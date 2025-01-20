Справу вбитого на фунікулері 16-річного Максима Матерухіна затягують, його друзям погрожують, а мати вбивці лякає батьків хлопця божою карою. Репортаж «Бабеля»

18.12.2024

О 12:30, за пів години до засідання, на подвір’ї перед головним входом Шевченківського суду збирається натовп — приблизно пів сотні людей. Серед них мама Максима Ірина, батько Олександр, дядько Євген і декілька друзів хлопця. Решта — їхня група підтримки, небайдужі, які ходять на засідання, щоб про справу не забували. Девʼять місяців тому ніхто з них одне одного не знав, тепер дядько Макса називає їх великою сім’єю. У них в руках плакати з фотографіями вбитого хлопця: «За Макса максимум», «Забрав життя — віддай життя» і «Косов вбивця».

Дядько Максима Євген (ліворуч у чорній кепці) разом з людьми, що прийшли підтримати Матерухіних. Анастасія Лисиця / «Бабель» Мама Максима Іра (у кепці й білій куртці) спілкується з групою підтримки сім’ї. Анастасія Лисиця / «Бабель» Група підтримки Матерухіних з плакатами. Анастасія Лисиця / «Бабель» Дядько Максима Євген (ліворуч у чорній кепці) разом з людьми, що прийшли підтримати Матерухіних. Мама Максима Іра (у кепці й білій куртці) спілкується з групою підтримки сім’ї. Група підтримки Матерухіних з плакатами. Анастасія Лисиця / «Бабель»

Олександр та Ірина стоять осторонь. Жінка виглядає втомленою і схвильованою, обіймає себе, щоб заспокоїтись. Приблизно три години тому їй зателефонували з канцелярії суду — захисники Косова не прийдуть через більш пріоритетні слухання в інших справах. Адвокат Матерухіних Олександр Панченко каже, що це процесуальна диверсія — обидва пропускають засідання не вперше.

Приблизно о 13:40 зʼявляється колегія з трьох суддів — починається слухання. Прокурорка, батько Максима і його два адвокати сидять на лаві праворуч, навпроти них — Косов у скляному боксі. Він від усіх відвертається й дивиться лише у бік суддів. Мама Макса Ірина сидить у першому ряду, стискає брелок, круглого плюшевого кота, і дивиться у телефон на її фотографію з Максом і молодшим сином Данею. Місце біля неї вільне. Там має сісти відьма Марія Тиха.

Артем Косов у скляному кубі на засіданні у Шевченківському суді, 18 грудня 2024 року. Анастасія Лисиця / «Бабель» Іра постійно дивиться на її фотографію з синами — Максимом і Данею. Анастасія Лисиця / «Бабель» Артем Косов у скляному кубі на засіданні у Шевченківському суді, 18 грудня 2024 року. Іра постійно дивиться на її фотографію з синами — Максимом і Данею. Анастасія Лисиця / «Бабель»

Хто така відьма Марія Тиха Сама себе Марія називає головною відьмою країни, чорною відьмою-некромантом, яка працює з мертвою енергетикою та духами роду. Її робочі інструменти — кістки, зуби, свічки, карти Таро, дзеркала та її змія Муна.

Відомою Тиху зробила участь у фіналі шоу «Битва екстрасенсів» у 2021 році. Відтоді вона часто зʼявляється в медіа — робить політичні і воєнні прогнози в телемарафоні «Єдині новини», коментує резонансні справи на тематичних ютуб-каналах. На її власному каналі 187 тисяч підписників, а всі відео сукупно зібрали майже 25 мільйонів переглядів.



Тиха — дорога відьма. Консультації у неї коштують 12 тисяч гривень, обряди — від тисячі доларів (42 тисячі гривень). Наприклад, захист від смерті Тиха оцінює в 120 тисяч гривень, зачарований амулет — 80 тисяч гривень. Якщо клієнту бракує грошей, у відьми є оплата частинами. Відьомством, за словами Тихої, вона заробила на три квартири в Києві, авто бізнес-класу з особистим водієм, прикраси з діамантами і дванадцять шуб з натурального хутра.



Родина Матерухіних каже, що зараз відьма допомагає їм безкоштовно.

