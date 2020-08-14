Бывшая прокурор Камала Харрис стала кандидатом в вице-президенты (и вероятным кандидатом в президенты США через 5 лет). Какие у нее взгляды? Чего от нее ждать Украине?

Кандидат на должность вице-президента США Камала Харрис родилась в городе Окленд в семье иммигрантов. Мать Камалы родом из Индии, отец — с Ямайки. Они познакомились во время учебы в Калифорнийском университете Беркли. Когда Камале было семь лет, родители развелись, девочку воспитывала мать — ученая и правозащитница Шьямала Гопалан Харрис. Большую часть детства Камала провела в Беркли. Девочка пошла в первый класс через год после того, как в городе ввели программу по десегрегации и дети темнокожих смогли учиться в школе вместе с белыми.
Потом Шьямала Харрис вместе с детьми переехала в Канаду, где работала преподавателем в университете Макгилла. Камала окончила школу в Монреале и поступила в Говардский университет в Вашингтоне, который традиционно считается «университетом для темнокожих». Там она получила диплом бакалавра по политологии и экономике. Затем — степень доктора юридических наук в Калифорнийском университете. После этого Камала устроилась на работу в офис прокурора округа Аламеда в Калифорнии, где расследовала сексуальные преступления.
В 2003 году Камала Харрис стала окружным прокурором Сан-Франциско, а через восемь лет — первой женщиной-генпрокурором штата Калифорния. На этой должности она проработала два срока.
Как генеральный прокурор Харрис боролась с организованной преступностью, секс-торговлей и провела операцию по изъятию нелегального оружия в штате Калифорния. Харрис расследовала дела против фармацевтических и нефтяных компаний и заставляла крупных игроков вроде Johnson & Johnson, Walmart и eBay выплачивать за нарушения от двух до тридцати миллионов долларов.
В 2016 году Харрис стала сенатором США от штата Калифорния. Она получила известность после того, как во время слушаний в Конгрессе жестко «допросила» на тот момент генерального прокурора США Джеффа Сешнса о его контактах с российскими чиновниками во время избирательной кампании 2016 года. Сешнс сначала пытался отвечать на вопросы Харрис, но в конце концов сказал, что «не может так быстро реагировать», а «сенатор заставляет его нервничать». (Специальный прокурор Роберт Мюллер, который расследовал вмешательство России в американские выборы, не доказал существование сговора администрации Трампа с Россией).
Свою фирменную стратегию Харрис применила и на слушаниях, где утверждали кандидатуру Бретта Кавано в Верховный суд. Харрис «допрашивала» его о том, обсуждал ли он с кем-нибудь расследование Мюллера, а также по поводу обвинений в сексуальных домогательствах, которые звучали в адрес Кавано в 2018 году. (Его вину не доказали.)
В 2019 году Камала Харрис решила баллотироваться в президенты. Она стала единственной темнокожей женщиной среди кандидатов в президенты от Демократической партии.
Во время праймериз во втором туре дебатов она атаковала Джо Байдена по поводу его расовой политики. Она сказала, что сорок лет назад он как сенатор от штата Делавэр поддерживал политику сегрегации и выступал против того, чтобы белые и темнокожие дети ездили вместе в школьных автобусах: «Тогда в Калифорнии жила маленькая девочка, которая училась во втором классе государственной школы и ежедневно ездила на таком автобусе. Этой девочкой была я».
Джо Байден настаивал, что всегда был противником расизма, а Камала исказила его позицию. Однако после этих дебатов рейтинг Камалы Харрис вырос. Следующие праймериз были не столь удачными. Сенатор Харрис построила свою избирательную стратегию на имидже «прогрессивного прокурора». Но во время кампании ее нередко критиковали за то, что как генеральный прокурор она почти не расследовала преступления, совершенные полицейскими. Во время дебатов Камала Харрис неохотно это комментировала и не смогла ответить на другие вопросы — к примеру, о сегрегации, до сих пор существующей в некоторых американских школах.
К декабрю рейтинг Харрис снизился всего до нескольких процентов, а деньги на кампанию почти закончились. Харрис прекратила участие в избирательной гонке, а в начале марта сообщила, что будет поддерживать Джо Байдена.
Одиннадцатого августа Байден сообщил о том, что выбрал Камалу Харрис своим кандидатом на должность вице-президента США. Несмотря на напряженные дебаты между Харрис и Байденом в июне 2019 года, это решение не стало неожиданностью.
