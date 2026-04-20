У січні росіяни взяли Сіверськ, у квітні звільнили командира корпусу, який відповідав за його оборону. Чи потрібно вже думати про евакуацію цивільних зі Слов’янська — ми спитали у трьох бригад

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Росіяни окупували Сіверськ майже чотири місяці тому. Відтоді, за даними мапи DeepState, на Словʼянському напрямку (з боку Сіверська) вони просунулися майже на десять кілометрів, а за оцінками мапи Suriyak — приблизно на пʼятнадцять. Нині Словʼянський напрямок — один з найдинамічніших, якщо говорити про темпи просування.

Наступ на Словʼянськ пришвидшився після втрати Сіверська?

Частково так, але є нюанс. Ситуація активізувалась не лише з боку Сіверська (на схід від Словʼянська), але й з півдня — вздовж траси М-03 на відрізку Васюківка — Никифорівка. Це зараз одні з найактивніших ділянок. Також росіяни намагаються тиснути з півночі — у районі Ямполя та Діброви. Тобто вони атакують Словʼянськ одразу з кількох напрямків, намагаючись розтягнути українські сили по всій лінії. У бригаді К-2 кажуть, що росіяни й надалі використовують тактику малих і великих «кліщів» — тобто обходять українські позиції з боків: спочатку невеликими силами, а потім ширше, щоб оточити.

У 81 бригаді уточнюють: те, що зараз виглядає як прискорення наступу, насправді повʼязано з тим, що росіяни довго накопичували сили та поступово вели наступ на цьому напрямку роками. Тож втрата Сіверська — це не єдина причина, а лише один з епізодів.

Де на Словʼянському напрямку нині найважче?

Основні зусилля росіян на Словʼянському напрямку зараз зосереджені на Миколаївці. Це населений пункт на висотах: хто контролює його — контролює вогнем підступи до Словʼянська. Водночас до міста веде велика відкрита ділянка, яку складно пройти. Тому росіяни традиційно діють переважно малими групами, але водночас підтягнули резерви, зокрема підрозділ безпілотних систем «Рубікон», що знищує українську техніку на підходах до Миколаївки. Якщо їм вдасться зайти в Миколаївку, Словʼянськ опиниться під постійними артилерійськими обстрілами — і тоді потрібно буде думати про масову евакуацію з міста.

Крім Миколаївки, росіяни націлились на Райгородок. Він розташований біля місця, де річка Казенний Торець впадає у Сіверський Донець, і для українських сил це важливий оборонний рубіж. Для росіян контроль над цим районом може послабити водну перешкоду, що стримує їхній наступ з боку Лиману. Сам Райгородок постійно перебуває під розвідкою і вогнем росіян.

Найбільш неоднозначною залишається ситуація в районі Калеників і Різниківки. Якщо DeepState не показує ці населені пункти як окуповані, то мапа Suriyak вказує протилежне. У підрозділах кажуть, що повної окупації там немає. У 45 бригаді уточнюють, що в Каленики росіяни інколи заходять малими групами по одній-дві людини, але ці спроби поки безуспішні. Різниківка більш нестабільна — там військові фіксують просування малих груп, які ховаються по підвалах. Як констатують у бригаді К-2, в обох селах фактично відбувається щось на кшталт «спільного чергування»: там є і українські, і російські сили, кожні з яких утримують вигідні для себе позиції.



Чи змінилась ситуація з потеплінням?

Минулого разу ми писали про Слов’янський напрямок у лютому. Тоді військові казали, що з потеплінням українські сили можуть отримати перевагу — тому що зійде лід на Сіверському Дінці. Зараз Сіверський Донець знову працює як повноцінний оборонний рубіж. Взимку були випадки, коли росіяни переходили річку малими групами просто по льоду. Також не раз українські військові фіксували й уражали їхні плавзасоби. Зараз річку контролюють українські сили. Водночас саме по собі потепління не дає явної переваги жодній зі сторін — воно просто змінює умови бою для всіх.

Як втрата Сіверська вплинула на сусідній Лиманський напрямок?

Армія РФ продовжує наступати на Лиман, але після невдалого масованого механізованого штурму повернулася до звичної тактики — малих піхотних груп на квадроциклах і мотоциклах. Іноді їм вдається дійти до околиць міста, але не більше. Водночас у росіян постійно зʼявляється підсилення — часто погано підготовлене, але чисельне. Тобто тиск не зникає. Загалом загроза оточення Лиману залишається. Зараз починається «зеленка», і це дає російській піхоті більше можливостей ховатися від FPV-дронів і просуватися ближче до українських позицій.

Наскільки реальним є розвиток подій, за якого росіяни ввійдуть у Словʼянськ?

У 45 бригаді кажуть: якщо росіяни й далі нарощуватимуть сили та постійно підкидатимуть резерви, то до липня можуть зайти у Словʼянськ зі сходу (зі сторони Сіверська). Водночас із півдня (зі сторони Никифорівки) така загроза малоймовірна. У 81 бригаді додають, що зараз прямий захід у місто не виглядає як сценарій найближчого майбутнього.