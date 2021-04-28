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Сто лет назад Ленин решил построить «светлое социалистическое будущее» с помощью электричества — плана ГОЭЛРО. Вспоминаем, как появились первые электростанции Донбасса и ДнепроГЭС (в архивных фото)

Автор:
Сергей Пивоваров
Редактор:
Евгений Спирин
Дата:
Сто лет назад Ленин решил построить «светлое социалистическое будущее» с помощью электричества — плана ГОЭЛРО. Вспоминаем, как появились первые электростанции Донбасса и ДнепроГЭС (в архивных фото)

Проверка скрепов вводного устройства трансформаторов перед сдачей на ДнепроГЭСе, Запорожье, 1932 год.

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

После переворота в 1917 году, чтобы удержать власть большевиков, их лидер Владимир Ленин задумал большой экономический прорыв — построить «светлое социалистическое будущее» с помощью электричества. Ведь в Российской империи в начале XX века электричество было даже не во всех крупных городах. В 1920 году из бывших царских инженеров-ученых собрали Государственную комиссию по электрификации России (ГОЭЛРО). К концу года они подготовили масштабный проект, который назвали «Планом ГОЭЛРО». В апреле 1921 года в рамках этого плана создали комиссию по электрификации Украины. Начали с Донбасса — здесь построили несколько больших и мощных теплоэлектростанций, на которых впервые в мире отработали технологию сжигания угольной пыли. А самым крупным проектом стало строительство гидроэлектростанции в Запорожье — ДнепроГЭС. План ГОЭЛРО перевыполнили уже к 1931 году. Этот успех сразу же подхватила советская пропаганда для иллюстрации «преимуществ социалистического строя». Правда, при этом не упоминалось о принудительном труде заключенных и том, что деньги на проект поступали за счет экспорта зерна, которое отбирали у крестьян. «Бабель» вспоминает, как в Украине строили первые крупные электростанции и публикует фото 1920—1930-х годов.

Сборка мачт для электропередачи между Штеровской электростанцией и городом Сталино (сейчас Донецк), 1930 год.
Внутренний вид литейного цеха Сталинского металлургического завода, Сталино (сейчас Донецк), 1928 год.

Сборка мачт для электропередачи между Штеровской электростанцией и городом Сталино (сейчас Донецк), 1930 год. Внутренний вид литейного цеха Сталинского металлургического завода, Сталино (сейчас Донецк), 1928 год.

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

В Российской империи, куда входили и современные украинские территории, энергетика не была приоритетной отраслью экономики. В начале XX века большинство населения с трудом представляло себе, что такое электрическая лампочка, тогда как на Западе она уже стала частью повседневной жизни. К примеру, в 1913 году Российская империя вырабатывала примерно 14 киловатт-час (кВт*ч) на человека, а в США в том же году этот показатель был 236 кВт*ч.

Электроэнергия использовалась в основном в промышленности для привода крупных машин и механизмов, для освещения шахт, цехов. В крупных городах — для улиц и домов самых богатых горожан. Первую на территории Украины электростанцию общего пользования небольшой мощности построили в 1886 году в Полтаве, затем похожие электростанции стали появляться в других городах.

Но после Первой мировой, большевистского переворота и Гражданской войны экономика, а вместе с ней и энергетика пришли в полный упадок. Лидер большевиков Владимир Ленин понимал: чтобы удержать власть, нужен масштабный экономический рывок. А жесткая политика «военного коммунизма» с тотальной национализацией и продразверсткой для этого мало подходили. И тогда он придумал построить «светлое социалистическое будущее» с помощью электричества. Так появился тезис: «Коммунизм — это есть советская власть плюс электрификация всей страны».

Для начала большевики присмотрелись к проектам по электрификации и инженерам-энергетикам «царского режима». Нужным специалистам предоставили полную свободу действий, выделили жилье и дополнительный продовольственный паек и, главное, избавили от чрезмерного внимания чекистов. Одним из этих инженеров был Глеб Кржижановский. В феврале 1920 года он возглавил Государственную комиссию по электрификации России (отсюда и сокращение ГОЭЛРО), в составе которой работали более 200 специалистов. К декабрю они подготовили комплексный план на более чем 600 страниц, который представили и утвердили на Всероссийском съезде советов.

Картина Леонида Шматько 1957 года «Ленин у карты ГОЭЛРО». Для презентации проекта ГОЭЛРО в 1921 году использовали огромную карту, на которой светящимися лампочками отметили будущие энергетические центры.

