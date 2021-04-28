Сто лет назад Ленин решил построить «светлое социалистическое будущее» с помощью электричества — плана ГОЭЛРО. Вспоминаем, как появились первые электростанции Донбасса и ДнепроГЭС (в архивных фото)

Сборка мачт для электропередачи между Штеровской электростанцией и городом Сталино (сейчас Донецк), 1930 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Внутренний вид литейного цеха Сталинского металлургического завода, Сталино (сейчас Донецк), 1928 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Сборка мачт для электропередачи между Штеровской электростанцией и городом Сталино (сейчас Донецк), 1930 год. Внутренний вид литейного цеха Сталинского металлургического завода, Сталино (сейчас Донецк), 1928 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

В Российской империи, куда входили и современные украинские территории, энергетика не была приоритетной отраслью экономики. В начале XX века большинство населения с трудом представляло себе, что такое электрическая лампочка, тогда как на Западе она уже стала частью повседневной жизни. К примеру, в 1913 году Российская империя вырабатывала примерно 14 киловатт-час (кВт*ч) на человека, а в США в том же году этот показатель был 236 кВт*ч.

Электроэнергия использовалась в основном в промышленности для привода крупных машин и механизмов, для освещения шахт, цехов. В крупных городах — для улиц и домов самых богатых горожан. Первую на территории Украины электростанцию общего пользования небольшой мощности построили в 1886 году в Полтаве, затем похожие электростанции стали появляться в других городах.

Но после Первой мировой, большевистского переворота и Гражданской войны экономика, а вместе с ней и энергетика пришли в полный упадок. Лидер большевиков Владимир Ленин понимал: чтобы удержать власть, нужен масштабный экономический рывок. А жесткая политика «военного коммунизма» с тотальной национализацией и продразверсткой для этого мало подходили. И тогда он придумал построить «светлое социалистическое будущее» с помощью электричества. Так появился тезис: «Коммунизм — это есть советская власть плюс электрификация всей страны».

Для начала большевики присмотрелись к проектам по электрификации и инженерам-энергетикам «царского режима». Нужным специалистам предоставили полную свободу действий, выделили жилье и дополнительный продовольственный паек и, главное, избавили от чрезмерного внимания чекистов. Одним из этих инженеров был Глеб Кржижановский. В феврале 1920 года он возглавил Государственную комиссию по электрификации России (отсюда и сокращение ГОЭЛРО), в составе которой работали более 200 специалистов. К декабрю они подготовили комплексный план на более чем 600 страниц, который представили и утвердили на Всероссийском съезде советов.

Картина Леонида Шматько 1957 года «Ленин у карты ГОЭЛРО». Для презентации проекта ГОЭЛРО в 1921 году использовали огромную карту, на которой светящимися лампочками отметили будущие энергетические центры. Wikimedia

План ГОЭЛРО, рассчитанный на 10—15 лет, объявили проектом развития не только энергетики, но и всей экономики. Запланированные электростанции привязывали к определенным крупным промышленным узлам или районам, отсюда и название — Государственная районная электростанция (ГРЭС). Проще говоря, строили там, где уже были или появлялись заводы.

В апреле 1921 года в тогдашней столице УССР Харькове создали Комиссию по электрификации Украины. Все потому, что в рамках плана ГОЭЛРО строительство электростанций на территории современной Украины, в первую очередь на Донбассе и Приднепровье, признавалось «первоочередной задачей исключительной государственной важности». Здесь планировали построить девять новых электростанций и реконструировать старые.

Первой крупной теплоэлектростанцией на Донбассе стала Штеровская ГРЭС, расположенная на территории современной Луганской области на берегу реки Миус. Строительство началось в 1922 году, а уже в 1926-м запустили первый генератор станции. А в 1929 году заработала первая в Украине линия электропередачи направлением Штеровская ГРЭС — Кадиевка.