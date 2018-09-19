127 лет назад в Канаду приехали первые переселенцы из Украины. Теперь украинцы в канадском правительстве, хоккее и кино

Первые украинцы в Канаде появились еще в начале XIX века. Но массовая поток украинских мигрантов начался с 1891 года, когда 19 сентября (7 сентября по старому стилю), после 22 дней путешествия на пароходе «Орегон» в Канаду прибыли выходцы из прикарпатского села Небылив Иван Пылыпив и Василий Елиняк (по разным источникам — Еленяк или Илиняк). Решились они на эту заокеанскую авантюру из-за слухов о «дармовой земле» — тогда в Канаде за 10 долларов можно было получить до 65 гектаров.

Впоследствии Пылыпив и Елиняк стали зажиточными фермерами и основали крупнейшее поселение украинцев в Канаде в Эдна-Стар, ныне город Чипман в канадской провинции Альберта. А Елиняк впоследствии стал мэром Чипмана.

Пылыпив прожил 77 лет и умер в 1936 году, Елиняк пережил своего бывшего компаньона на 20 лет. uahistory.com

Памятник Пылыпиву и Елиняку в селе Небылив Рожнятовского района Ивано-Франковской области. selodubainfo.wixsite.com

Масштабная миграция переселенцев из Галичины, Буковины, Лемковщины и Закарпатья в Канаду пришлась на вторую половину 1890-х. К этому приложил усилия львовский агроном Осип Олеськов, который развернул настоящую агиткампанию: печатал брошюры, статьи и рекламные объявления в газетах, объезжал украинские города и села с лекциями. И с 1986 года украинцы уже целыми группами выезжают в Канаду.

Объявление в газете 1890-х. Морг — устаревшая единица измерения площади земли, 1 морг был равен 0,57 Га. The Ukrainian Museum of Canada

Первая волна иммиграции продолжалась до 1914 года — до начала Первой мировой войны. Около 170 тысяч украинцев заселили целинные земли в провинциях Манитоба, Саскачеван, Альберта, Квебек. Они работали в поле с весны до осени, а на зиму отправлялись на заработки в города. Впоследствии украинцев в Канаде начали называть Uke (Юки) и даже различать по местности происхождения. Так, например, в обиход канадцев вошел термин «галишинз» (Galicians).

Джон Герасимчук возле своего хозяйства в Канаде. 1912 год. The Provincial Archives of Saskatchewan

Хата украинских переселенцев в Канаде. 1911 год. The Provincial Archives of Saskatchewan

Украинская свадьба в Канаде. 1917 год. The Ukrainian Museum of Canada

Уже к 1920-м в Канаде появились города и поселки с дублированными названиями регионов, городов и поселков Украины. В таких поселениях украинцы строили собственные церкви, школы и даже институты.

Выпускники института Петра Могилы в окрестностях муниципалитета Сент-Жюльен провинции Квебек. 1920 год. The Ukrainian Museum of Canada

Михаил Чернивский (за рулем) с семьей перед своим домом в Коломые-Сечи в провинции Альберта. 1911 год. The Ukrainian Museum of Canada

Петр Рупчан уехал в Канаду в 1905 году, он поселился на востоке Саскачевана, а в 1914 году открыл собственную гончарную мастерскую. The Ukrainian Museum of Canada

Вторая волна миграции украинцев в Канаду длилась с 1920-х до начала Второй мировой войны в 1939 году, третья — с 1947 по 1960 годы, четвертая началась в 1989 году.

Семья украинских переселенцев в Канаде. 1920-е. The Ukrainian Museum of Canada

Украинцы из Виннипега устраивают выступления фольклорных коллективов, а собранные средства передают на нужды военных. Октябрь 1940 год. Winnipeg Free Press Archives

Среди выдающихся канадцев сотни известных политиков, спортсменов, художников, ученых и бизнесменов, имеющих украинские корни.

Хоккейная команда института Петра Могилы в Квебеке 1921 года. Украинские корни имеют хоккеисты Уэйн Грецьки, Дэйв Андрейчук, Дэйл Гаверчук, Майк Босси, Джон Буцик, Терк Брода и многие другие. The Ukrainian Museum of Canada

Роберта Линн Бондар — первая канадская женщина-астронавт имеет украинское происхождение. The Ukrainian Museum of Canada

Эрика Майа Еленяк модель и актриса, одна из звезд сериала «Спасатели Малибу». Она праправнучка Василия Елиняка — пионера украинской миграции в Канаду. realerikaeleniakblog.com

Говоря об этнических украинцах, которые достигли успеха на политической арене Канады, можно упомянуть Уильяма Гавриляка, который трижды был избран мэром города Эдмонтон, действующего премьер-министра провинции Альберта Эдварда Стельмаха, а такжеРомана Гнатышина, который в 1990—1995 годах занимал должность генерал-губернатора Канады. Да и в нынешнем канадском правительстве немало политиков с украинскими корнями, например, глава МИД Христя Фриланд.

Министр образования провинции Манитоба, потомок украинских переселенцев Бен Ганущак (крайний справа) вместе со студентами из Виннипега во время акции протеста против заключения в СССР украинского писателя Валентина Мороза. 6 августа 1974 года. Winnipeg Free Press Archives

Глава канадского МИД Христя Фриланд вместе с премьером Канады Джастином Трюдо во время «Украинского фестиваля» в Торонто. 16 сентября 2018 года. Twitter / Chrystia Freeland

Украинская диаспора в Канаде — одна из крупнейших в мире. По данным последней переписи, этнические украинцы составляют около 4% населения Канады.