Ворог знайшов успішну тактику проти української оборони. Як це відбувається «на землі»? — показуємо на мапах

До появи FPV-дронів лінія оборони батальйону на «нулі» будувалася в кілька ліній — ешелонів. У цих ешелонах облаштовували взводні й ротні опорні пункти, які включали траншеї, бліндажі та КСП. Така система оборони прописана в чинних статутах, які укладено на досвіді минулих війн.

Перший ешелон утворював і тримав передній край, де працювали стрільці, кулеметники і гранатометники. В ньому облаштовували взводні й ротні опорні пункти.

Другий ешелон підтримував перший ешелон вогнем мінометів і протитанкових комплексів.

У третьому розміщувалися командні пункти, артилерія і стабпункти, де надавали допомогу пораненим.

Російсько-українська війна змінила підхід до оборони. Основним засобом ураження стали дрони: FPV, або скиди (мавіки з бойовою частиною). Вони надзвичайно ефективно долають оборону, якщо її побудувати так, як описано вище. Переднього краю (першого ешелону) як такого тепер не існує — замість нього є «сіра зона», яка повністю проглядається з розвідувальних БпЛА і в якій дронами знищується все — від техніки до бліндажів.

Ускладнює оборону й недостатня кількість людей у підрозділах. Нерідко взводи укомплектовані на третину. Замість 30 людей у складі взводу може бути лише 5–10 бійців.

У таких умовах підрозділи будують оборону за принципово іншою системою.

У «сірій зоні» на найбільш імовірних маршрутах руху ворога розміщуються спостережні пости, зазвичай вони розташовані в лісосмугах. Це замасковані нори, які займають два-чотири бійці. Їхнє завдання — спостерігати і доповідати командуванню, що відбувається навколо їхнього СП. Вони відіграють роль очей і вух для підрозділів, що тримають оборону позаду.

Позаду них (в умовному другому ешелоні) розміщуються розрахунки з великокаліберними кулеметами і станковими гранатометами, розрахунки мінометників і розрахунки з дронами: мавіками-розвідниками, мавіками-скидами та FPV.

Оскільки майже всім підрозділам переднього краю не вистачає людей — у них зазвичай немає резервів. Крім того, він є розрідженим. Ворог знаходить у ньому слабкі місця (зазвичай на стиках районів оборони різних підрозділів) і просочується вглиб. Тому вступати в стрілецький бій можуть і дронові екіпажі, і мінометники. З тієї ж причини інженерні роботи, такі як мінування, виконуються не в «сірій зоні», а глибже — щоб уповільнити ворога, який здолав лінію спостережних постів.

Така побудова оборони дозволяє уражати наступаючого ворога, повільно відкочуючись назад.

Район оборони батальйону розтягнутий приблизно на 3.5 км і проходить через кілька лісосмуг. «Бабель»

Основою української оборони є дронові екіпажі. Тому дієва російська тактика заснована на пошуку і подавлені українських дронарів. Один із їхніх методів — це атака механізованою колоною. Суть цього методу в тому, щоб швидко прорватися через лінію спостережних постів української оборони на кілька кілометрів вглиб і висадити там штурмовиків. Саме на такій відстані зазвичай працюють українські дронові розрахунки.

Таку тактику можливо реалізувати на полях півдня Донеччини. Там майже немає природних перешкод — лісів, балок, ярів чи великих міст. Це дозволяє бронетехніці пересуватися максимально швидко.

Атака відбувається в кілька етапів. На першому формується велика колона техніки. На другому вона розбивається на кілька колон. На третьому колони розгортаються в групи, проходять лінію СП і висаджують піхоту. Вціліла техніка росіян після цього відходить назад.

В результаті в умовному тилу (позаду СП) українських позицій з’являються 20—30 російських штурмовиків. Вони розходяться в різні боки, шукають дронові розрахунки і вступають з ними в бій. Тим самим вони порушують розвідку та ураження, змушують перекидати резерви, відтягувати дронові розрахунки назад. Це означає, що відсувається назад і вся лінія оборони.

Тактика противника працює завдяки масовості та швидкості. Навіть якщо FPV-розрахунки нищать одну колону — протягом дня на наші позиції можуть виходити ще декілька. У пікові періоди 2024 року противник проводив до шести атак на добу, одночасно висуваючи піші штурмові групи. Саме тому на деяких ділянках українські війська втрачали ділянки на глибину 5—6 кілометрів.