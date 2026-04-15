Усі дуріють від подій на Близькому Сході: «стабільний геній» побомбив Іран, пожахав його ядерною війною, а коли нічого не добився — звалив проблему на інших (як завжди). Виграв Китай (як завжди)

«Сьогодні вночі загине ціла цивілізація... Або ні»: тиждень тому, 7 квітня, Дональд Трамп спочатку налякав світ ядерною війною, а потім оголосив про перемирʼя

На початку минулого тижня Дональд Трамп висунув Ірану черговий ультиматум: якщо країна не відкриє Ормузьку протоку до вечора 7 квітня, то США знищать всі електростанції та мости країни. Згодом він також пригрозив «знищити цілу цивілізацію». До дедлайну залишалося менше ніж 90 хвилин, коли президент США написав у Truth Social, що Іран і США погодилися на два тижні припинити вогонь. За цей час країни мають узгодити 10-пунктний мирний план, який раніше Іран передав через Пакистан. Ізраїль теж погодився припинити вогонь.

Президент США Дональд Трамп, 11 квітня 2026 року. The White House

Посередником перемовин став Пакистан — і невипадково. Він підтримує звʼязки і з Вашингтоном, і з Тегераном, має спільний кордон з Іраном і водночас союзницькі відносини з країнами Перської затоки. Ісламабад з перших днів війни вів закулісні переговори, передаючи пропозиції між сторонами. Крім того, командувач пакистанської армії Асім Мунір має тісні звʼязки з Трампом — той називає його «своїм улюбленим фельдмаршалом». Мунір також знає керівництво Корпусу вартових ісламської революції Ірану, оскільки десять років тому очолював пакистанську військову розвідку.

Офіційна умова перемирʼя — Іран відкриває Ормузьку протоку для комерційного судноплавства на два тижні (хоча суднам потрібно буде координуватися з військами Ірану). Крім цього, танкери, які хочуть пройти Ормузьку протоку, мають платити Ірану по долару за кожен барель нафти в біткоїнах. Нафтові ринки відреагували на перемирʼя миттєво: вартість фʼючерсів на нафту марки Brent впала зі $108 до $89 (майже на $20 за кілька годин). Це найбільше одноденне падіння з початку війни.

Як змінювалася вартість фʼючерсів на нафту марки Brent з 6 по 14 квітня. «Бабель»

Утім, перемирʼя зірвали обидві сторони майже одразу — вдень 8 квітня. Іран знову закрив Ормузьку протоку, і ціни на нафту пішли вгору.

Іран не зміг повністю відкрити Ормузьку протоку, бо втратив слід морських мін, які там встановив

У відповідь на припинення вогню міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Ормузьку протоку відкриють, але «з урахуванням технічних обмежень». Імовірно, Тегеран не може гарантувати безпечний прохід — він втратив слід морських мін, які встановив у протоці одразу після початку війни.

За даними американської розвідки, Іран мінував протоку поспіхом і не фіксував координати. Частина мін почали дрейфувати під дією течій. Прибрати морські міни, як і наземні, набагато складніше, ніж їх встановити. Ані Іран, ані навіть США, які покладаються на обмежену кількість кораблів прибережної зони, не можуть миттєво очистити таку акваторію. Це також підтвердили в Корпусі вартових ісламської революції, опублікувавши мапу альтернативного шляху для суден.

Зараз судна проходять через іранські територіальні води вузьким каналом біля острова Ларек. Їх прохід контролює Корпус вартових ісламської революції. «Бабель»

Одинадцятого квітня Військове командування США на Близькому Сході (CENTCOM) заявило, що два його кораблі «пройшли» через Ормузьку протоку, щоб розмінувати її від іранських мін. Але Іран швидко спростував цю заяву. Відтоді як сторони домовилися про перемирʼя, через протоку змогли пройти лише приблизно 30 суден.

Перший раунд перемовин зазнав невдачі. Трамп сказав, що якщо угода не відбудеться, то винним буде віцепрезидент Джей Ді Венс

Перемовини між США й Іраном розпочалися 11 квітня в Ісламабаді. Головним переговірником Дональд Трамп призначив віцепрезидента Джей Ді Венса. Також на перемовини приїхали спеціальний посланник Стів Віткофф і зять президента Джаред Кушнер. Американські репортери вважають, що сам президент відійшов від війни, оскільки зрозумів, що вона знижує його рейтинг. Зараз він задоволений тим, що Венс відповідає за результат, і навіть жартує: «Якщо угода не відбудеться, я звинувачу Джей Ді Венса».

