102 года назад прошел первый советский субботник. Идею бесплатной работы в выходной подхватила пропаганда, и субботники стали добровольно-принудительными. Как это было (много архивных фото)

Горняки бригады Серегина В. Б. шахтоуправления имени Ленина после смены в день Всесоюзного коммунистического субботника, Лутугинский район Ворошиловградской (сейчас Луганской) области, 22 апреля 1978 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Высшее руководство большевиков — глава Всероссийского центрального исполнительного комитета Михаил Калинин (слева) и глава Всеукраинского центрального исполнительного комитета Григорий Петровский (второй справа) на субботнике в Харькове, 1920 год. Архив Луганского областного краеведческого музея Рабочие Киевского машиностроительного завода «Красный экскаватор» выпустили в день Всесоюзного коммунистического субботника 10 экскаваторов, 20 апреля 1974 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Горняки бригады Серегина В. Б. шахтоуправления имени Ленина после смены в день Всесоюзного коммунистического субботника, Лутугинский район Ворошиловградской (сейчас Луганской) области, 22 апреля 1978 года. Высшее руководство большевиков — глава Всероссийского центрального исполнительного комитета Михаил Калинин (слева) и глава Всеукраинского центрального исполнительного комитета Григорий Петровский (второй справа) на субботнике в Харькове, 1920 год. Рабочие Киевского машиностроительного завода «Красный экскаватор» выпустили в день Всесоюзного коммунистического субботника 10 экскаваторов, 20 апреля 1974 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного; Архив Луганского областного краеведческого музея

Весна 1919 года была не лучшим временем для советской власти. Экономику бывшей Российской империи подкосила Первая мировая война, а теперь добивала Гражданская. Заводы и фабрики останавливались, а рабочие либо шли воевать, либо бежали из городов от разрухи. В апреле 1919 года лидер большевиков Владимир Ленин выступает с призывом улучшить работу железной дороги, в первую очередь для военных нужд. В то время более половины составов Московского узла стояли неисправными. В ответ на призыв слесарь депо Москва-Сортировочная Московско-Казанской железной дороги, председатель местной партийной ячейки Иван Бураков предложил бесплатно потрудиться «на благо революции». Вечером в субботу, 12 апреля, после рабочего дня 15 человек вернулись в цех. Проработав 10 часов, к утру они отремонтировали три паровоза. «Работа шла дружно и спорилась так, как никогда прежде. В шесть часов утра мы собрались в служебном вагоне, где, отдохнув и попив чаю, стали обсуждать текущий момент и решили нашу ночную работу — с субботы на воскресенье — продолжать еженедельно... Затем пропели «Интернационал» и стали расходиться», — написал Бураков в протоколе для райкома партии. Владимир Ленин произносит речь перед отправкой частей Красной Армии на Советско-польскую войну. В конфликте также принимали участие войска Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики, февраль 1919 года. Архив Луганского областного краеведческого музея Следующий субботник прошел на той же Московско-Казанской железной дороге 10 мая 1919-го, на него вышли 205 человек. Эту инициативу активно поддержала коммунистическая пропаганда. В мае 1920 года большевики устроили «Всероссийский субботник», в котором участвовало партийное руководство. На уборку Кремля вышел и сам Ленин. Так появился сюжет «Ленин и бревно», который стал одним из каноничных за все время существования Советского Союза. В Украине первый субботник прошел 11 января 1920-го в Харькове. В следующем году они стали уже распространенным явлением. В апреле 1921-го только в Юзовском районе их провели около 500, а поучаствовали в них около 70 тысяч человек. Правда, в то время бесплатный труд припадал на единственный выходной — воскресенье. Но в итоге прижилось именно название «субботник».

Воскресник по восстановлению железнодорожного транспорта в депо станции Мелитополь, 1920 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Участники Всеукраинского воскресника в Мелитополе, 1921 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Воскресник на строительстве понтонного моста через Днепр после захвата Киева большевиками, на заднем фоне руины Николаевского цепного моста, 1920 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Воскресник по восстановлению железнодорожного транспорта в депо станции Мелитополь, 1920 год. Участники Всеукраинского воскресника в Мелитополе, 1921 год. Воскресник на строительстве понтонного моста через Днепр после захвата Киева большевиками, на заднем фоне руины Николаевского цепного моста, 1920 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

В 1920-х субботники были в основном добровольными. В них участвовали коммунисты, комсомольцы и так называемые «сочувствующие». В 1930-е к средствам «воспитания коммунистического отношения к труду» добавились ударники производства, стахановское движение, социалистические соревнования. А субботники стали обязательными. Тех, кто отказывался в них участвовать, позорили на плакатах и даже могли исключить из партии.

Воскресник служащих союза «Рабис» (работников искусств), Сталино (сейчас Донецк), 1934 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Субботник, организованный Днепропетровским горсоветом, 1934 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Воскресник служащих союза «Рабис» (работников искусств), Сталино (сейчас Донецк), 1934 год. Субботник, организованный Днепропетровским горсоветом, 1934 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Во время Второй мировой и после войны субботники и воскресники сыграли большую роль. Ведь восстанавливать пришлось буквально все. В то время люди выходили на субботник как на праздник. «Помню громадный субботник, который организовали, после всех торжеств, в честь Победы... С музыкой духовых военных оркестров, с танцами и кружащимися в ритме вальса парами! Но и работа спорилась тоже в этом ритме. Работали всем городом, всем селом — стар и млад. И атмосфера была торжественная. Несмотря на пыльную, грязную работу, участники старались принарядиться, а ветераны надевали ордена. Если не хватало субботника, выходили на воскресник», — вспоминал один из участников послевоенного субботника.

