно 14 кіловат-годин (кВт*год) на людину, а в США того ж року цей показник був 236 кВт*год.

Електроенергія використовувалася переважно в промисловості для приводу великих машин і механізмів, для освітлення шахт, цехів. У великих містах — для вулиць і будинків найзаможніших городян. Першу на території України електростанцію загального користування невеликої потужності побудували у 1886 році в Полтаві, потім схожі електростанції почали зʼявлятися в інших містах.

Але після Першої світової, більшовицького перевороту і Громадянської війни економіка, а разом з нею й енергетика дійшли до повного занепаду. Лідер більшовиків Володимир Ленін розумів: для того щоб утримати владу, потрібен масштабний економічний ривок. А жорстка політика «воєнного комунізму» з тотальною націоналізацією і продрозверсткою для цього не дуже годилася. І тоді він придумав побудувати «світле соціалістичне майбутнє» за допомогою електрики. Так зʼявилася теза: «Комунізм — це є радянська влада плюс електрифікація всієї країни».

Для початку більшовики придивилися до проєктів з електрифікації та інженерів-енергетиків «царського режиму». Потрібним фахівцям надали повну свободу дій, а також виділили житло, додатковий продовольчий пайок, і головне — позбавили від надмірної уваги чекістів. Одним з них був Гліб Кржижановський. У лютому 1920 року він очолив Державну комісію з електрифікації Росії (звідси і скорочення від російської ГОЕЛРО), у складі якої працювало понад 200 спеціалістів. До грудня вони підготували комплексний план на понад 600 сторінок, який представили і затвердили на Всеросійському зʼїзді рад.

Картина Леоніда Шматька 1957 року «Ленін біля карти ГОЕЛРО». Для презентації проєкту ГОЕЛРО у 1921 році використали величезну карту, на якій електричними лампочками підсвічували майбутні енергетичні центри. Wikimedia

План ГОЕЛРО, розрахований на 10—15 років, оголосили проєктом розвитку не тільки енергетики, а й усієї економіки. Заплановані електростанції привʼязували до певних великих промислових вузлів або районів, звідси і назва — Державна районна електростанція (ДРЕС). Простіше кажучи, будували там, де вже були або зʼявлялися заводи.

У квітні 1921 року в тодішній столиці УСРР Харкові створили Комісію з електрифікації України. Усе через те, що в рамках плану ГОЕЛРО будівництво електростанцій на території сучасної України, зокрема на Донбасі та Придніпровʼї, визнавалося «першочерговим завданням виняткового державного значення». Тут планували побудувати девʼять нових електростанцій і реконструювати старі.

Першою великою теплоелектростанцією на Донбасі стала Штерівська ДРЕС, що розташована на території сучасної Луганської області на березі річки Міус. Будівництво почалося у 1922 році, а вже у 1926-му запустили перший генератор станції. А в 1929 році запрацювала перша в Україні лінія електропередачі напрямком Штерівська ДРЕС — Кадіївка.