У житті родини Матерухіних вона зʼявилась нещодавно. Її знайшла у соцмережах Олена — одна з жінок, що підтримує сімʼю — і попрохала допомогти зрушити справу з місця. За порадою Олени, Тихій написала Ірина. Відьма розпитала жінок про справу і вже за кілька днів розповіла про неї на одному з ютуб-каналів. Карти підтвердили, що Косов винуватий, але без магічного втручання справедливості не буде. Щоб її встановити, відьма порадила Матерухіним звернутись до вищих сил, а сама стала посередником.

На цьому засіданні судді мають допитати трьох свідків: двох працівниць фунікулеру і друга Макса, який був з ним у день загибелі. Підліток намагається дати свідчення вчетверте і кожного разу не може — через відсутність або дії захисту Косова. Цього разу адвокати Земницький і Кушнір у письмових клопотаннях знову просять перенести слухання.

«Вони з нас знущаються, — знервовано коментує клопотання батько Макса. — На минулому засіданні моїй дружині стало настільки погано, що ми викликали швидку просто до суду». Тоді адвокати Косова пішли з засідання, не дочекавшись суддів, які запізнювались. Цього разу прокурорка Олена Васильєва просить суддів поскаржитись на захисників Косова у Раду адвокатів — вони повністю блокують розгляд справи.

Адвокат Матерухіних Олександр Панченко каже, що усі дати слухань, які заплановані до кінця 2024 року, узгоджували із захистом заздалегідь, приблизно три місяці тому. Анастасія Лисиця / «Бабель» Коли судді йдуть у нарадчу кімнату, Олександр сідає біля дружини, щоб підтримати її. Анастасія Лисиця / «Бабель» Адвокат Матерухіних Олександр Панченко каже, що усі дати слухань, які заплановані до кінця 2024 року, узгоджували із захистом заздалегідь, приблизно три місяці тому. Коли судді йдуть у нарадчу кімнату, Олександр сідає біля дружини, щоб підтримати її. Анастасія Лисиця / «Бабель»

І це, і попереднє засідання, на думку суддів, адвокати пропустили без поважних причин. Щонайменше вони мали довести, що їхні інші справи пріоритетніші за справу Косова. Щоб наступне засідання, де Косову будуть продовжувати запобіжний захід, не зірвали, суддя Голуб пропонує йому обрати ще одного захисника.

«Мої захисники, мабуть, планують зʼявитися на наступному засіданні, — каже Косов. — Але я підтримую таке рішення».

Судді йдуть у нарадчу кімнату. У цей момент до зали заходить відьма Тиха і сідає поруч з Іриною — та помітно заспокоюється. Судді повертаються і оголошують рішення: вони надішлють запит на додаткового захисника й скаргу у Раду адвокатів на Земницького та Кушніра. Розгляд справи переносять на 9 січня.

Група підтримки виходить на подвірʼя перед судом і розгортає плакати — так вони роблять після кожного слухання. За кілька хвилин натовп починає розходитись — усі прощаються до наступного разу. Ірина весь час стоїть поруч із Тихою і говорить про справу.

— Вони намагаються мене зламати, але у них не вийде, — каже Ірина.

— Йому [Косову] подарунок буде. Нагодую землею з кладовища. Кину в обличчя чи [засиплю] за комір, цього достатньо, — каже їй Тиха.

— А це не розцінять як провокацію? — питає дівчина, що прийшла підтримати Матерухіних.

— Та мені байдуже, — відповідає відьма.

Відьма Марія Тиха дивиться, як Косова виводять зі скляного куба. Анастасія Лисиця / «Бабель»

