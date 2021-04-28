Сто лет назад Ленин решил построить «светлое социалистическое будущее» с помощью электричества — плана ГОЭЛРО. Вспоминаем, как появились первые электростанции Донбасса и ДнепроГЭС (в архивных фото)

В Российской империи, куда входили и современные украинские территории, энергетика не была приоритетной отраслью экономики. В начале XX века большинство населения с трудом представляло себе, что такое электрическая лампочка, тогда как на Западе она уже стала частью повседневной жизни. К примеру, в 1913 году Российская империя вырабатывала примерно 14 киловатт-час (кВт*ч) на человека, а в США в том же году этот показатель был 236 кВт*ч.
Электроэнергия использовалась в основном в промышленности для привода крупных машин и механизмов, для освещения шахт, цехов. В крупных городах — для улиц и домов самых богатых горожан. Первую на территории Украины электростанцию общего пользования небольшой мощности построили в 1886 году в Полтаве, затем похожие электростанции стали появляться в других городах.
Но после Первой мировой, большевистского переворота и Гражданской войны экономика, а вместе с ней и энергетика пришли в полный упадок. Лидер большевиков Владимир Ленин понимал: чтобы удержать власть, нужен масштабный экономический рывок. А жесткая политика «военного коммунизма» с тотальной национализацией и продразверсткой для этого мало подходили. И тогда он придумал построить «светлое социалистическое будущее» с помощью электричества. Так появился тезис: «Коммунизм — это есть советская власть плюс электрификация всей страны».
Для начала большевики присмотрелись к проектам по электрификации и инженерам-энергетикам «царского режима». Нужным специалистам предоставили полную свободу действий, выделили жилье и дополнительный продовольственный паек и, главное, избавили от чрезмерного внимания чекистов. Одним из этих инженеров был Глеб Кржижановский. В феврале 1920 года он возглавил Государственную комиссию по электрификации России (отсюда и сокращение ГОЭЛРО), в составе которой работали более 200 специалистов. К декабрю они подготовили комплексный план на более чем 600 страниц, который представили и утвердили на Всероссийском съезде советов.
План ГОЭЛРО, рассчитанный на 10—15 лет, объявили проектом развития не только энергетики, но и всей экономики. Запланированные электростанции привязывали к определенным крупным промышленным узлам или районам, отсюда и название — Государственная районная электростанция (ГРЭС). Проще говоря, строили там, где уже были или появлялись заводы.
В апреле 1921 года в тогдашней столице УССР Харькове создали Комиссию по электрификации Украины. Все потому, что в рамках плана ГОЭЛРО строительство электростанций на территории современной Украины, в первую очередь на Донбассе и Приднепровье, признавалось «первоочередной задачей исключительной государственной важности». Здесь планировали построить девять новых электростанций и реконструировать старые.
Первой крупной теплоэлектростанцией на Донбассе стала Штеровская ГРЭС, расположенная на территории современной Луганской области на берегу реки Миус. Строительство началось в 1922 году, а уже в 1926-м запустили первый генератор станции. А в 1929 году заработала первая в Украине линия электропередачи направлением Штеровская ГРЭС — Кадиевка.
Работать приходилось в тяжелых условиях. Вот что вспоминают инженеры о первых месяцах строительства: «Механизация шла туго, очень туго. Да и как она выглядела? …По бровке отводящего канала из Миуса потом и кровью уложена узкоколейка. Двойной путь связывает сооружающуюся плотину с местом, где роют грунт для нее. По одной из колей движется… Нет, не паровоз. Движется американский трактор «Фордзон». Он тянет… Нет, не плуг, не сеялку и не веялку. За ним движутся 8 вагонеток с грунтом. Такая была механизация. Но и она стала громадным шагом вперед — ведь до этого грунт на плотину доставляли подводами!»
