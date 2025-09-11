Справа про вбивство Максима Матерухіна на фунікулері зрушила з місця: там зʼявились і зникли ключові персонажі, а батьки нарешті почули зізнання, на яке давно чекали. Репортаж

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

20 серпня

За пів години до засідання у справі Максима перед Шевченківським районним судом вже звична картина — група підтримки його родини з плакатами «Косов вбивця», «Чому рік без справедливості?», «Той хто мав захищати — вбив». З червня минулого року колись незнайомі між собою люди приходять на кожне засідання і вимагають справедливого покарання для Артема Косова. Так само системно і наполегливо захисники Косова Богдан Кушнір і Дмитро Земницький місяцями зривали засідання — пропускали їх, посилаючись на зайнятість в інших справах. А ще двічі заявляли відвід суддям, яких називали упередженими. Якби суддів змінили, справу довелось би розглядати спочатку. Попри це, трохи більше ніж за рік суд допитав всіх свідків і в серпні мав вивчити останні докази.

Понад рік небайдужі кияни приходять на судові засідання з плакатами, вимагаючи справедливого вироку для Артема Косова. Ірина Власюк / «Бабель» Ірина Власюк / «Бабель» Понад рік небайдужі кияни приходять на судові засідання з плакатами, вимагаючи справедливого вироку для Артема Косова. Ірина Власюк / «Бабель»

Чотирнадцятого серпня адвокати Косова неочікувано вийшли зі справи — через це вона знов могла стати на паузу, але склалось інакше. Того ж дня так само неочікувано сторону обвинувачення на засідання прийшов представляти генеральний прокурор Руслан Кравченко. Каже, що після свого призначення в червні цього року він доручив керівникам обласних прокуратур особисто представляти обвинувачення у справах, де постраждали діти. Справу Максима генпрокурор взяв собі. На засіданні 14 серпня, коли стало відомо про рішення адвокатів, Кравченко оперативно звернувся до центру безоплатної правової допомоги, там Косову швидко призначили нового безкоштовного адвоката Романа Щетніцького, і за три години він вже був у суді.

Свої раптові синхронні рішення залишити справу Земницький і Кушнір пояснюють по-різному. Земницький каже «Бабелю», що його відсторонив центр безоплатної правової допомоги через скарги Шевченківського суду. Як державний безкоштовний адвокат він мав вийти зі справи, коли Косов підписав договір з приватним захисником Кушніром, але не вийшов. Повернутись у справу він зможе лише, якщо укладе з Косовим договір як приватний адвокат. Чи планує він це зробити — Земницький не уточнює.

Кушнір же каже, що слухання у справі Косова постійно накладались на інші засідання. І судді робили це навмисно. Через це вести справу далі він не може. Кушнір каже, що весь цей час захищав Косова безкоштовно, бо нібито від початку справа видавалась йому «показовим судилищем» за злочин, якого Косов не вчиняв.

На засіданні 20 серпня поруч зі скляним боксом, в якому сидить Косов, лише його новий адвокат Щетніцький. Ані матері, ані дружини немає. Коли до тісної зали заходять журналісти й майже пів сотні людей з групи підтримки Матерухіних, Косов швидко розвертається до камер спиною.

Артем Косов та його новий адвокат Роман Щетніцький. Ірина Власюк / «Бабель» Зала суду затісна для групи підтримки Матерухіних. Багатьом не вистачає місця, люди стоять вздовж стін або у проході між лавами. Ірина Власюк / «Бабель» Артем Косов та його новий адвокат Роман Щетніцький. Зала суду затісна для групи підтримки Матерухіних. Багатьом не вистачає місця, люди стоять вздовж стін або у проході між лавами. Ірина Власюк / «Бабель»

Чи не вперше за багато місяців сімʼя Максима налаштована оптимістично, головним чином через те, що обвинувачення тепер представляє генпрокурор. Позиція Кравченка в усьому збігається з очікуваннями батьків Максима: він різко критикує колишніх адвокатів Косова за те, що гальмували розгляд, і каже що єдиний справедливий вирок для обвинуваченого — довічне.

На початку засідання запрошений судмедексперт Олександр Радецький, який досліджував тіло Максима і виїжджав на місце вбивства, описує рани хлопця: порізи на міжбрівʼї та лівій брові, різана рана на шиї, пошкоджені щитоподібна залоза, гортань, мʼязи шиї та крупні судини — сонна артерія та яремні вени. Окремо експерт наголошує — на руках Максима ран не було. Це означає, він не очікував, що впаде, і не встиг підстрахуватись руками.