Що відбувалось у справі останні пів року 3 червня Косову на два місяці продовжують запобіжний захід. Його тримають під вартою на гауптвахті. 21 червня Суд готовий розглядати справу по суті. Державний адвокат Косова Дмитро Земницький просить зробити засідання закритими. Його аргумент: люди, які підтримують Матерухіних, погрожують Косову в суді і соцмережах. Суд клопотання відхилив. 1 серпня Починається розгляд справи по суті. Косов заперечує свою провину в повному обсязі. Суд переходить до «повного дослідження зібраних доказів». 13 серпня Допит перших трьох свідків — підлітків, які були з Максимом у момент його загибелі. 4 вересня Суд допитав іще трьох підлітків. 26 вересня Через повітряну тривогу судді розглядають лише невідкладне питання — продовжують Косову запобіжний захід. 16 жовтня Адвокат Косова Земницький не зʼявляється на засідання. Каже, що через хворобу, але суд вважає, що без поважної причини. Судді відправляють на нього скаргу в Раду адвокатів і запит, щоб змінити Косову захисника. Їм відмовляють. 14 листопада Суд розглядає запит нового адвоката Косова Богдана Кушніра, який приступив до справи в жовтні. Він просить, щоб Косова відпустили під цілодобовий домашній арешт. Судді відмовляють, Кушнір заявляє їм відвід. Колегія суддів йому відмовляє. 4 грудня Судді запізнюються на засідання приблизно на годину. Захист Косова йде, не дочекавшись. Засідання відміняють.

Захист Косова

Обидва захисники Артема Косова — адвокати з досвідом. Дмитро Земницький, який захищав Косова з самого початку, отримав адвокатське посвідчення у 2005 році. На більшість справ, як і на справу Косова, його призначає держава. Богдан Кушнір з 2008 року керував юридичною компанією «Аргумент». У 2021 році отримав адвокатське посвідчення. Зараз керує адвокатським обʼєднанням «Правозахисна асоціація «Аргумент» і очолює два комітети в Національній асоціації адвокатів України — адвокатської практики й інформаційної політики та безпеки. Справа загиблого Максима — перша гучна у його карʼєрі. Він підписав договір з Косовим 14 жовтня 2024 року.

Державний адвокат Косова Дмитро Земницький, який захищає його з самого початку. Ірина Власюк / «Бабель» Приватний адвокат Косова Богдан Кушнір, який вступив у справу в жовтні. Ірина Власюк / «Бабель» Державний адвокат Косова Дмитро Земницький, який захищає його з самого початку. Приватний адвокат Косова Богдан Кушнір, який вступив у справу в жовтні. Ірина Власюк / «Бабель»

Кушнір часто дає коментарі медіа — з них можна приблизно зрозуміти лінію захисту. Наприклад, у травні 2024 року в ефірі телеканалу «Київ» він критикував слідчі експерименти й казав, що два місяці — замало для розслідування вбивства, за яке загрожує довічне. Якщо Державне бюро розслідувань передасть справу до суду у «недоробленому стані», фаховий адвокат може її розвалити і добитись, щоб її перекваліфікували у вбивство з необережності. А це вже значно менше покарання — від 3 до 5 років увʼязнення, а не довічне, як вимагає родина Матерухіна.

Кушнір уже двічі намагався добитись, щоб Косову змінили запобіжний захід з увʼязнення на цілодобовий домашній арешт. Суд, за його словами, обидві заяви проігнорував. Тепер кожного разу, коли коли судді подовжуватимуть Косову запобіжний захід, він оскаржуватиме це рішення в апеляційному суді.

На засіданні у Київському апеляційному суді батько Максима з адвокатами сидить на лаві ліворуч, навпроти нього — Косов у скляному кубі і його два захисники. Ірина Власюк / «Бабель»

Кушнір постійно конфліктує з прокуроркою і суддями, яких вважає упередженими. Чотирнадцятого листопада він заявив відвід суддям, вони заяву відхилили, назвавши його відвід необґрунтованим. Прокуратуру і ДБР адвокат звинувачує у зливі закритої інформації про справу медіа і телепрограмі «Говорить вся країна», яка зробила випуск про трагедію. Мова про особисті дані Косова, відео з камери спостереження і боді-камер поліцейських. Кушнір вважає, що це негативно вплинуло на розгляд справи.

«Щодо них відкриють кримінальне провадження. Ця справа з самого початку базувалась на порушеннях закону», — вважає він.

23.12.2024

Приблизно за годину до засідання сімʼя Матерухіних і група підтримки збираються навпроти головного входу до суду. Вони розгортають ті ж самі плакати, але є й новий — «Вбивці дитини не можна сидіти вдома». Цього разу це не Шевченківський суд, а Київський апеляційний. Там Кушнір оскаржує запобіжний захід, який подовжили на два місяці на засіданні 14 листопада.

