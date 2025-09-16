Міністерка транспорту Канади Христя Фріланд йде з уряду. Вона може стати спецпредставницею з питань відбудови України

Міністерка транспорту та внутрішньої торгівлі Канади Христя Фріланд йде з уряду та заявила про намір залишити федеральну політику. Премʼєр Канади Марк Карні каже, що попросив її стати спеціальною представницею Канади з питань відбудови України.

Про це пише CBC News.

«Велика сила демократії полягає в тому, що ніхто не обіймає політичну посаду вічно. Після 12 насичених років у публічному житті я розумію, що зараз настав час дати шлях іншим і знайти для себе нові виклики», — так Фріланд прокоментувала рішення піти з уряду і додала, що не планує балотуватися на наступних федеральних виборах.

CBC News пише, що посадовиця вже давно є однією з найактивніших критиків російського вторгнення в Україну. А за даними Reuters, Фріланд, яка має українське походження і володіє українською мовою, відіграла важливу роль у формуванні жорсткої позиції Канади щодо Росії, зокрема у 2014 році внесла її до санкційного списку.

Вона неодноразово викликала невдоволення Трампа, який називав її «токсичною».