Окреме важливе питання, як і чому саме впав Макс. Суддя Оксана Голуб детально розпитує про це експерта, адже «не при кожному вільному падінні людина розбиває товсте скло, насаджується на нього й отримує глибоку рану». Для справи цей нюанс принциповий — попередні адвокати Косова будували свій захист на тому, що Косов не штовхав Максима, а той впав сам. Щоб поставити крапку в цій дискусії, експерт Радецький має провести ще одну детальну експертизу.

Олександр Радецький розповідає про результати експертизи. Ірина Власюк / «Бабель»

День загибелі Максима. Реставрація подій

На засіданні 20 серпня події, які передували загибелі Максима, суд відтворює на основі кількох джерел: з відео, які пасажири записали у вагоні фунікулера, записів з бодікамер поліцейських, які приїхали на виклик, результатів двох слідчих експериментів з Косовим і друзями Максима, допитів свідків і самого Косова. Слова підлітків, які були поруч з Максом, і Косова часто протирічать одні одним. А Косов нерідко протирічить сам собі.

Зі слів Косова, у неділю, 7 квітня 2024 року, він відпочивав зі своїм другом військовим Сергієм Бояром. Протягом дня вони гуляли й випивали. На запитанні «що саме» Косов губиться. Спершу говорить про слабооалкоголки, згодом, коли Кравченко починає уточнювати й копати, зʼясовується, що кожен випив по 750 мілілітрів вишневої настоянки міцністю 17,5 градуса, по 50 грамів коньяку, закінчили пивом. Це не все, окрім 2,4 проміле спирту, у крові Косова експерти виявили сліди наркотичної речовини. Самокрутку з канабісом Косов, за його словами, скурив вперше в житті рівно за тиждень до дня трагедії. Він переконує, що перед тим як зустрітись з Максом, не почувався пʼяним, не падав з ніг і сприймав ситуацію адекватно. Насправді 2,4 проміле — це багато. Якщо б вага Косова була близько 80 кілограмів, для такой концентрації йому треба було випити пів літра горілки або 3 літри вина.

Артем Косов у скляному боксі. Ірина Власюк / «Бабель»

У вагоні фунікулера Косов стояв на другому з трьох ярусів. Спілкуватись із Сергієм йому заважали гучні розмови пасажирів, зокрема компанії підлітків, які стояли ярусом нижче. Він зробив їм зауваження. Друзі Макса, за його словами, розсміялись і продовжили спілкуватись. Майже в кожній фразі Косов намагається перекласти провину на підлітків. Їхню розмову він називає агресією у свій бік. Каже, що вони виглядали старше — на 18—20 років, розмовляли не «дитячою мовою» і поводились як «навколофутбольна публіка», яка провокує інших. Друзі Максима кажуть, це неправда — вони поводились спокійно та ігнорували Косова, який лаявся і намагався їх образити.

Під час слідчого експерименту, який провели у квітні 2024 року, Косов теж плутався. «[Між мною і Максимом] був зоровий контакт. Я висловився в його бік: “Йди до армії”. Він відповів: “Я в рот їб*в цю армію”. Може це був не він, але зоровий контакт у мене був з ним», — каже він на відео, яке показують на засіданні. Невдовзі на цьому ж засіданні він спростує ці свої слова.

Ще один доказ у справі — шматок діалогу між Максом і Косовим. Розмова потрапила на відео, яке зробила одна з пасажирок фунікулера, але не з самого початку.

Суд дивиться запис слідчого експерименту, який провели з підлітками на станції київського фунікулера у квітні 2024 року. Ірина Власюк / «Бабель»

— Та за що? — запитує Косова Максим.

— Бо ти, с*ка, бл*ть, прагнеш х*й віддати в рот армії. Розумієш? — відповідає Косов.

— Так це не я казав, — каже підліток.

— Давай звідси, с*ка, бл*ть, виходь, нах*й, — говорить Косов, відео обривається.

На попередніх слуханнях Косов намагався себе виправдати — він наполягав, що підлітки не поважали ЗСУ, а він заступався за честь військових. За цей його аргумент, прослухавши діалог, зачепився Кравченко. «Навіщо ви цю фразу [про х*й в рот армії] казали дітям?», «Ви були незадоволені, що діти не служили в армії?», «Ви є працівником ТЦК, щоб відправляти людину на фронт?» — ці запитання заганяють Косова в кут, він плутається. Спершу каже, що слова про армію стосувалися всіх хлопців у компанії. Потім, що взагалі нікого не посилав служити.

