Андрій Єрмак у суді. Сторона захисту каже, що слідство не довело ключових обвинувачень — «Бабель» стежить за судовим процесом над колишнім головою ОП

У чому підозрюють Єрмака?

Це коротко пояснила прокурорка Валентина Гребенюк на засіданні 13 травня. У 2020 році Єрмак домовився з бізнесменом Тимуром Міндічем і віцепрем’єром Олексієм Чернишовим побудувати будинки в котеджному містечку «Династія» в Козині. Фінансували будівництво грошима, які (на думку слідства) отримали злочинним шляхом.

Більшість фінансування йшла від групи Тимура Міндіча, яка відмивала кошти. Слідству відомо про злочинне походження $500 тисяч, які Олексій Чернишов отримав 4 березня 2025 року в «бек-офісі» Тимура Міндіча.

Частина коштів, що пішли на будівництво, це пайові внески Геннадія Опальчука та Лілії Лисенко. Це два співвласники замовника будівництва — житлового кооперативу «Сонячний берег». Вони внесли 15,6 мільйона гривень. Слідство вважає, що ці гроші вони отримали за фіктивні послуги компаніям, які фігурують в інших провадженнях. Також Опальчук готівкою вніс на рахунки «Сонячного берега» гроші, які отримав від купівлі-продажу різних цінних паперів. За чотири операції його прибуток склав 5,5 мільйона гривень.

Третій шлях фінансування будівництва, на думку прокуратури, це гроші Тимура Міндіча. За твердженням прокурорки Валентини Гребенюк, для Єрмака з «пральні» («бек-офісу» Тимура Міндіча) виділили $1,9 мільйона.

Прокурорка Валентина Гребенюк на засіданні 13 травня. Скриншот трансляції «Суспільне Новини» / YouTube

Прокурорка Валентина Гребенюк попросила долучити до справи кілька матеріалів. Серед них протокол огляду телефону Вероніки Федорівни Анікієвич — це та сама Вероніка, яка в телефоні Андрія Єрмака позначена як «Вероніка феншуй офіс». З нею Єрмак обговорював призначення чиновників, відправляючи дати народження кандидатів. Вилучений телефон Вероніка Анікієвич використовувала лише для спілкування з Єрмаком, у ньому був чат лише з ним.

Валентина Гребенюк зацитувала одну розмову. Двадцять четвертого грудня 2025 року Андрій Єрмак скинув Анікієвич повідомлення: «Клименко, Кривонос» (маючи на увазі керівників САП та НАБУ). У цей день НАБУ та САП провели обшук у водія Єрмака Вʼячеслава Абрамова. У відповідь на повідомлення Вероніка почала наставляти Єрмака: казати, що вони ескалують ситуацію, а він це дозволяє. Вона пояснювала, що Єрмак має реагувати, і це буде самозахист. «Що має статися, щоб ви почали діяти?! І він [незрозуміло хто] почав діяти, у нього з’їли усіх людей, а він мовчить! Коли зʼїдять вас, почнуть їсти його».

У відповідь на це Єрмак написав: «Фіала [очевидно, Томаш Фіала, бізнесмен і власник «Української правди»], Українська правда, [Михайло] Ткач, [Севгіль] Мусаєва, [Ярослав] Железняк, [Давид] Арахамія, [Олексій] Гончаренко. Я готовий на все». Крім того, Анікієвич порадила йому виїхати за кордон. Далі в переписці вона надає інформацію про близьких людей керівника НАБУ Семена Кривоноса — родичів, кумів, їхніх малолітніх дітей. Прокурорка вважає, що цей протокол доводить, що Єрмак може тиснути на керівників НАБУ і САП, а також є ризик, що Єрмак може переховуватись за кордоном.

Що каже адвокат на захист Андрія Єрмака?

Запобіжний захід має бути менш жорсткий, тому що прокурорка не пояснила, чому не можна обрати більш мʼякий. Прокурори просять найжорстокішу міру — тримання під вартою із заставою.

Обвинувачення справді має аргументувати, чому інші запобіжні заходи не підходять, але воно цього не зробило.

Застава у 180 мільйонів гривень — занадто багато. У декларації Андрія Єрмака зазначено, що він має 12 мільйонів гривень, квартиру і автомобіль Mercedes 2019 року випуску. Практика ЄСПЛ каже, що заставу призначають саме для забезпечення явки, а не як покарання. Тому застава має бути співмірною з можливостями підозрюваного.

Як пояснила Валентина Гребенюк, 140 мільйонів гривень — це помножена на 2 сума, яку внесли на будівництво резиденції R2 з «пральні» («бек-офісу» Тимура Міндіча) та співвласники ЖБК «Сонячний берег» Опальчук і Лисенко. Чому помножили на два? Щоб нівелювати ризик переховування. Вона додала, що суд «ще ніколи не обирав запобіжний захід особі, яка має вплив на майже усіх топпосадовців держави навіть після звільнення».

Легалізація майна означає, що людина ним володіє — може користуватися, розпоряджатися ним. Для цього (за Цивільним кодексом) Андрій Єрмак має мати право власності на об’єкт — а цього права в нього немає. Право власності на нерухомість, за словами адвоката Ігоря Фоміна, виникає тільки після державної реєстрації об’єкта. Це станеться лише після того, як будівництво завершать і введуть в експлуатацію. Реєстрації на будинки кооперативу немає, є лише власник земельної ділянки, і це не Єрмак. Тому немає і легалізації майна.

У відповідь Валентина Гребенюк сказала, що Андрію Єрмаку інкримінується не набуття будинків, а будівництво на злочинні кошти.

Андрію Єрмаку інкримінують, що він набув майно за гроші, отримані злочинним шляхом. Але у підозрі нічого не говориться про злочини, які Єрмак міг скоїти, щоб отримати гроші. Зазвичай такими (предикатними) злочинами є отримання неправомірної вигоди, заволодіння майном чи коштами.

Під час розмов «Бабеля» з юристами про кваліфікацію статті 209, яку інкримінують Андрію Єрмаку, юристи завжди звертають увагу на те, що для справи принципово важливо, в результаті яких саме злочинів були отримані кошти.

Сторона обвинувачення має довести, що Андрій Єрмак інвестував злочинні гроші в будівництво, а головне — він мав знати, що ці гроші отримані від злочинних дій. Але в підозрі не вказано, як саме Андрій Єрмак проводив фінансування будівництва. Там немає і підтвердження того, що він усвідомлював злочинне походження грошей.

Цього сторона обвинувачення справді не наводила.

Якщо Тимур Міндіч створив «пральню», то яку роль у цій «пральні» відіграє Єрмак? «Виходить, що Міндіч мив-мив ці гроші, недомив і далі віддав Єрмаку, що він відмив їх далі», — каже адвокат Ігор Фомін. Крім того, підозра каже, що Андрій Єрмак сприяв групі Тимура Міндіча, щоб фінансувати будівництво. Як саме і коли — у підозрі не написано. Так само незрозуміло, який стосунок він має до схеми «шлагбаум» в «Енергоатомі».

У відповідь Валентина Гребенюк спитала, до чого Єрмак до СБУ, Офісу генпрокурора та Кабінету міністрів. Вона додала, що слідство має часткові відповіді на це питання, а під час слідства знайде відповіді і на питання, який стосунок Андрій Єрмак має до схем «Енергоатому».

За законом, доказами є речі, документи, свідчення свідків і експертизи. Поки що справа побудована на протоколах огляду — або телефонів, або компʼютерів, отриманих під час обшуку та НСРД. Багато доводів прокуратури будуються на припущеннях.

Чим більше доказів на обранні запобіжного заходу, тим сильніша аргументація слідства. Але закон ніде не вимагає від слідства пред’явити всі докази на обранні запобіжного заходу.

Які доводи слідства сторона захисту не прокоментувала?

Фомін не прокоментував те, що, за словами слідства, Андрій Єрмак узгоджував дизайн будинку та уповноважував батька керувати будівництвом.