Киевляне на воскреснике по восстановлению Крещатика, 10 апреля 1944 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Жители Ворошиловграда (сейчас Луганск) на субботнике возле стадиона имени Ворошилова (с 1962 года — стадион «Авангард»), 4 сентября 1950 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Воскресник по приведению в порядок городских парков в Киеве, 7 апреля 1959 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Киевляне на воскреснике по восстановлению Крещатика, 10 апреля 1944 года. Жители Ворошиловграда (сейчас Луганск) на субботнике возле стадиона имени Ворошилова (с 1962 года — стадион «Авангард»), 4 сентября 1950 года. Воскресник по приведению в порядок городских парков в Киеве, 7 апреля 1959 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Рабочие Николаевского судостроительного завода, шефствующего над средней школой № 37, на воскреснике по ремонту школы, Николаев, 2 июня 1946 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Побелка школы силами колхозников во время субботника в селе Испас Черновицкой области, июнь 1947 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Рабочий Николаевского судостроительного завода, шефствующего над средней школой № 37, на воскреснике по ремонту школы, Николаев, 2 июня 1946 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Рабочие Николаевского судостроительного завода, шефствующего над средней школой № 37, на воскреснике по ремонту школы, Николаев, 2 июня 1946 года. Побелка школы силами колхозников во время субботника в селе Испас Черновицкой области, июнь 1947 года. Рабочий Николаевского судостроительного завода, шефствующего над средней школой № 37, на воскреснике по ремонту школы, Николаев, 2 июня 1946 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Со временем энтузиазм пошел на спад. Но субботники оставались добровольно-принудительными для рабочих, служащих, колхозников, студентов и школьников. А в пропаганде их называли «характерной чертой социалистического образа жизни». Частота проведения субботников была непостоянной. Иногда их могли проводить каждую неделю, иногда — несколько раз в год. Если субботники назначали по месту работы, то люди выполняли свои обычные, повседневные задания. Но иногда субботники проводились по месту жительства. Тогда люди занимались облагораживанием местности: строили и красили заборы, штукатурили здания, высаживали газоны и деревья, обустраивали клумбы, парки, детские площадки. Воскресник на Первомайском жилищном массиве Соломенского района Киева, июль 1960 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Киевские студенты на Набережном шоссе на воскреснике во время месячника по благоустройству и озеленению города, апрель 1968 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Воскресник на Первомайском жилищном массиве Соломенского района Киева, июль 1960 года. Киевские студенты на Набережном шоссе на воскреснике во время месячника по благоустройству и озеленению города, апрель 1968 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного В 1970-х партийное руководство попыталось вдохнуть в субботники новую жизнь. В 1970-м, в год столетия со дня рождения Ленина, на субботник вышли 119,2 миллиона человек — половина населения Советского Союза. Бесплатной работе в выходной день старались вернуть атмосферу праздника. На заводах рабочих встречал духовой оркестр, руководители предприятий и чиновники министерств выступали на торжественных митингах. Дополнительной мотивацией, по мнению пропагандистов, должна была стать работа «на благо братских народов» Азии, Африки и Южной Америки. На деле же директоры зачастую использовали добровольный труд своих сотрудников «в интересах предприятия», экономя сотни тысяч рублей на заработной плате.

Рабочие завода «Запорожсталь» идут на Всесоюзный коммунистический субботник, 15 апреля 1972 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Фрезеровщик цеха № 5 Киевского завода станков-автоматов Харченко П. Д. выступает на собрании, посвященном обсуждению плана проведения юбилейного коммунистического субботника, 10 апреля 1969 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Участок текстильного цеха Черкасского завода химволокна в день Всесоюзного коммунистического субботника, 21 апреля 1979 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Рабочие завода «Запорожсталь» идут на Всесоюзный коммунистический субботник, 15 апреля 1972 года. Фрезеровщик цеха № 5 Киевского завода станков-автоматов Харченко П. Д. выступает на собрании, посвященном обсуждению плана проведения юбилейного коммунистического субботника, 10 апреля 1969 года. Участок текстильного цеха Черкасского завода химволокна в день Всесоюзного коммунистического субботника, 21 апреля 1979 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Члены штаба по проведению Всесоюзного коммунистического субботника Запорожского автомобильного завода обсуждают план работы, 12 марта 1982 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Колхозники колхоза «Путь к коммунизму» Малинского района (район упразднен 19 июля 2020 года) Житомирской области едут на субботник, 15 апреля 1972 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Спуск на воду судна «Улан», построенного на Киевском судостроительном заводе «Ленинская кузница» (сейчас завод «Кузница на Рыбальском») в день Всесоюзного коммунистического субботника, 21 апреля 1985 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Члены штаба по проведению Всесоюзного коммунистического субботника Запорожского автомобильного завода обсуждают план работы, 12 марта 1982 года. Колхозники колхоза «Путь к коммунизму» Малинского района (район упразднен 19 июля 2020 года) Житомирской области едут на субботник, 15 апреля 1972 года. Спуск на воду судна «Улан», построенного на Киевском судостроительном заводе «Ленинская кузница» (сейчас завод «Кузница на Рыбальском») в день Всесоюзного коммунистического субботника, 21 апреля 1985 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного