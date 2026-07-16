«Я мав ремонтувати НРК, але мушу бути тут». Українці розповідають «Бабелю», чому прийшли на мітинг проти відставки Федорова та якого результату очікують — фоторепортаж

Тетяна, 43 роки, ФОП. На великій картонці написано: «Україна за Федорова. Тільки Москва проти. Сирського — геть» Це мій перший раз на протестах — я прийшла, щоб підтримати Федорова. За ці нещасних пів року він зробив досить багато, його звільнили несправедливо. Наприклад, Федоров добився, щоб русні відключили Starlink. Це зберегло багато життів і дало нашим хлопцям велику перевагу в логістиці. Мене найбільше обурило, що попри думку народу, попри те, що всі бачили купу дописів в інтернеті, його все одно звільнили. Ми не прийшли просити. Ми прийшли вимагати. Це наше право, тому що народ є єдиним джерелом влади в нашій країні. Діма Вага / «Бабель» Діма Вага / «Бабель» Діма Вага / «Бабель» Анна, 25 років, навчається на кібербезпеці. На картонці написано: «Поверніть Федорова», і котик з мему «ъуъ» Рік тому я вже приходила на протести за НАБУ і САП, а сьогодні прийшла сюди, щоб продовжилась військова реформа і повернули міністра оборони, який нарешті щось робив і помітив дрони. Я прийшла, щоби більше наших хлопців повернулись додому живими. Найбільше мене обурило, що нарешті знайшли ефективного менеджера, який може правильно комунікувати з громадськістю, зокрема з волонтерами, — міністра, який почув військових і розуміє важливість дронів, проте щойно він почав проводити реформи й різати корупційні ризики, його одразу зняли. Так само, як і на протестах торік, я очікую, що нас почують і ми зможемо повернути Федорова на посаду міністра оборони.

Діма Вага / «Бабель»

Сергій, 35 років, «робота повʼязана із захистом Батьківщини». До картонки прикріплений невеликий квадрокоптер, з одного боку написано: «Міністр інновацій Федоров», з іншого — «Ефективність чи лояльність» Можна сказати, що починаючи з цього дрона [що прикріплений до картонки], міністр Федоров просував прозорі закупівлі дронів через тендери, аби бути ближче до військових, які мають реальну нагальну потребу в БпЛА, що дають результат на полі бою. За дуже короткий час Федорова на посаді були помітні реальні зміни на полі бою, але на них і на інновації, що привніс міністр, не зважили. Через сім місяців його просто усунули з посади. Мене обурило, що це було чергове різке рішення без комунікації із суспільством, без пояснень. На протесті я хочу щонайменше показати незгоду із цим рішенням. В ідеалі хотілось би, аби Федоров залишився міністром оборони, де він ефективно працює. Рік тому я вже був на мітингу проти ліквідації незалежності НАБУ і САП. Нам як суспільству це вдалось — такі мітинги мають вагу, і треба виходити та казати про свою позицію. Діма Вага / «Бабель» Діма Вага / «Бабель» Діма Вага / «Бабель» Діма Вага / «Бабель» Пенсіонерка Галина, 64 роки, з донькою Іриною, 34 роки, яка працює в HR. На картонці написано: «Усю владу на поліграф, а Михайла Федорова в МОУ». Я [Ірина] прийшла, бо не вірю, що це правильне рішення нашої держави й президента. Призначення Федорова було найкращим рішенням для Міністерства оборони. І найбільше мене обурило, що в умовах кризи ми міняємо ефективну людину, коли побачили перші результати її роботи. Моє прагнення, щоб Федорова повернули на посаду міністра оборони. Рік тому Ірини не було на протестах за НАБУ і САП, бо вона була не в Києві. Проте її мама розповідає, що у 2014 році вони обидві ходили на Майдан. Діма Вага / «Бабель» Діма Вага / «Бабель» Діма Вага / «Бабель» Павло, 32 роки, займається ремонтом і модернізацією наземних роботизованих комплексів. На картонці написано: «Я мав зараз ремонтувати НРК, але мушу бути тут» Це далеко не перший мій протест, я на протестах з 2013 року. Був Майдан, потім збирали продукти на фронт в АТО, потім повномасштабка. Я вже 13 років по цих протестах. Діти народжуються, люди помирають, а з протестів ми так і не виходимо в цій країні. Але якщо треба, то треба — будемо стояти. Я прийшов сюди, тому що зараз в державі коїться якась невідома мені політична гонитва з незрозумілих причин — гонитва за якимись незрозумілими виборами. Я думаю, що нам спочатку важливо перемогти в цій війні, а вже потім займатися політикою і виборами. А Федоров за ці пів року показав себе як дуже результативний міністр. Ми бачимо його вплив на Міністерство оборони й на фронті. Не можна це ігнорувати й не можна допускати, щоб політика і боротьба із Сирським в державних кабінетах взяли гору над реаліями війни сьогодення. Найбільше мене обурило, що керівника найважливішого на сьогодні органу цієї країни зміщують заради політичних амбіцій. Як на мене, єдина причина, чому зараз Федорова знімають з посади, а реформи зупиняють, — у тому, що він, можливо, має політичний вплив і матиме його в майбутньому. Сирський зараз набагато зручніший на своїй посаді — він не має ніякої політичної ваги, його зараз залишити зручніше, попри всі скандали, які тягнуться з 2022 року, попри нинішній скандал зі «Скелею». Люди йдуть у штурми, а мають іти в штурми дрони та здобувати перемогу і рятувати людям життя. Очікувань від протестів небагато, але все ж таки є якась надія, що влада дослухається, як це було минулого року з НАБУ: Федорова залишать на посаді, а Міністерство оборони залишиться результативним і ефективним, яким воно було ці останні пів року. Діма Вага / «Бабель» Діма Вага / «Бабель» Діма Вага / «Бабель» Наталя Миронова — адвокат з 1990 року. Живе на розі площі Франка і вулиці Богдана Ступки — її вікна виходять просто на площу. На балконі пʼятого поверху вона повісила картонку з написом: «Федоров Повернути» Побачивши Наталю на балконі, команда «Бабеля» намагається привернути її увагу, і зрештою це вдається. Перекрикуючи гасла натовпу та комінукуючи жестами, ми пояснюємо, що хочемо зробити фото площі зверху, вона запрошує нас додому. Знайти квартиру пані Наталі непросто — спочатку треба, щоб хтось відчинив ворота у двір, потім знайти правильний підʼїзд і піднятись на пʼятий поверх. Зрештою вона відчиняє «Бабелю» і кореспондентці hromadske, згодом до нас приєднуються інші журналісти.

Діма Вага / «Бабель»

Я адвокат вже 35 років і знаю Україну та всю правоохоронну систему дуже-дуже давно. Як хто «ставав тут на крило» — я теж знаю. Я підтримувала Зеленського — він найкращий президент серед всіх, що були в Україні. Але відставка Федорова це помилка. Груба помилка. Як можна його прибрати, коли він — майбутнє? Майбутнє для молодих. Це помилка, і він [Зеленський] повинен її просто виправити. Треба зробити нормально, так, як хоче народ, — він повинен дослухатися. Правильно сказав Кучма: «Україна не Росія», і треба дослухатися [владі до українців]. Українці — це не ті, кого просто можна зламати. Я не знаю, що буде далі. Може, наступним президентом буде Федоров, якщо в нього така підтримка. Зеленський повинен допомагати молодим. Він казав про ліфт [соціальний — у владу], то хай він його зробить. А поки що незрозумілий ліфт у нас. Президент повинен вміти виправляти свої помилки. І нема нічого в цьому страшного.

Діма Вага / «Бабель»

Дмитро, Євген, Ян, усім по 18 років, одногрупники з КПІ ім. Ігоря Сікорського, спеціальність — авіаційна та ракетно-космічна техніка. Усі троє на протестах вперше, на їхніх картонках написано: «Не душіть русоріз» і «За Федорова Москва горить». Дмитро Я сюди прийшов, щоб відстояти наше право на світле майбутнє, тому що моє майбутнє дуже сильно залежить від міністра оборони. Я вчуся на конструктора, і це дуже сильно повʼязано [з обороною]. Мене найбільше обурило, що змінюють ефективних менеджерів, які дуже якісно і швидко виконують свою роботу. І ця зміна може спричинити катастрофічні наслідки. Уперше за дуже довгий час ми почали в певному сенсі перемагати, а росіяни почали нити, що їм дуже погано. Такого дуже давно не було, і як на мене, міняти людину, яка цим керує, — злочин. «Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати Євген Сьогодні я прийшов сюди, щоб відстояти позицію — своє світле майбутнє. Я не розумію, чому коли ситуація почала покращуватись, потрібно змінювати міністрів? Навіщо? Ян Моє майбутнє залежить від оборони — звільняють, напевно, найкращого міністра за всю історію України. І це якраз тоді, коли він побув всього лише шість чи сім місяців і лише за цей час встиг зробити надзвичайно багато — увів дуже багато нового. Він провів реформи, але ще багато чого не зробив, його не можна зараз звільняти. Діма Вага / «Бабель» Діма Вага / «Бабель» Діма Вага / «Бабель» Діма Вага / «Бабель» Роман, 27 років, викладач. На картонці напис: «Менше Скель Більше дронів» Я протестував рік тому за НАБУ, проти нового Цивільного кодексу, був на інших протестах. А сьогодні прийшов через одноосібне спонтанне рішення змінити уряд, про яке заявили в неділю і просто поставили перед фактом. Не було ніякої відповідної комунікації. Не пояснили, що не так із Федоровим, чому треба його замінювати. І загалом я не згодний з цією ініціативою зміни уряду. Зараз Україна на полі бою показує себе краще, ніж за останні кілька років. Нова кандидатура [на посаду міністра оборони] відчувається як відкат від сучасної до Радянської армії. І теперішній скандал зі «Скелею» — це індикатор цієї дідівщини та Радянської армії. Сподіваюсь на реакцію влади та зупинку рішення, його [Федорова] ще можна повернути назад. Якщо ні, то ми будемо виходити знову.