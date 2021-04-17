Что посмотреть в выходные. Детективный мини-сериал с Кейт Уинслет, финальный сезон «Юной» от Даррена Стара и постапокалиптическая лента «Любовь и монстры»

Детективный мини-сериал «Мейр из Исттауна»

О чем сериал. Мейр работает детективом в небольшом городке Исттаун в Пенсильвании. Она тщательно выполняет свою работу, но местные жители считают ее некомпетентной — детектив уже больше года не может раскрыть исчезновение школьницы Кэти Бейли. Вдобавок женщина сталкивается с личными проблемами. Недавно она рассталась с мужем и потеряла сына, а невестка судится с ней за опеку над внуком. Чтобы справиться со всем этим, Мейр ходит к психиатру. Однако когда в городе происходит новое убийство, Мейр вынуждена отложить в сторону семейные и профессиональные проблемы и сосредоточиться на том, чтобы раскрыть дело.

Mare of Easttown / HBO Max / шоураннер — Брэд Ингелсби / в главных ролях — Кейт Уинслет, Эван Питерс, Ангури Райс, Гай Пирс / продолжительность — 5 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 80%.

Что говорят критики. Hollywood Reporter пишет, что у сериала неравномерный сюжет, но сильные стороны Mare of Easttown вполне компенсируют его недостатки. Rogerebert.com называет сериал «первой обязательной к просмотру драмой 2021 года».

Ситком «Юная» — седьмой сезон

О чем сериал. Лайзе Миллер 40 лет. После развода она переехала из Нью-Джерси в Бруклин и хочет начать новую жизнь. Этому мешает одна проблема — из-за возраста Лайза не может устроиться на работу. Ее лучшая подруга Мэгги предлагает указать в резюме возраст поменьше — 26 лет. Это срабатывает. Лайза получает работу в издательстве. Однако теперь ей постоянно приходится врать о своем возрасте — как на работе, так и в личной жизни, и пытаться выглядеть моложе. «Юная» — еще один сериал автора «Секса в большом городе» Даррена Старра. Седьмой сезон шоу — финальный.

Younger / Hulu / шоураннер — Даррен Стар / в главных ролях — Саттон Фостер, Хиллари Дафф, Нико Торторелла / продолжительность — 12 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 100%.

Что говорят критики. AV Club говорит, что последний сезон напомнит зрителям, почему они так любят это шоу. Paste Magazine отмечает, что начав смотреть сериал сложно остановиться.

Спортивная драмеди «Большая шишка»

О чем сериал. Марвин Корн — известный тренер. Он готовит университетские команды для участия в чемпионатах по баскетболу. Когда одно из соревнований идет не по плану, у Марвина случается приступ ярости. Он бросает кресло в игрока и случайно попадает в арбитра. За это Марвина увольняют. Теперь с ним не хочет работать ни одна хорошая команда. С помощью своего агента Марвину удается устроиться в частную школу для девочек в Сан-Диего. Он расценивает это как временную работу, но постепенно осознает, что работать в школе не так плохо, как он думал.

Big Shot / Disney + / шоураннер — Дэвид Р. Келли, Брэд Гаррет / в главных ролях — Джон Стэймос, Джессалин Гилсиг, Нелл Верлак, Иветт Николь Браун / продолжительность — 7 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 75%.

Что говорят критики. Hollywood Reporter отмечает, что сериал легко воспринимается, но не сравнится с шоу «Тед Лассо». Entertainment Weekly называет Big Shot «искренней подростковой драмеди».

Постапокалиптический приключенческий фильм «Любовь и монстры»

О чем фильм. Недалекое будущее. Люди запустили в космос ракеты, пытаясь остановить астероид, способный уничтожить всю планету. Им это удалось, но на Землю упали химикаты, которые были в составе ракет. Насекомые мутировали и превратились в огромных существ, которые убили 95 процентов населения планеты. Выжить удалось немногим, один из них — 24-летний Джоэль Доусон. Он уже семь лет живет в подземном бункере и прячется от монстров. Однако все меняется, когда Джоэл случайно узнает, что его бывшая девушка Эми жива. Он решает сделать все возможное, чтобы ее найти. Главную роль в фильме исполнил Дилан ОʼБрайен, известный по роли в «Бегущем в лабиринте».

Love and monsters / Netflix / режиссер — Майкл Мэттьюз / в главных ролях — Джессика Хенвик, Дилан ОʼБрайен, Ариана Гринблатт / продолжительность — 1 час 49 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — 93%

Что говорят критики. IndieWire отмечает, что Love and monsters — это веселый, творческий приключенческий фильм, объединяющий сразу несколько жанров. Rotten Tomatoes говорит, что это приключенческий экшн с неожиданной эмоциональной глубиной.

Комедийный сериал «Фрэнк из Ирландии»

О чем сериал. Фрэнку 32 года. Он холост и живет с матерью в Дублине. Фрэнк называет себя музыкантом и говорит, что работает над новым альбомом, хотя за последние семь лет ничего не написал. А еще — он ничего не зарабатывает и получает карманные деньги, выполняя работу по дому. Однажды матери это надоедает и она решает вынудить сына съехать. Создатели сериала — братья Доналл и Брайан Глисоны.

Frank of Ireland / Amazon Prime / шоураннер — Шэрон Хорган / в главных ролях — Брайан Глисон, Доналл Глисон, Сара Грин / продолжительность — 6 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует.

Что говорят критики. Mamaʼs Geeky говорит, что у главных героев отличная «химия», но шутки в сериале постоянно повторяются и быстро надоедают.