Картина Леонида Шматько 1957 года «Ленин у карты ГОЭЛРО». Для презентации проекта ГОЭЛРО в 1921 году использовали огромную карту, на которой светящимися лампочками отметили будущие энергетические центры.

Wikimedia

План ГОЭЛРО, рассчитанный на 10—15 лет, объявили проектом развития не только энергетики, но и всей экономики. Запланированные электростанции привязывали к определенным крупным промышленным узлам или районам, отсюда и название — Государственная районная электростанция (ГРЭС). Проще говоря, строили там, где уже были или появлялись заводы.

В апреле 1921 года в тогдашней столице УССР Харькове создали Комиссию по электрификации Украины. Все потому, что в рамках плана ГОЭЛРО строительство электростанций на территории современной Украины, в первую очередь на Донбассе и Приднепровье, признавалось «первоочередной задачей исключительной государственной важности». Здесь планировали построить девять новых электростанций и реконструировать старые.

Первой крупной теплоэлектростанцией на Донбассе стала Штеровская ГРЭС, расположенная на территории современной Луганской области на берегу реки Миус. Строительство началось в 1922 году, а уже в 1926-м запустили первый генератор станции. А в 1929 году заработала первая в Украине линия электропередачи направлением Штеровская ГРЭС — Кадиевка.

Строительство Штеровской ГРЭС, Ворошиловградская (сейчас Луганская) область, 1920-е годы.

Строительство Штеровской ГРЭС, Ворошиловградская (сейчас Луганская) область, 1920-е годы.

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Работать приходилось в тяжелых условиях. Вот что вспоминают инженеры о первых месяцах строительства: «Механизация шла туго, очень туго. Да и как она выглядела? …По бровке отводящего канала из Миуса потом и кровью уложена узкоколейка. Двойной путь связывает сооружающуюся плотину с местом, где роют грунт для нее. По одной из колей движется… Нет, не паровоз. Движется американский трактор «Фордзон». Он тянет… Нет, не плуг, не сеялку и не веялку. За ним движутся 8 вагонеток с грунтом. Такая была механизация. Но и она стала громадным шагом вперед — ведь до этого грунт на плотину доставляли подводами!»

Начало строительства Штеровской ГРЭС, Ворошиловградская (сейчас Луганская) область, 1923 год.

Начало строительства Штеровской ГРЭС, Ворошиловградская (сейчас Луганская) область, 1923 год.

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Штеровская ГРЭС стала не только первой тепловой электростанцией Украины, но и пионером по внедрению промышленного сжигания отходов копей — антрацитового штыба. По сути это была угольная пыль, которой в отвалах только в этом районе Донбасса уже накопилось около миллиона тонн.

Также построили Северодонецкую ГРЭС — неподалеку от Лисичанска, Зуевскую — в районе Донецка, и другие крупные электростанции. При этом на Донбассе впервые применили комбинированное производство энергии электрической и тепловой (в виде пара и горячей воды).

Работы по благоустройству Енакиевского металлургического завода, 1934 год.
Турбина мощностью 4000 квт, установленная на электростанции Енакиевского металлургического завода, 1927 год.
Общий вид Зуевской электростанции в пгт Зуевка Сталинской (сейчас Донецкой) области, 1930-е годы.

Работы по благоустройству Енакиевского металлургического завода, 1934 год. Турбина мощностью 4000 квт, установленная на электростанции Енакиевского металлургического завода, 1927 год. Общий вид Зуевской электростанции в пгт Зуевка Сталинской (сейчас Донецкой) области, 1930-е годы.

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Согласно плану ГОЭЛРО, на Донбассе также реконструировали 62 самые крупные заводские электростанции. Около половины из них запустили уже в 1930 году. Кроме того, в 1925 году Комиссия по электрификации Украины решила дополнить первоначальный план и электрифицировать побережье Азовского моря — «ввиду возможности развития металлургической промышленности региона».

Строительство и электрификация рудного двора на Мариупольском металлургическом заводе «Азовсталь», 1932 год.

Строительство и электрификация рудного двора на Мариупольском металлургическом заводе «Азовсталь», 1932 год.

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Если на Донбассе были теплоэлектростанции, то на Приднепровье в качестве источника энергии решили использовать крупные реки и строить гидроэлектростанции (ГЭС). Самым крупным проектом стала ДнепроГЭС в Запорожье. Проект строительства утвердили еще в 1921 году. Автором стал один из создателей плана ГОЭЛРО — ученый-гидротехник Иван Александров.