Віцепрезидент США Джей Ді Венс піднімається сходами перед зустріччю з прем’єр-міністром Пакистану Шахбазом Шарифом в Ісламабаді, 11 квітня 2026 року. Getty Images / «Бабель»

Іран прислав 71 людину, включно з переговірниками, експертами, представниками медіа та співробітниками служби безпеки. Представники США та Ірану не зустрічалися особисто на такому високому рівні з часів революції 1979 року.

Перемовини тривали майже 21 годину, але сторони так і не змогли зупинити війну. Американці сказали, що Іран не захотів відмовитись від своєї ядерної програми. А іранське інформаційне агентство Tasnim написало, що угоду не уклали через «надмірні претензії та амбіції США».

Віцепрезидент США Джей Ді Венс (ліворуч) і прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф, 11 квітня 2026 року. Getty Images / «Бабель» Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф (ліворуч) і прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф на перемовинах в Ісламабаді, 11 квітня 2026 року. Getty Images / «Бабель»

За кілька годин після того, як перемовини в Ісламабаді закінчилися, Трамп написав у Truth Social, що ВМС США заблокували Ормузьку протоку: жодне судно не зможе пройти нею, допоки США та Іран не домовляться про повну свободу проходу для всіх. Американський флот блокуватиме всі судна, що прямують до іранських портів або виходять з них. Водночас США не перешкоджатимуть руху танкерів і кораблів, які прямують до портів інших країн регіону.

Попри американську блокаду, щонайменше два підсанкційні танкери пройшли Ормузьку протоку альтернативним маршрутом. Один з них — танкер Rich Starry, пов’язаний з Китаєм. За даними моніторингових сервісів, це перше судно, яке змогло пройти протокою і вийти з Перської затоки після початку блокади. Танкер та його власник перебувають під санкціями США за співпрацю з Іраном. На борту Rich Starry було майже 250 тисяч барелів метанолу, що завантажили в Обʼєднаних Арабських Еміратах. Екіпаж і управління — китайські.

Китай грає ключову роль у війні: закуповує іранську нафту, блокує резолюції ООН разом із Росією та готує нові партії зброї для Тегерану

Китай публічно засудив американсько-ізраїльські удари по Ірану. Однак коли Рада Безпеки ООН голосувала за резолюцію про іранські атаки на судна в Перській затоці, Пекін утримався. Він також разом з Росією заблокував пропозицію Бахрейну про безпеку судноплавства в Ормузькій протоці. Для чого це Пекіну?

Посол Китаю Фу Цун утримується від голосування на засіданні Радбезу ООН стосовно ситуації на Близькому Сході, 11 березня 2026 року. Getty Images / «Бабель»

Передусім Китай є найбільшим торговельним партнером Ірану й основним покупцем іранської нафти. Лише торік Китай імпортував 1,38 мільйона барелів іранської нафти на добу — 12% від загального обсягу нафтового імпорту. Танкери з цією нафтою маркують як малайзійські, індонезійські, іракські, оманські або еміратські. Схема виглядає так: Іран відправляє нафту на «темних» танкерах без транспондерів. Іранська нафта оплачується в юанях через китайську міжбанківську платіжну систему CIPS — щоб уникнути західної системи SWIFT. Потім Іран купує необхідні йому китайські товари за юані. Фундамент цих відносин — 25-річна угода, яку країни підписали 27 березня 2021 року. Згідно з нею, Китай інвестує $400 мільярдів в іранську економіку, а Іран в обмін стабільно постачає нафту за суттєво зниженими цінами. Також угода передбачає, що країни проводитимуть військові навчання й обмінюватимуться розвідувальними даними.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф (праворуч) та його китайський колега Ван Ї (ліворуч) після підписання угоди про співпрацю на 25 років, 27 березня 2021 року. Getty Images / «Бабель»

Після початку війни на Близькому Сході 28 лютого Китай не просто продовжив купувати іранську нафту — він дозволив іранським суднам завантажити хімічні прекурсори для ракет у китайських портах. А 11 квітня, за день до провалу переговорів в Ісламабаді, американська розвідка повідомила, що Китай готується передати Ірану переносні зенітні ракетні комплекси (ПЗРК), зокрема через треті країни, щоб приховати їхнє справжнє походження. Утім, речник посольства Китаю у Вашингтоні спростував цю заяву.

Імовірно, саме Пекін переконав Іран прийняти пакистанське перемирʼя 7 квітня.