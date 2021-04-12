102 года назад прошел первый советский субботник. Идею бесплатной работы в выходной подхватила пропаганда, и субботники стали добровольно-принудительными. Как это было (много архивных фото)

Весна 1919 года была не лучшим временем для советской власти. Экономику бывшей Российской империи подкосила Первая мировая война, а теперь добивала Гражданская. Заводы и фабрики останавливались, а рабочие либо шли воевать, либо бежали из городов от разрухи. В апреле 1919 года лидер большевиков Владимир Ленин выступает с призывом улучшить работу железной дороги, в первую очередь для военных нужд. В то время более половины составов Московского узла стояли неисправными.
В ответ на призыв слесарь депо Москва-Сортировочная Московско-Казанской железной дороги, председатель местной партийной ячейки Иван Бураков предложил бесплатно потрудиться «на благо революции». Вечером в субботу, 12 апреля, после рабочего дня 15 человек вернулись в цех. Проработав 10 часов, к утру они отремонтировали три паровоза. «Работа шла дружно и спорилась так, как никогда прежде. В шесть часов утра мы собрались в служебном вагоне, где, отдохнув и попив чаю, стали обсуждать текущий момент и решили нашу ночную работу — с субботы на воскресенье — продолжать еженедельно... Затем пропели «Интернационал» и стали расходиться», — написал Бураков в протоколе для райкома партии.
Следующий субботник прошел на той же Московско-Казанской железной дороге 10 мая 1919-го, на него вышли 205 человек. Эту инициативу активно поддержала коммунистическая пропаганда. В мае 1920 года большевики устроили «Всероссийский субботник», в котором участвовало партийное руководство. На уборку Кремля вышел и сам Ленин. Так появился сюжет «Ленин и бревно», который стал одним из каноничных за все время существования Советского Союза.
В Украине первый субботник прошел 11 января 1920-го в Харькове. В следующем году они стали уже распространенным явлением. В апреле 1921-го только в Юзовском районе их провели около 500, а поучаствовали в них около 70 тысяч человек. Правда, в то время бесплатный труд припадал на единственный выходной — воскресенье. Но в итоге прижилось именно название «субботник».
В 1920-х субботники были в основном добровольными. В них участвовали коммунисты, комсомольцы и так называемые «сочувствующие». В 1930-е к средствам «воспитания коммунистического отношения к труду» добавились ударники производства, стахановское движение, социалистические соревнования. А субботники стали обязательными. Тех, кто отказывался в них участвовать, позорили на плакатах и даже могли исключить из партии.
Во время Второй мировой и после войны субботники и воскресники сыграли большую роль. Ведь восстанавливать пришлось буквально все. В то время люди выходили на субботник как на праздник.
«Помню громадный субботник, который организовали, после всех торжеств, в честь Победы... С музыкой духовых военных оркестров, с танцами и кружащимися в ритме вальса парами! Но и работа спорилась тоже в этом ритме. Работали всем городом, всем селом — стар и млад. И атмосфера была торжественная. Несмотря на пыльную, грязную работу, участники старались принарядиться, а ветераны надевали ордена. Если не хватало субботника, выходили на воскресник», — вспоминал один из участников послевоенного субботника.
Со временем энтузиазм пошел на спад. Но субботники оставались добровольно-принудительными для рабочих, служащих, колхозников, студентов и школьников. А в пропаганде их называли «характерной чертой социалистического образа жизни». Частота проведения субботников была непостоянной. Иногда их могли проводить каждую неделю, иногда — несколько раз в год.
Если субботники назначали по месту работы, то люди выполняли свои обычные, повседневные задания. Но иногда субботники проводились по месту жительства. Тогда люди занимались облагораживанием местности: строили и красили заборы, штукатурили здания, высаживали газоны и деревья, обустраивали клумбы, парки, детские площадки.
В 1970-х партийное руководство попыталось вдохнуть в субботники новую жизнь. В 1970-м, в год столетия со дня рождения Ленина, на субботник вышли 119,2 миллиона человек — половина населения Советского Союза. Бесплатной работе в выходной день старались вернуть атмосферу праздника. На заводах рабочих встречал духовой оркестр, руководители предприятий и чиновники министерств выступали на торжественных митингах.
Дополнительной мотивацией, по мнению пропагандистов, должна была стать работа «на благо братских народов» Азии, Африки и Южной Америки. На деле же директоры зачастую использовали добровольный труд своих сотрудников «в интересах предприятия», экономя сотни тысяч рублей на заработной плате.
Но отношение к субботникам чем дальше, тем больше становилось все менее серьезным. На предприятиях типичной была ситуация, когда всю заявленную «бесплатную» продукцию выпускали в течение недели, а большую часть субботы посвящали «неформальному общению».
Субботники по месту жительства проводили раз в году — в апреле, ко дню рождения Ленина. В позднесоветское время субботники стали объектом шуток и анекдотов. Дошло до того, что даже на эстраде стали высмеивать легендарный сюжет «о Ленине и бревне».