Коли фунікулер приїхав на верхню станцію, Косов разом з товаришем почав підніматися сходами. Але чомусь передумав, розвернувся і спустився до підлітків, які виходили з вагона останніми. З його слів, вирішив «дізнатись, чому в Максима таке ставлення до служби в армії». Далі версії друзів Максима і Косова сильно різняться.

Дядько Максима Євген. Ірина Власюк / «Бабель»

Підлітки кажуть, що Косов одразу підійшов до Максима, схопив його і кинув у вікно станції. Коли Максим впав на скло, Косов намагався виштовхнути хлопця на вулицю, але підлітки його відтягнули. Друг Макса Захар задув Косова перцевим балончиком. Той рухався агресивно, кричав, що всіх повбиває, і тягнувся до сумки. У день трагедії підлітки ще не знали, що в сумці у Косова був заряджений табельний пістолет.

У Косова своя версія. Напасти на нього компанія домовилась ще у вагоні й вишикувалась у ряд на нижніх сходах станції, поки він до них спускався. Захар, який стояв до Косова найближче, намагався штовхнути його у груди. А Максим, який вийшов з вагона останнім, був у бойовій стійці — із піднятими до грудей руками, стиснутими в кулаки.

Косов схопив Максима за руку, зробив захват, щоб «просто завалити хлопця на землю без розніжок, підсічок чи якихось складних комбінацій». Про бійку Косов говорить зі знанням справи — він майстер спорту з карате, яким займається сім років. В Управлінні державної охорони він регулярно проходив курси з бойової та тактичної підготовки.

Коли Косова оточили підлітки, за його словами, він втратив рівновагу і почав падати разом з Максимом. Друзі Максима «завдали йому шквалу ударів», били сильно і прицільно по голові. Конфлікт переріс у бійку, яку «підлітки не хотіли закінчувати». Один з хлопців використав перцевий балончик. Коли Косов піднявся, побачив Максима, який лежав у крові. «Я не знав, як це вийшло. У мене була зброя. Руками ніхто не вбиває, якщо є зброя», — пояснює він у суді.

Ірина й Олександр Матерухіни дивляться відео з Косовим з бодікамер поліцейських, де той визнає, що штовхнув Макса навмисно. Ірина Власюк / «Бабель»

Після того як Макс впав, версії підлітків і Косова збігаються. Він підійшов до непритомного хлопця, якому намагалась допомогти пасажирка вагона Ганна. Підлітки хотіли його відтягнути, бо думали, що Косов планує добити їхнього друга. Після суперечки Косов піднявся до чергової станції Оксани, взяв у неї жгут і наклав його на шию, чого робити було не можна. Адвокати Матерухіних вважають це імітацією допомоги.

Коли поліцейські приїхали на виклик, Косов був весь у крові Максима. У Косова в сумці правоохоронці знайшли згорток з травою. Він сказав, що це не його. Нагрудна камера поліцейських зафіксувала, як Косов каже, що «ухвалив рішення кинути нападника через стегно, щоб убезпечити себе». І через це стались «якісь моменти, що спричинили його подальшу смерть». І ще раз повторив: «Я ухвалив рішення — кидок через стегно цієї особини». Саме ця фраза, на думку прокурорів, підтверджує — Косов убив Максима навмисно.

21 серпня

З моменту, коли в процес включився Кравченко, він постійно ловить Косова на протиріччях і демонструє це суддям. Якось на допиті Косов сказав, що завжди говорить правду. Щоразу, коли Косов каже неправду, генпрокурор нагадує ці слова.

Генпрокурор Руслан Кравченко допитує Косова. Ірина Власюк / «Бабель»

На більшість запитань прокурора Косов не має чітких відповідей. Наприклад, не може пояснити, чому все ж таки побився саме з Максимом. Спочатку каже, що захищався від нього, а потім що «бійка — це спонтанна ситуація» і він «не обирав, на кого нападати». Коли Кравченко уточнює, чи це був захист шляхом першого нападу, Косов губиться і каже, що прокуратура перекручує факти. Так він робить щоразу, коли Кравченко заганяє його у глухий кут.

Із прокуроркою Оленою Васильєвою, яка веде справу від самого початку, Косов демонстративно агресивний і зверхній. Перебиває і радить краще слідкувати за його словами. Запитання прокурорки часто дублює суддя Голуб і змушує Косова відповідати. Під час допиту він визнав два службові порушення — як військовослужбовець він не може вживати наркотики та носити зброю у вихідні.

Попри все це, Косов наполегливо переконує суддів, що він позитивна людина, а трагедія на фунікулері — «перша така ситуація в його житті». Це правда лише частково — раніше його справді не обвинувачували в убивстві, але за два тижні до бійки з Максом хворий батько Косова звертався до поліції, бо пʼяний син бив його і виганяв з дому. Про це раніше розказала прокурорка Васильєва.

Прокурорка Олена Васильєва. Ірина Власюк / «Бабель» Артем Косов відповідає на запитання прокурорів під час допиту. Ірина Власюк / «Бабель» Прокурорка Олена Васильєва. Артем Косов відповідає на запитання прокурорів під час допиту. Ірина Власюк / «Бабель»

До того ж раніше суд притягав Косова до адміністративної відповідальності. У грудні 2017 року він перевищив швидкість і потрапив аварію, в якій пошкодив три автомобілі. Відшкодувати ремонт одному з постраждалих Косов відмовився. Той стягнув гроші через суд, на жодне із засідань якого Косов не зʼявився.

У суді вперше щось схоже на співчуття родині Максима Косов висловив лише 14 серпня, коли на засідання прийшов генпрокурор. Він сказав, що йому шкода і що розуміє їхнє «ставлення до цієї ситуації». Двадцять першого серпня, коли адвокат Матерухіних питає, що Косов думає про те, що сталось, він говорить лише про себе: що хотів іншого життя, що не хотів потрапити в «акваріум» і не планував нікого вбивати. Про Макса він не згадує.

А от група підтримка Косова — аноніми, які захищають його в соцмережах, досі тероризує родину хлопця, погрожує його друзям і навіть десятирічному брату Дані. Найактивніший акаунт — the_funicular_kills, який публікує відео у TikTok після кожного засідання. На фото профілю — чоловік і жінка, які схожі на Косова та його матір. Анонім висміює зовнішність рідних Максима і людей з групи підтримки та постійно обіцяє викрити «жахливу правду», яка розвалить справу.

Матерухіни припускають, що аноніми — це рідні або знайомі Косова. Прямих доказів у них немає, є непрямі. У серпні 2024 року мати Косова подала скаргу в університет, де працює Олена Овчаренко, яка підтримує Матерухіних. Невдовзі після цього порожній акаунт з ніком Karma Karma написав адміністрації закладу у Facebook. Він попрохав перевірити, «чи Максим не єдиний чудовий підліток, якого Олена так обожнює».

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Мати Косова написала заяву на Олену Овчаренко, одну з активісток з групи підтримки Матерухіних, в університет, де жінка працює. Вона звинуватила її в «агресивній громадянській позиції» та вимагала покарання «із занесенням в особову справу».

Усе це впливає на стан батьків Макса, але не на розгляд справи. Кравченко вважає, що Косов збрехав і на допиті, і під час слідчого експерименту. «У нас є докази того, що він зробив професійний кидок через бедро. Він убив дитину, кинувши її у вікно на станції фунікулера», — каже Кравченко. Щоб зʼясувати, чи це так, суд призначив комплексну експертизу. Її результати розберуть на наступному судовому засіданні 15 вересня.

Генпрокурор задоволений, що судовий процес рухається до логічного кінця. Адвокати Матерухіних теж налаштовані позитивно. Олександр Панченко каже «Бабелю», що докази, які розглянув суд, підтвердили свідчення підлітків. «Ми будемо доводити, що Косов винний та намагається уникнути кримінальної відповідальності», — додає він. Захисник Косова Щетніцький від коментарів відмовляється.

Батько Максима Олександр (ліворуч) спілкується зі своїм адвокатом Олександром Панченком після засідання. Ірина Власюк / «Бабель»

Після слухання мати Максима записала відео в кімнаті сина і запостила його у Facebook. «Я відчуваю, що він дуже скоро отримає вирок, довічне. Ми всі чули, що він сказав: “Я прийняв рішення — кидок через стегно”. Через це моя дитина і померла».

Наступне засідання у справі призначили на 15 вересня.