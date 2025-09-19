134 роки тому до Канади приїхали перші переселенці з України. Тепер українці в канадській політиці, хокеї та кіно

Перші українці в Канаді з’являються ще на початку ХІХ століття. Але масова міграція українців розпочалася з 1891 року, коли 19 вересня (7 вересня за старим стилем), після 22 днів подорожі на пароплаві «Орегон» до Канади прибули вихідці з прикарпатського села Небилів Іван Пилипів і Василь Єлиняк (за різними джерелами — Єленяк чи Ілиняк). Зважились вони на таку заокеанську авантюру через чутки про «дармову землю» — тоді в Канаді за $10 можна було отримати до 65 гектарів.
Згодом Пилипів і Єлиняк стали заможними фермерами nf заснували найбільше поселення українців у Канаді в Една-Стар, нині це місто Чіпман у канадській провінції Альберта. А Єлиняк згодом став мером Чіпмана.
Масштабний потік переселенців з Галичини, Буковини, Лемківщини та Закарпаття до Канади припав на другу половину 1890-х. До цього доклав зусиль львівський агроном Йосип Олеськів, який розгорнув справжню агіткампанію: друкував брошури, статті та рекламні оголошення в газетах, об’їжджав українські міста і села з лекціями. І з 1896 року українці вже цілими групами вирушають до Канади.
Перша хвиля імміграції тривала до 1914 року — до початку Першої світової війни. Майже 170 тисяч українців заселили цілинні землі у провінціях Манітоба, Саскачеван, Альберта, Квебек. Вони працювали в полі з весни до осені, а на зиму відправлялися на заробітки в міста. Згодом українців у Канаді почали називати «юкі» (Uke) та навіть розрізняти за місцевістю походження. Так, наприклад, серед канадців узвичаївся термін «галішинз» (Galicians).
До 1920-х у Канаді зʼявились міста і селища з дубльованими назвами регіонів, міст і селищ України. У таких поселеннях українці зводили власні церкви, школи та навіть інститути.
Друга хвиля міграції українців до Канади тривала з 1920-х до початку Другої світової війни у 1939 році, третя — з 1947 по 1960-ті, четверта почалася з 1989 року.
Серед видатних канадців — сотні відомих політиків, спортсменів, митців, науковців і бізнесменів, які мають українське коріння.
Говорячи про етнічних українців, які досягли успіху на політичній арені Канади, можна пригадати Вільяма Гавриляка, якого тричі обирали мером міста Едмонтон, чинного прем’єр-міністра провінції Альберта Едварда Стельмаха, а також Романа Гнатишина, який у 1990—1995 роках обіймав посаду генерал-губернатора Канади. Та й у нинішній канадській політиці чимало представників українського походження.
Наприклад, Христя Фріланд, яка обіймала ключові посади в уряді з 2015 року. Вона була главою МЗС, стала першою жінкою на посаді міністра фінансів у 2020 році, а згодом очолила Міністерство транспорту та внутрішньої торгівлі. Днями Христя Фріланд заявила, що йде з уряду і планує залишити федеральну політику. Канадський премʼєр Марк Карні попросив її стати спеціальною представницею Канади з питань відбудови України.
Українська діаспора в Канаді — одна з найбільших у світі. За даними останнього перепису, етнічні українці становлять майже 4% населення Канади.