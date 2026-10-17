Сьогодні кияни зібрались з картонками біля КМДА і вимагали відставки Кличка. «Бабель» сходив на мітинг і спитав організаторів, як вони пропонують знайти нового очільника міста — фоторепортаж

Уляна Джурляк, яка представляє ГО «Зберегти Квіти України», розповідає, як зародився протест: «Після побиття активістів на Теремках ми зібрались в одному чаті й зідзвонилися. Ми хотіли подумати, що можемо зробити як громадськість, бо нас не чують, нас пресують, до нас застосовують силу. До того ж перші дощики, перші холоди — і в нас води немає в квартирах. І ми такі: “Окей, у нас немає вдома води й електрики, давайте вийдемо на вулицю і трошки гучніше про це скажемо”. Ми — отой невеличкий секрет, який Кличко не знає про своє місто, він не в курсі про цю організовану громадськість».

Любомир теж був серед організаторів мітингу проти Кличка. «Після того як відкрили кримінальне провадження і застосували насильство проти мене, багато людей [думають], що зараз почнуть по-одному вибивати активістів. Тому нам треба обʼєднатися, щоби протидіяти», — каже він «Бабелю».

Організатори мітингу стверджують, що одного «головного» серед них немає — це спільна ініціатива. Каталізатором протесту стали події на Теремках, де Київ будує теплотрасу на місці зеленої зони. Наприкінці вересня на місці будівництва сталася сутичка між поліцією та активістами. Поліція звинуватила деяких учасників акцій у провокаціях. Активісту і ветерану Любомиру Дмитришину висунули підозру в хуліганстві, повʼязаному з опором представнику влади, суд призначив йому нічний домашній арешт.

Акцію протесту під КМДА зібрали різні міські організації, ініціативи й окремі активісти. На сторінці «Маршу за Київ» вони опублікували спільну заяву про те, що вимагають відставки Віталія Кличка. Серед підписантів — обʼєднання «Автомайдан», ініціатива «Зелені Теремки», ГО «Київський еколого-культурний центр», «Пасажири Києва», «Право на місто», Repair Together та інші. Одним зі співорганізаторів акції проти Кличка став Дмитро Козятинський, який закликав українців виходити на «картонковий майдан» за незалежність НАБУ і САП, а пізніше — проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. Акцію за відставку Кличка він пропустив через навчання, повідомила «Бабелю» інша співорганізаторка Уляна Джурляк.

Чого вимагають організатори?

Претензії до міського голови Віталія Кличка організатори акції теж опублікували. Серед них: корупційні скандали, хаотична забудова, деградація комунального транспорту, будівництво непотрібних розвʼязок, ігнорування петицій, відсутність укриттів, провалена робота з наслідками російських атак.

Гасло «Кличка у відставку» організатори, з якими спілкувався «Бабель», сприймають буквально. Лише співзасновник «Пасажирів Києва» Олександр Гречко допустив, що ця акція зможе змусити чинну міську адміністрацію працювати ефективніше: «Наша мета — сказати: так більше працювати не можна. Що далі буде робити міська влади, Київрада чи держава — нам невідомо. Це або може повпливати на поведінку мера Києва та його оточення — і вони будуть щось робити краще. Або мер Києва може подати у відставку».

Олександр Гречко, співзасновник ГО «Пасажири Києва». Діма Вага / «Бабель» Діма Вага / «Бабель» Олександр Гречко, співзасновник ГО «Пасажири Києва». Діма Вага / «Бабель»

Утім, у добровільну відставку міського голови насправді ніхто з організаторів протесту не вірить: «Ми би хотіли, звісно, щоб у нього прокинулася якась честь і гідність, але ми розуміємо, що навряд чи так станеться», — каже Наталія Чернишова, яка теж підписала спільну заяву організаторів акції.

Віталій Кличко обіймає одночасно дві посади: міського голови та голови КМДА. Міський голова — це виборна посада. У разі припинення повноважень міського голови нового можна обрати на позачергових виборах — але під час воєнного стану їх не призначають.