Плакат на підтримку родини Матерухіних. Ірина Власюк / «Бабель»

Неподалік від натовпу стоять близькі Макса — батько, дядько Євген і бабуся Ольга. Вона рідко приходить на засідання, бо зазвичай залишається з молодшим братом Максима Данею. Цього разу з ним мама — родину повідомили про слухання за два дні, тож Іра не встигла повернутися до Києва. Поки всі чекають, хтось дістає фото Макса, бабуся дивиться на нього і починає плакати. Коли бачить нас і дізнається, що ми журналісти, просить сфотографувати погрози, які в інтернеті пишуть друзям Максима. Вона дістає роздруковані скриншоти з коментарями з соцмереж. Один з них анонімний, під відео дівчини Максима Марʼяни — «ти скоро зустрінешся з Максом». Під іншим відео — «Крихітко, ти наступного разу, коли будеш на [станції метро] Поштовій, то о 19:30 на фунікулер не ходи 😁».

Таких погроз багато. Найбільше — від анонімного акаунта в Tiktok brainstorming186. З листопада 2024 року він публікує відео, в яких виправдовує Косова та висміює Максима, його друзів і родину. Наприклад, називає дядька Євгена «алкоголіком, що кидається на жінок». Деякі відео записані в залі суду, але хто веде акаунт — невідомо.

«Вони стільки гидоти про Максимчика написали, — каже Ольга і витирає долонею сльози. — Боже, дитини вже немає, а вони його чіпають. Нелюди».

Погрози, які анонімний акаунт написав дівчині Максима Мар’яні. Ірина Власюк / «Бабель» Погрози від аноніма активістці Олені. Ірина Власюк / «Бабель» Погрози, які анонімний акаунт написав дівчині Максима Мар’яні. Погрози від аноніма активістці Олені. Ірина Власюк / «Бабель»

Засідання починається приблизно о 13:10, після відбою повітряної тривоги. Кушнір каже, що колегія суддів упереджена і незаконно продовжила Косову запобіжний захід. А прокурорка Васильєва не повідомила захисників, що суд розглядатиме це питання, і вони не мали часу підготуватись.

Кушнір перелічує аргументи на користь того, що Косова треба відпустити додому. Він рідко бачиться з сімʼєю, а через обстріли кожна зустріч може бути останньою. Косов не буде переховуватись від суду, бо не втік з фунікулеру в день трагедії. Він добре поводиться на гауптвахті та виконує усі накази конвою. А ще має доглядати батьків, чиє здоровʼя сильно погіршилось.

У прокурорки Васильєвої майже на все є заперечення. Косов не законослухняний громадянин без шкідливих звичок, як каже захист, бо, за версією слідства, злочин він вчинив пʼяним і під дією наркотиків. Що стосується страхів за близьких і піклування про батьків, то приблизно за два тижні до трагедії на фунікулері батько Косова Володимир звертався у поліцію — пʼяний син його бив і виганяв з дому. Ну а позитивна характеристика з гауптвахти лише доводить, що запобіжний захід вливає на Косова позитивно.

Артем Косов на засіданні в Київському апеляційному суді. Ірина Власюк / «Бабель»

Коли судді йдуть у нарадчу кімнату, хтось у залі вигукує: «Адвокатам ганьба!», натовп підхоплює і в різнобій вигукує:

— Позбавити адвокатських прав!

— Ходіть на засідання!

— Ви недостойні!

— Вам гроші не пахнуть?

Бабуся Максима підходить до Кушніра й питає, чому він не прийшов на минуле засідання. Той каже, що був у зоні бойових дій. Жінка в залі нагадує, що у клопотанні про перенесення засідання він писав інше. Кушнір її ігнорує. Косов, з яким намагаються говорити журналісти, ховає голову і відвертається.

«Ви кажете, що патріот. Мій онук теж був патріотом, — бабуся Макса звертається до Кушніра. — Він теж їздив у шпиталі й збирав для воєнних допомогу». Вона не витримує і починає плакати.

Бабуся Максима Ольга говорить з адвокатом Косова Кушніром. Ірина Власюк / «Бабель»

Судді повертаються і оголошують рішення — Косов лишатиметься на гауптвахті до 12 січня 2025 року. Люди у залі аплодують і гуртом кричать «Дякую» і «Косову довічне». Дядько Макса Євген кричить Кушніру, що вони спеціально зривають засідання. Кушнір робить жест рукою, щоб той замовкнув.

