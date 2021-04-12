102 роки тому відбувся перший радянський суботник. Ідею безоплатної праці у вихідний підхопила пропаганда, і суботники стали добровільно-примусовими. Як це було (багато архівних фото)

Гірники бригади Серьогіна В. Б. шахтоуправління імені Леніна після зміни в день Всесоюзного комуністичного суботника, Лутугинський район Ворошиловградської (нині Луганської) області, 22 квітня 1978 року. Вище керівництво більшовиків — глава Всеросійського центрального виконавчого комітету Михайло Калінін (ліворуч) і голова Всеукраїнського центрального виконавчого комітету Григорій Петровський (другий праворуч) на суботнику в Харкові, 1920 рік. Робочі Київського машинобудівного заводу «Червоний екскаватор» випустили в день Всесоюзного комуністичного суботника 10 екскаваторів, 20 квітня 1974 року.

Гірники бригади Серьогіна В. Б. шахтоуправління імені Леніна після зміни в день Всесоюзного комуністичного суботника, Лутугинський район Ворошиловградської (нині Луганської) області, 22 квітня 1978 року.

Весна 1919 року була скрутним часом для радянської влади. Економіку колишньої Російської імперії підкосила Перша світова війна, а тепер добивала Громадянська. Заводи і фабрики зупинялися, а робочі або йшли воювати, або втікали з міст від розрухи. У квітні 1919 року лідер більшовиків Володимир Ленін виступає із закликом покращити роботу залізниці, насамперед для військових потреб. На той час більш ніж половина залізничних составів Московського вузла стояли несправними.

У відповідь на заклик слюсар депо Москва-Сортувальна Московсько-Казанської залізниці, голова місцевого партійного осередку Іван Бураков запропонував безоплатно попрацювати «на благо революції». Увечері в суботу, 12 квітня, після робочого дня 15 людей повернулися в цех. Пропрацювавши 10 годин, до ранку вони відремонтували три паровози. «Робота йшла дружно й ладилася так, як ніколи раніше. О шостій годині ранку ми зібралися в службовому вагоні, де, відпочивши і попивши чаю, стали обговорювати поточний момент і вирішили нашу нічну роботу — з суботи на неділю, продовжувати щотижня... Потім проспівали «Інтернаціонал» і стали розходитися», — написав Бураков у протоколі для райкому партії.

Володимир Ленін виголошує промову перед відправкою частин Червоної Армії на радянсько-польську війну. У конфлікті також брали участь війська Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, лютий 1919 року. Архів Луганського обласного краєзнавчого музею

Наступний суботник відбувся на тій самій Московсько-Казанській залізниці 10 травня 1919-го, на нього вийшли 205 людей. Цю ініціативу активно підтримала комуністична пропаганда. У травні 1920 року більшовики влаштували «Всеросійський суботник», у якому взяло участь партійне керівництво. На прибирання Кремля вийшов і сам Ленін. Так зʼявився сюжет «Ленін і колода», який став одним із канонічних за весь час існування Радянського Союзу.

В Україні перший суботник відбувся 11 січня 1920 року в Харкові. Наступного року вони стали вже поширеним явищем. У 1921-му тільки в Юзівському районі їх влаштували близько 500, а взяли участь у них близько 70 тисяч осіб. Щоправда на той час безоплатна праця припадала на єдиний вихідний — неділю. Але зрештою прижилася саме назва «суботник».