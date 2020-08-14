Бывшая прокурор Камала Харрис стала кандидатом в вице-президенты (и вероятным кандидатом в президенты США через 5 лет). Какие у нее взгляды? Чего от нее ждать Украине?

Кандидат на должность вице-президента США Камала Харрис родилась в городе Окленд в семье иммигрантов. Мать Камалы родом из Индии, отец — с Ямайки. Они познакомились во время учебы в Калифорнийском университете Беркли. Когда Камале было семь лет, родители развелись, девочку воспитывала мать — ученая и правозащитница Шьямала Гопалан Харрис. Большую часть детства Камала провела в Беркли. Девочка пошла в первый класс через год после того, как в городе ввели программу по десегрегации и дети темнокожих смогли учиться в школе вместе с белыми.

Потом Шьямала Харрис вместе с детьми переехала в Канаду, где работала преподавателем в университете Макгилла. Камала окончила школу в Монреале и поступила в Говардский университет в Вашингтоне, который традиционно считается «университетом для темнокожих». Там она получила диплом бакалавра по политологии и экономике. Затем — степень доктора юридических наук в Калифорнийском университете. После этого Камала устроилась на работу в офис прокурора округа Аламеда в Калифорнии, где расследовала сексуальные преступления.

В 2003 году Камала Харрис стала окружным прокурором Сан-Франциско, а через восемь лет — первой женщиной-генпрокурором штата Калифорния. На этой должности она проработала два срока.

Генеральный прокурор штата Калифорния Камала Харрис приносит присягу после избрания на второй срок, 6 января 2011 года. Office of the Attorney General of California / Wikipedia

Как генеральный прокурор Харрис боролась с организованной преступностью, секс-торговлей и провела операцию по изъятию нелегального оружия в штате Калифорния. Харрис расследовала дела против фармацевтических и нефтяных компаний и заставляла крупных игроков вроде Johnson & Johnson, Walmart и eBay выплачивать за нарушения от двух до тридцати миллионов долларов.

В 2016 году Харрис стала сенатором США от штата Калифорния. Она получила известность после того, как во время слушаний в Конгрессе жестко «допросила» на тот момент генерального прокурора США Джеффа Сешнса о его контактах с российскими чиновниками во время избирательной кампании 2016 года. Сешнс сначала пытался отвечать на вопросы Харрис, но в конце концов сказал, что «не может так быстро реагировать», а «сенатор заставляет его нервничать». (Специальный прокурор Роберт Мюллер, который расследовал вмешательство России в американские выборы, не доказал существование сговора администрации Трампа с Россией).

Камала Харрис празднует победу на выборах в Сенат, 8 ноября 2016 года. Barbara Davidson / Contributor

Свою фирменную стратегию Харрис применила и на слушаниях, где утверждали кандидатуру Бретта Кавано в Верховный суд. Харрис «допрашивала» его о том, обсуждал ли он с кем-нибудь расследование Мюллера, а также по поводу обвинений в сексуальных домогательствах, которые звучали в адрес Кавано в 2018 году. (Его вину не доказали.)

В 2019 году Камала Харрис решила баллотироваться в президенты. Она стала единственной темнокожей женщиной среди кандидатов в президенты от Демократической партии.

Во время праймериз во втором туре дебатов она атаковала Джо Байдена по поводу его расовой политики. Она сказала, что сорок лет назад он как сенатор от штата Делавэр поддерживал политику сегрегации и выступал против того, чтобы белые и темнокожие дети ездили вместе в школьных автобусах: «Тогда в Калифорнии жила маленькая девочка, которая училась во втором классе государственной школы и ежедневно ездила на таком автобусе. Этой девочкой была я».

Кандидаты в президенты США от Демократической партии Джо Байден, Берни Сандерс и Камала Харрис позируют перед первым туром дебатов, 27 июня 2019 года. NurPhoto / Contributor

Джо Байден настаивал, что всегда был противником расизма, а Камала исказила его позицию. Однако после этих дебатов рейтинг Камалы Харрис вырос. Следующие праймериз были не столь удачными. Сенатор Харрис построила свою избирательную стратегию на имидже «прогрессивного прокурора». Но во время кампании ее нередко критиковали за то, что как генеральный прокурор она почти не расследовала преступления, совершенные полицейскими. Во время дебатов Камала Харрис неохотно это комментировала и не смогла ответить на другие вопросы — к примеру, о сегрегации, до сих пор существующей в некоторых американских школах.

К декабрю рейтинг Харрис снизился всего до нескольких процентов, а деньги на кампанию почти закончились. Харрис прекратила участие в избирательной гонке, а в начале марта сообщила, что будет поддерживать Джо Байдена.

Одиннадцатого августа Байден сообщил о том, что выбрал Камалу Харрис своим кандидатом на должность вице-президента США. Несмотря на напряженные дебаты между Харрис и Байденом в июне 2019 года, это решение не стало неожиданностью.

В прошлом Камала Харрис дружила с сыном Джо Байдена Бо, который умер в 2015 году. Когда она занимала должность генерального прокурора штата Калифорния, Бо был генеральным прокурором штата Делавэр. В 2007—2008 годах они «каждый день общались по телефону». По словам Джо Байдена, он впервые узнал о Камале Харрис именно благодаря ее дружбе с его сыном.