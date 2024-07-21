Камала Гарріс — ймовірний кандидат в президенти США. Ось як виглядав її шлях в політиці (архівний матеріал)

Кандидатка на посаду президента США Камала Гарріс народилася в місті Окленд у родині іммігрантів. Мати Камали походить з Індії, тато — з Ямайки. Вони познайомилися під час навчання в Каліфорнійському університеті Берклі. Коли Камалі було сім років, батьки розлучилися, дівчинку виховувала матір — учена та правозахисниця Шьямала Гопалан Гарріс. Більшу частину дитинства Камала провела в Берклі. Дівчинка пішла у перший клас через рік після того, як у місті запровадили програму з десегрегації і діти темношкірих змогли навчатися у школі разом з білими.

Згодом Шьямала Гарріс разом із дітьми переїхала до Канади, де працювала викладачем в університеті Макгілла. Камала закінчила школу в Монреалі та вступила до Говардського університету у Вашингтоні, який традиційно вважається «університетом для темношкірих». Там вона отримала диплом бакалавра з політології та економіки. Потім Камала здобула ступінь доктора юридичних наук у Каліфорнійському університеті та влаштувалася на роботу в офіс прокурора округу Аламеда в Каліфорнії, де розслідувала сексуальні злочини.

У 2003 році Камала Гарріс стала окружним прокурором Сан-Франциско, а через вісім років — першою жінкою-генпрокурором штату Каліфорнія. На цій посаді вона працювала два терміни.

Генеральний прокурор штату Каліфорнія Камала Гарріс складає присягу після обрання на другий термін, 6 січня 2011 року. Office of the Attorney General of California / Wikipedia

Як генеральний прокурор Гарріс боролася з організованою злочинністю, секс-торгівлею та провела операцію з вилучення нелегальної зброї у штаті Каліфорнія. Гарріс розслідувала справи проти фармацевтичних і нафтових компаній та змушувала великих гравців на кшталт Johnson&Johnson, Walmart та eBay виплачувати за порушення від двох до тридцяти мільйонів доларів.

У 2016 році Гарріс стала сенатором США від штату Каліфорнія. Вона здобула популярність після того, як під час слухань у Конгресі жорстко «допитала» тогочасного генерального прокурора США Джеффа Сешнса про його контакти з російськими посадовцями під час виборчої кампанії 2016 року. Сешнс спочатку намагався знайти відповідь на запитання Гарріс, однак зрештою сказав, що «не може так швидко реагувати», а «сенатор змушує його нервувати». (Спеціальний прокурор Роберт Мюллер, який розслідував втручання Росії в американські вибори, не довів змову адміністрації Трампа з Росією).

Камала Гарріс святкує свою перемогу на виборах до Сенату, 8 листопада 2016 року. Barbara Davidson / Contributor

Свою фірмову стратегію Гарріс застосувала й на слуханнях, де затверджували кандидатуру Бретта Кавано до Верховного суду. Гарріс «допитувала» його про те, чи обговорював він з ким-небудь розслідування Мюллера, а також щодо звинувачень у сексуальних домаганнях, які лунали на адресу Кавано у 2018 році. (Його вину не довели.)

У 2019 році Камала Гарріс вирішила балотуватися у президенти. Вона стала єдиною темношкірою жінкою серед кандидатів від Демократичної партії.

Під час праймеріз у другому турі дебатів вона атакувала Джо Байдена з приводу його расової політики. Вона сказала, що сорок років тому він як сенатор від штату Делавер підтримував політику сегрегації та виступав проти того, щоб білі та темношкірі діти їздили разом у шкільних автобусах: «Тоді у Каліфорнії жила маленька дівчинка, яка навчалася у другому класі державної школи та щодня їздила на такому автобусі. Цією дівчинкою була я».

Кандидати у президенти США від Демократичної партії Джо Байден, Берні Сандерс і Камала Гарріс позують перед першим туром дебатів, 27 червня 2019 року. NurPhoto / Contributor

Джо Байден наполягав, що завжди був противником расизму, а Камала викривила його позицію. Проте після цих дебатів рейтинг Камали Гарріс зріс. Утім, наступні праймеріз були не настільки вдалими. Сенатор Гарріс побудувала свою виборчу стратегію на іміджі «прогресивного прокурора». Проте під час кампанії її нерідко критикували за те, що на посаді генерального прокурора вона майже не розслідувала злочини, скоєні поліцейськими. Під час дебатів Камала Гарріс неохоче це коментувала і не змогла відповісти на інші запитання — наприклад, про сегрегацію, яка досі існує в деяких американських школах.

До грудня рейтинг Гарріс знизився до кількох відсотків, а кошти на кампанію майже закінчилися. Гарріс припинила участь у виборчих перегонах, а на початку березня повідомила, що підтримуватиме Джо Байдена.

Одинадцятого серпня Байден повідомив, що обрав Камалу Гарріс своїм кандидатом на посаду віцепрезидента США. Попри напружені дебати між Гарріс і Байденом у червні 2019 року, це рішення не стало несподіванкою.

У минулому Камала Гарріс товаришувала з сином Джо Байдена Бо, який помер у 2015 році. Коли вона обіймала посаду генерального прокурора штату Каліфорнія, Бо був генеральним прокурором штату Делавер. У 2007—2008 роках вони «щодня спілкувалися телефоном». За словами Джо Байдена, він уперше дізнався про Камалу Гарріс саме завдяки її дружбі з його сином.