В прошлом Камала Харрис дружила с сыном Джо Байдена Бо, который умер в 2015 году. Когда она занимала должность генерального прокурора штата Калифорния, Бо был генеральным прокурором штата Делавэр. В 2007—2008 годах они «каждый день общались по телефону». По словам Джо Байдена, он впервые узнал о Камале Харрис именно благодаря ее дружбе с его сыном.
Большинство взглядов Камалы Харрис созвучны позиции других членов Демократической партии США. Она считает, что конфликт в Афганистане следует решать политическим путем, а присутствию американских военных в стране нужно положить конец. В 2019 году Харрис отказалась подписывать резолюцию Сената, которая осуждала намерения Трампа вывести американские войска из Сирии и Афганистана.
Сенатор считает, что США не следует поддерживать действия Саудовской Аравии в Йемене и продавать ей оружие. По мнению Харрис, у США и Саудовской Аравии немало общих интересов — они могут вместе бороться, например, с терроризмом. Но отношения между двумя странами необходимо «фундаментально пересмотреть».
Харрис является одним из самых ярых сторонников Израиля. Она называет эту страну «критически важным союзником», безопасность которого должна быть приоритетом для США. По мнению Харрис, американо-израильские отношения — «неразрывны». В 2019 году директор по коммуникациям избирательной кампании Харрис сказала, что «поддержка Израиля неотъемлема от того, кем она [Харрис] является».
Даже когда другие члены Демократической партии, например Александрия Окасио-Кортес, критиковали Израиль за обстрелы Палестины, Харрис отстаивала его право «на существование и самозащиту, в том числе и от ракетных ударов из сектора Газа». При этом в 2019 году Харрис отмечала, что «палестинцы должны иметь возможность жить в пределах своего государства, в мире и достоинстве так же, как израильтяне заслуживают иметь родину для еврейского народа».
Харрис неоднократно критиковала Трампа за выход из ядерной сделки с Ираном. Она отмечала, что такое решение «угрожает национальной безопасности США и изолирует их от ближайших союзников».
В начале 2020 года, когда США убили иранского генерала Касема Сулеймани, Харрис вместе с Берни Сандерсом и 11 другими сенаторами представила акт, который должен был запретить использовать средства Пентагона для проведения военных операций против Ирана: «Не заблуждайтесь: Сулеймани был врагом США, но действия Трампа еще больше разожгли напряженность в регионе и дестабилизируют его».
Кандидат в вице-президенты США считает, что с Северной Кореей нужно иметь дело с «большой долей скептицизма». По ее мнению, требовать полного ядерного разоружения Северной Кореи — стратегия, обреченная на провал, и вопрос нужно решать с помощью санкций. «Я гарантирую, что не буду обмениваться любовными письмами с Ким Чен Ыном. Дональд Трамп позволил Киму снова и снова улучшать свою репутацию, но это не привело к уступкам со стороны Северной Кореи», — говорила Харрис во время своей президентской кампании в интервью Council on Foreign Relations.
Она одной из первых призвала Палату представителей Конгресса США начать процедуру импичмента Дональда Трампа. Когда стало известно, что глава США давил на Владимира Зеленского, чтобы тот инициировал расследование против Джо Байдена и его сына Хантера, она раскритиковала президента.
Харрис назвала действия Трампа попыткой «вмешаться в демократию США» и «найти грязь на оппонента в президентских выборах 2020 года». Она обвиняла американского лидера и в других нарушениях. В частности, в том, что он поощрил «иностранную страну [Россию] атаковать американскую демократию в 2016 году» и предоставлял «секретную информацию российским чиновникам в мае 2017 года».
Камала Харрис говорит о том, что Россия захватила территории в Украине и Грузии. По ее словам, оккупация Крыма Россией, ее поддержка военных действий на востоке Украины и постоянные кибератаки с ее стороны — «серьезные нарушения международного права».
Во время президентской кампании Харрис обвиняла Россию в том, что она сбила малайзийский самолет Boeing 777 над Донбассом. На посту президента США сенатор обещала поддерживать Украину и усилить сотрудничество между государствами, чтобы развивать Вооруженные силы и улучшить борьбу с коррупцией: «В отличие от действующего обитателя Белого дома, я бы постоянно противостояла Путину и защищала демократические ценности, права человека и международное право».
Камала Харрис критиковала решение Дональда Трампа о выходе из Парижского климатического соглашения. В феврале 2019 года она подписала резолюцию Green New Deal, предусматривающую полный переход США на возобновляемую энергию в течение следующих десяти лет. А в прошлом сентябре представила план свести углеродный след США к минимуму до 2045 года. Харрис выступает за то, чтобы привлечь к ответственности компании, использующие горючие полезные ископаемые, и поддерживает введение налога на выбросы парниковых газов.