В організаторів поки що немає чіткого бачення, як має відбуватися відставка міського голови. Вони кажуть, що лише хочуть почати дискусію про те, як під час війни та воєнного стану змістити Кличка й обрати нового очільника міста.

«Ми не готові відповісти [як усувати з посади міського голову], тому що це предмет публічної дискусії, — каже Уляна Джурляк. — Ми тут, щоб закликати громадськість, фахових людей це обговорити та знайти рішення, яке допоможе Києву пережити цю зиму».

Діма Вага / «Бабель» Діма Вага / «Бабель» Діма Вага / «Бабель»

Усунути міського голову можна кількома способами: через відкликання виборцями, недовіру з боку депутатів Київради, автоматичне припинення повноважень (наприклад, через кримінальне провадження і рішення суду) або утворення військової адміністрації.

Судячи зі слів організаторів, вони розраховують принаймні на «допомогу» правоохоронних органів. Любомир Дмитришин у своєму виступі закликав НАБУ звернути увагу й на міського очільника. Учасники мітингу скандували: «НАБУ, відкривай!» [тобто справу проти Кличка].

Військова адміністрація у столиці працює з 2022 року, але її повноваження чітко не визначені. Начальника військової адміністрації призначає президент. Після звільнення Тимура Ткаченка в липні 2026 року голови КМВА немає — лише тимчасовий виконувач обовʼязків. Учасники мітингу хоч і називали цей шлях серед можливих способів посунути Кличка, але підтримки Офісу президента не висловлювали.

Діма Вага / «Бабель» Діма Вага / «Бабель» Діма Вага / «Бабель» Діма Вага / «Бабель»

У разі відставки міського голови його обов’язки мають перейти до секретаря міської ради, але і його в Києві зараз немає. «Київська міська рада має вибрати секретаря. Чи це буде краща людина, ніж Кличко? У теперішній ситуації будь-хто буде краще, ніж Кличко», — каже Дмитришин.

«Навіть якась людина від УДАРу буде краще, бо ця людина розумітиме, що є підзвітність. Якщо ми створимо прецедент і знімемо одного мера, вони розумітимуть, що наслідки будуть», — каже авторка і ведуча блогу про урбанізм Іванна Малій, яка теж підписала заяву організаторів акції. Судячи з овацій під час її виступу та кількості людей, які підходили до неї сфотографуватися, принаймні частина учасників мітингу — її підписники.

Ветеран і активіст Олег Симороз, ще один співорганізатор акції, вважає, що проведення місцевих виборів виключати не можна. «Я не хочу підігравати Трампу, але Київ і багато інших регіонів можуть провести місцеві вибори, — каже він. — Так, всеукраїнські вибори провести неможливо. Але я не бачу проблем провести вибори міського голови — у метро, укриттях, розтягнути їх на тиждень. Якщо поміняти Кличка на людину Офісу президента — не вірю, що її будуть сприймати кияни. Тому треба думати про демократію».

Іванна Малій, урбаністка, блогерка. Діма Вага / «Бабель» Наталія Чернишова, активістка. Діма Вага / «Бабель» Олег Симороз, ветеран, активіст. Діма Вага / «Бабель» Іванна Малій, урбаністка, блогерка. Наталія Чернишова, активістка. Олег Симороз, ветеран, активіст. Діма Вага / «Бабель»

Виступи організаторів на акції завершились словами «це лише початок». Після цього учасникам запропонували потанцювати та залишити свої картонки під стінами мерії, що вони й зробили.

Віталій Кличко акцію за свою відставку не коментував. Напередодні партія УДАР випустила заяву, у якій просила мітингувальників «утриматися від масових зібрань» через безпекові питання.

Під час акції в натовпі можна було помітити й людей з картонками на підтримку чинного міського голови: «Кличко — наш мер» і «Зе мафія, руки геть від Кличка». Крім того, «Бабель» був свідком двох словесних перепалок між прихильниками та противниками міського голови, в одному з випадків у справу втрутилась поліція діалогу.