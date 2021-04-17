Що подивитися у вихідні. Детективний мінісеріал з Кейт Вінслет, фінальний сезон «Юної» від Даррена Стара та постапокаліптична стрічка «Любов і монстри»

Детективний мінісеріал «Мейр з Істтауну»

Про що серіал. Мейр працює детективом у невеликому містечку Істтаун у Пенсильванії. Вона ретельно виконує свою роботу, проте місцяни вважають її некомпетентною — детектив вже понад рік не може розкрити зникнення школярки Кеті Бейлі. Крім цього, жінка стикається з особистими проблемами. Нещодавно вона розлучилася і втратила сина, а невістка судиться з нею за опіку над онуком. Щоб впоратися з усім цим, Мейр ходить до психіатра. Однак коли в місті стається нове вбивство, Мейр доводиться відсунути сімейні та професійні негаразди і зосередитися на тому, щоб розкрити справу.

Mare of Easttown / HBO Max / шоуранер — Бред Інгелсбі / у головних ролях — Кейт Вінслет, Еван Пітерс, Ангурі Райс, Гай Пірс / тривалість — 5 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 80%.

Що кажуть критики. Hollywood Reporter пише, що серіал має нерівномірний сюжет, проте сильні сторони Mare of Easttown сповна компенсують його недоліки. Rogerebert.com називає серіал «першою обов’язковою для перегляду драмою 2021 року».

Ситком «Юна» — сьомий сезон

Про що серіал. Лайзі Міллер 40 років. Після розлучення вона переїхала з Нью-Джерсі до Брукліну і хоче розпочати нове життя. Цьому заважає одна проблема — через свій вік Лайза не може влаштуватися на роботу. Її найкраща подруга Меггі пропонує вказати в резюме менший вік — 26 років. Це спрацьовує — Лайза отримує роботу у видавництві. Однак тепер їй постійно доводиться брехати про свій вік — як на роботі, так і в особистому житті, і намагатися виглядати молодшою. «Юна» — ще один серіал автора «Секс і місто» Даррена Стара. Сьомий сезон шоу — фінальний.

Younger / Hulu / шоуранер — Даррен Стар / у головних ролях — Саттон Фостер, Гіларі Дафф, Ніко Торторелла / тривалість — 12 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100%.

Що кажуть критики. AV Club каже, що останній сезон нагадає глядачам, чому вони так люблять це шоу. Paste Magazine зазначає, що почавши дивитися серіал важко зупинитися.

Спортивна драмеді «Велике цабе»

Про що серіал. Марвін Корн — відомий тренер. Він готує університетські команди для участі в чемпіонатах з баскетболу. Коли одне із змагань йде не за планом, у Марвіна стається напад гніву. Він кидає крісло у гравця і випадково влучає в арбітра. За це Марвіна звільняють. Тепер з ним не хоче працювати жодна хороша команда. За допомогою свого агента Марвіну вдається влаштуватися до приватної школи для дівчат у Сан-Дієго. Він розцінює це як тимчасову роботу, однак поступово усвідомлює, що працювати у школі не так погано, як йому здавалося.

Big Shot / Disney + / шоуранер — Девід Р. Келлі, Бред Гаррет / у головних ролях — Джон Стеймос, Джессалін Гілсіг, Нелл Верлак, Іветт Ніколь Браун / тривалість — 7 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 75%.

Що кажуть критики. Hollywood Reporter зазначає, що серіал легко сприймається, але не зрівняється з шоу «Тед Лассо». Entertainment Weekly називає Big Shot «щирою підлітковою драмеді».

Постапокаліптичний пригодницький фільм «Кохання і монстри»

Про що фільм. Недалеке майбутнє. Люди запустили в космос ракети, намагаючись зупинити астероїд, здатний знищити всю планету. Їм це вдалося, однак на Землю впали хімікати, що містилися в ракетах. Комахи мутували та перетворилися на величезних істот, які вбили 95 відсотків населення планети. Вижити вдалося небагатьом, один з них — 24-річний Джоель Доусон. Він уже сім років живе в підземному бункері та ховається від монстрів. Однак усе змінюється, коли Джоел випадково дізнається, що його колишня дівчина Емі жива. Він вирішує зробити усе можливе, щоб її знайти. Головну роль у фільмі виконав Ділан ОʼБраєн, відомий за роллю у «Той, що біжить лабіринтом».

Love and monsters / Netflix / режисер — Майкл Меттьюз / у головних ролях — Джессіка Генвік, Ділан О'Браєн, Аріана Грінблатт / тривалість — 1 година 49 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 93%

Що кажуть критики. IndieWire зазначає, що Love and monsters — це веселий, творчий пригодницький фільм, що об’єднує у собі одразу кілька жанрів. Rotten Tomatoes каже, що це пригодницький екшн із несподіваною емоційною глибиною.

Комедійний серіал «Френк з Ірландії»

Про що серіал. Френку 32 роки. Він неодружений і живе з матір’ю в Дубліні. Френк називає себе музикантом і каже, що працює над новим альбомом, хоча за останні сім років нічого не написав. А ще — він нічого не заробляє та отримує кишенькові гроші, виконуючи хатню роботу. Одного дня матері це набридає і вона вирішує змусити сина виїхати. Творці серіалу — брати Доналл і Браян Ґлісони.

Frank of Ireland / Amazon Prime / шоуранер — Шерон Хорган / у головних ролях — Браян Ґлісон, Доналл Ґлісон, Сара Грін / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній.

Що кажуть критики. Mamaʼs Geeky каже, що головні герої мають чудову «хімію», проте жарти в серіалі постійно повторюються і швидко набридають.