Далі все відбувається за звичною схемою. Група підтримки Матерухіних іде на подвірʼя перед судом, розгортає плакати, журналісти їх фотографують. Усі обіймаються і прощаються до наступного засідання в Шевченківському суді. Воно заплановане на 9 січня.

Одна з активісток прощається з бабусею Максима і обіцяє прийти на наступне засідання. Ірина Власюк / «Бабель»

09.01.2025

На слуханні 9 січня суд найпершим розглядає питання запобіжного заходу для Косова — подовжувати чи ні. Коли судді йдуть у нарадчу кімнату, сімʼя Косова — мати Людмила, сестра Юлія і дружина Ксенія — підходять до своїх адвокатів. Поруч скляний куб, де сидить Артем. Жінка з групи підтримки Матерухіних, стає поруч і знімає їх на телефон. Кушнір просить її відійти — вона ігнорує. Він починає клацати пальцями і питає, чи не викликати їй швидку. Жінка мовчки відходить.

— Нехай вони цей балаган продовжують. Їм заплачено допомагати, хай вони відпрацьовують кошти, — каже Кушнір рідним Косова. Він заспокоює їх і радить більше дивитись на Артема.

— Ми ж чуємо, що вони триндять, — роздратовано каже дружина Артема Ксенія.

— Я не думаю, що там щось цікаве, чого ви не знали з інтернету, — жартує Земницький.

Сім’я Косова (зліва на право) — дружина Ксенія, сестра Юлія і мати Людмила на одному з засідань у Шевченківському суді. Facebook Артем Косов на одному з засідань у Шевченківському суді. Facebook Сім’я Косова (зліва на право) — дружина Ксенія, сестра Юлія і мати Людмила на одному з засідань у Шевченківському суді. Артем Косов на одному з засідань у Шевченківському суді. Facebook

Дружина, сестра і мати Косова вперше прийшли на засідання 1 серпня 2024 року. Як розповідають Матерухіни, в залі вони поводяться зухвало: сміються, знімають все на камеру, надсилають Косову повітряні поцілунки. Коли на засіданні розказували про травми, які Максим отримав перед смертю, Косови сміялись.

«Я думав, що Макс помер швидко. Будь-хто людяний не зміг би йому не співчувати, але їм нічого не заважало сидіти і всміхатись», — згадує дядько Максима. Цей епізод підтверджують ще кілька людей, які були на засіданні.

Дядько Максима Євген. Анастасія Лисиця / «Бабель»

Запобіжний захід Косову продовжують до 9 березня. Після цього суд вперше за останні чотири місяці розпочинає допит свідків. Це дві працівниці фунікулеру і поліцейський, який приїхав за викликом. Свідчити в суді мав і друг Максима. Але цього разу він не прийшов через погрози анонімів у соцмережах. Його сімʼя звернулася в поліцію і прокуратуру, а поки з ним працює психолог.

Нічого принципово нового свідки не розповідають. Машиністка фунікулеру Яна Мартинюк згадує, як вийшла з вагона і побачила закривавлене розбите вікно на станції і Максима. Він ледве тримався за поручні й намагався піднятися сходами, але майже одразу впав. За ним ішов пʼяний Косов.

Наступне засідання має відбутись 5 лютого у Шевченківському районному суді. Сімʼя Матерухіних сподівається, що на ньому допитають нових свідків і справа не забуксує знову.

Захист Матерухіних готується до того, що Земницький і Кушнір доводитимуть, що Косова спровокували діти і вбивство сталося з необережності. Земницький вже звертав увагу суду, що свідчення підлітків під час розслідування відрізняються від того, що вони говорять у суді. Панченко вважає — це нормально, бо діти були в шоці. До того ж усі їхні свідчення збігаються з матеріалами, які передали до суду.

Адвокат Матерухіних Олександр Панченко. Ірина Власюк / «Бабель»

Тим часом Кушнір прогнозує, що з цієї справою вони підуть до кінця і шанси на успіх великі.

«Надалі у нас є вищі інстанції, — каже адвокат. — Думаю, Верховний суд скасує будь-яке рішення першої інстанції. У справі є багато процесуальних порушень. Наприклад, під час слідства з Косовим не провели слідчий експеримент на фунікулері».



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