Этот план решал сразу несколько задач. Во-первых, электрифицировать промышленный регион. Во-вторых, построить большую плотину и поднять уровень воды в Днепре, чтобы затопить каменные пороги, которые мешали судоходству по всей реке. Правда, для этого пришлось затопило около 16 тысяч гектаров земель по обеим берегам. В итоге под водой оказались 56 сел, из которых 14 затопили полностью, а 42 — частично.

Закладка ряжей перемычки (гидротехническая конструкция из деревянных бревен или брусьев в виде клеток, заполненных грунтом) на строительстве ДнепроГЭСа, Запорожье, 1928 год.

Закладка ряжей перемычки (гидротехническая конструкция из деревянных бревен или брусьев в виде клеток, заполненных грунтом) на строительстве ДнепроГЭСа, Запорожье, 1928 год.

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Строить ДнепроГЭС решили по американским стандартам, поскольку опыта строительства таких крупных гидротехнических объектов не было ни в Советском Союзе, ни в Европе. Поэтому Александрова сначала отправили в США набираться опыта. Там он познакомился с американским гидростроителем Хью Купером, который в итоге стал главным консультантом проекта. Пять генераторов для ДнепроГЭС поставила General Electric, а девять турбин — американская компания Newport News Shipbuilding.

Сток воды между быками плотины ДнепроГЭСа, Запорожье, 1933 год.
Общий вид плотины ДнепроГЭСа ночью, Запорожье, 1932 год.

Сток воды между быками плотины ДнепроГЭСа, Запорожье, 1933 год. Общий вид плотины ДнепроГЭСа ночью, Запорожье, 1932 год.

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Строить ДнепроГЭС начали в 1927 году — это была всесоюзная стройка. Сооружение ДнепроГЭС имело огромное идеологическое значение. С подачи советской пропаганды о ходе строительства и энтузиазме рабочих писали песни, книги, снимали фильмы. В 1932 году запустили первый агрегат новой станции. А к 1939 году ДнепроГЭС стала крупнейшей электростанцией в Европе и третьей по мощности в мире. К 1935 году в Украине работали две крупные энергосистемы — Донбасская и Днепровская, которые вырабатывали электроэнергии более 2 миллиардов кВт*ч в год каждая. А в 1940 году их объединили высоковольтными линиями электропередачи.

Общий вид плотины ДнепроГЭСа, Запорожье, до 1941 года.

Общий вид плотины ДнепроГЭСа, Запорожье, до 1941 года.

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

План ГОЭЛРО реализовывали настолько ударными темпами, что перевыполнили уже к 1931 году. В следующем году электроэнергии выработали 13,5 миллиарда кВт*ч вместо запланированных 8,8 миллиарда. Успех проекта положил начало масштабной индустриализации и стал основой для большевистской плановой экономики, которая переросла в стратегию пятилеток.

Советская пропаганда подавала успех плана ГОЭЛРО как преимущество «социалистического строя над капиталистическим». Ведь в США, Англии и Франции похожие проекты закончились неудачей еще на стадии планирования. Однако не стоит забывать об обратной стороне этого успеха. Для строительства, помимо «бойцов стройтрудармии», использовали бесплатный и ненормированный труд заключенных. Для финансирования плана ГОЭЛРО распродавали экспроприированные драгоценности и предметы искусства. Крестьян обложили прямыми и скрытыми налогами. А самым ходовым товаром стало зерно. Им расплачивались, к примеру, с американскими консультантами ДнепроГЭС. И это во время голода в 1920-х и Голодомора в Украине в начале 1930-х.

Ленин закабалил крестьян продразверсткой насильно, а мы просим помочь редакции добровольно!

Источники:

Материалы по пересмотру плана электрификации (ГОЭЛРО). Издание Госплана УССР, Харьков, 1925.

Электрификация СССР. 1917—1967/ Под ред. П.С. Непорожнего. Москва, 1970.

Глеб Кржижановский. Десять лет хозяйственного строительства СССР: 1917—1927. Москва, 1927.

Тарас Беспечный. Штеровская ГРЭС им. Ф.Э. Дзержинского. Очерк. Донецк, 1970. 

Рубин М., Ибатулин И., Дукаревич И. Днепрогэс. Как строилась плотина, гидростанция и шлюз. Харьков, 1932.

Автор:
Сергей Пивоваров
Редактор:
Евгений Спирин
Теги:
СССР
история

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