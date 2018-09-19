127 лет назад в Канаду приехали первые переселенцы из Украины. Теперь украинцы в канадском правительстве, хоккее и кино

Первые украинцы в Канаде появились еще в начале XIX века. Но массовая поток украинских мигрантов начался с 1891 года, когда 19 сентября (7 сентября по старому стилю), после 22 дней путешествия на пароходе «Орегон» в Канаду прибыли выходцы из прикарпатского села Небылив Иван Пылыпив и Василий Елиняк (по разным источникам — Еленяк или Илиняк). Решились они на эту заокеанскую авантюру из-за слухов о «дармовой земле» — тогда в Канаде за 10 долларов можно было получить до 65 гектаров.
Впоследствии Пылыпив и Елиняк стали зажиточными фермерами и основали крупнейшее поселение украинцев в Канаде в Эдна-Стар, ныне город Чипман в канадской провинции Альберта. А Елиняк впоследствии стал мэром Чипмана.
Масштабная миграция переселенцев из Галичины, Буковины, Лемковщины и Закарпатья в Канаду пришлась на вторую половину 1890-х. К этому приложил усилия львовский агроном Осип Олеськов, который развернул настоящую агиткампанию: печатал брошюры, статьи и рекламные объявления в газетах, объезжал украинские города и села с лекциями. И с 1986 года украинцы уже целыми группами выезжают в Канаду.
Первая волна иммиграции продолжалась до 1914 года — до начала Первой мировой войны. Около 170 тысяч украинцев заселили целинные земли в провинциях Манитоба, Саскачеван, Альберта, Квебек. Они работали в поле с весны до осени, а на зиму отправлялись на заработки в города. Впоследствии украинцев в Канаде начали называть Uke (Юки) и даже различать по местности происхождения. Так, например, в обиход канадцев вошел термин «галишинз» (Galicians).
Уже к 1920-м в Канаде появились города и поселки с дублированными названиями регионов, городов и поселков Украины. В таких поселениях украинцы строили собственные церкви, школы и даже институты.
Вторая волна миграции украинцев в Канаду длилась с 1920-х до начала Второй мировой войны в 1939 году, третья — с 1947 по 1960 годы, четвертая началась в 1989 году.
Среди выдающихся канадцев сотни известных политиков, спортсменов, художников, ученых и бизнесменов, имеющих украинские корни.
Говоря об этнических украинцах, которые достигли успеха на политической арене Канады, можно упомянуть Уильяма Гавриляка, который трижды был избран мэром города Эдмонтон, действующего премьер-министра провинции Альберта Эдварда Стельмаха, а такжеРомана Гнатышина, который в 1990—1995 годах занимал должность генерал-губернатора Канады. Да и в нынешнем канадском правительстве немало политиков с украинскими корнями, например, глава МИД Христя Фриланд.
Украинская диаспора в Канаде — одна из крупнейших в мире. По данным последней переписи, этнические украинцы составляют около 4% населения Канады.