Штеровская ГРЭС стала не только первой тепловой электростанцией Украины, но и пионером по внедрению промышленного сжигания отходов копей — антрацитового штыба. По сути это была угольная пыль, которой в отвалах только в этом районе Донбасса уже накопилось около миллиона тонн.
Также построили Северодонецкую ГРЭС — неподалеку от Лисичанска, Зуевскую — в районе Донецка, и другие крупные электростанции. При этом на Донбассе впервые применили комбинированное производство энергии электрической и тепловой (в виде пара и горячей воды).
Согласно плану ГОЭЛРО, на Донбассе также реконструировали 62 самые крупные заводские электростанции. Около половины из них запустили уже в 1930 году. Кроме того, в 1925 году Комиссия по электрификации Украины решила дополнить первоначальный план и электрифицировать побережье Азовского моря — «ввиду возможности развития металлургической промышленности региона».
Если на Донбассе были теплоэлектростанции, то на Приднепровье в качестве источника энергии решили использовать крупные реки и строить гидроэлектростанции (ГЭС). Самым крупным проектом стала ДнепроГЭС в Запорожье. Проект строительства утвердили еще в 1921 году. Автором стал один из создателей плана ГОЭЛРО — ученый-гидротехник Иван Александров.
Этот план решал сразу несколько задач. Во-первых, электрифицировать промышленный регион. Во-вторых, построить большую плотину и поднять уровень воды в Днепре, чтобы затопить каменные пороги, которые мешали судоходству по всей реке. Правда, для этого пришлось затопило около 16 тысяч гектаров земель по обеим берегам. В итоге под водой оказались 56 сел, из которых 14 затопили полностью, а 42 — частично.
Строить ДнепроГЭС решили по американским стандартам, поскольку опыта строительства таких крупных гидротехнических объектов не было ни в Советском Союзе, ни в Европе. Поэтому Александрова сначала отправили в США набираться опыта. Там он познакомился с американским гидростроителем Хью Купером, который в итоге стал главным консультантом проекта. Пять генераторов для ДнепроГЭС поставила General Electric, а девять турбин — американская компания Newport News Shipbuilding.
Строить ДнепроГЭС начали в 1927 году — это была всесоюзная стройка. Сооружение ДнепроГЭС имело огромное идеологическое значение. С подачи советской пропаганды о ходе строительства и энтузиазме рабочих писали песни, книги, снимали фильмы. В 1932 году запустили первый агрегат новой станции. А к 1939 году ДнепроГЭС стала крупнейшей электростанцией в Европе и третьей по мощности в мире. К 1935 году в Украине работали две крупные энергосистемы — Донбасская и Днепровская, которые вырабатывали электроэнергии более 2 миллиардов кВт*ч в год каждая. А в 1940 году их объединили высоковольтными линиями электропередачи.
План ГОЭЛРО реализовывали настолько ударными темпами, что перевыполнили уже к 1931 году. В следующем году электроэнергии выработали 13,5 миллиарда кВт*ч вместо запланированных 8,8 миллиарда. Успех проекта положил начало масштабной индустриализации и стал основой для большевистской плановой экономики, которая переросла в стратегию пятилеток.
Советская пропаганда подавала успех плана ГОЭЛРО как преимущество «социалистического строя над капиталистическим». Ведь в США, Англии и Франции похожие проекты закончились неудачей еще на стадии планирования. Однако не стоит забывать об обратной стороне этого успеха. Для строительства, помимо «бойцов стройтрудармии», использовали бесплатный и ненормированный труд заключенных. Для финансирования плана ГОЭЛРО распродавали экспроприированные драгоценности и предметы искусства. Крестьян обложили прямыми и скрытыми налогами. А самым ходовым товаром стало зерно. Им расплачивались, к примеру, с американскими консультантами ДнепроГЭС. И это во время голода в 1920-х и Голодомора в Украине в начале 1930-х.
Ленин закабалил крестьян продразверсткой насильно, а мы просим помочь редакции добровольно!