Корпусна реформа української армії триває пів року. У якому стані вона зараз? Ось що відомо з відкритих джерел — показуємо на мапі

На початку 2025 року в українській армії оголосили про перехід на нову систему управління — корпусну. Це означає, що в системі керування військами мають зникнути оперативно-стратегічне угруповання (ОСУВ), оперативно-тактичні угруповання (ОТУ) та тактичні групи (ТГр). В останні пів року їх перетворювали на корпуси, згруповані в чотири угруповання (УВ). Цей процес ще триває.

Найбільше корпусів зосереджено у зоні колишнього ОТУ «Донецьк», де ситуація залишається важкою. Наприклад, на початку серпня Перший корпус Національної гвардії України «Азов» зайняв смугу оборони на Покровському напрямку. Саме там за добу до цього ворог прорвався на 10 км углиб українських позицій. Корпус стабілізував ситуацію та зупинив прорив. Паралельно 7 корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ зачистив Покровськ від ворожих груп та поодиноких російських військових.

У лютому 2025 року заступник командира 3 штурмової бригади (3 ОШБр) Максим Жорін нагадав, що корпуси в Україні існували й раніше, але мали ключовий недолік: їхні підрозділи були розкидані по різних ділянках фронту, що робило координацію майже неможливою. Він наголосив, що частини корпусу повинні діяти в одному оперативному напрямку.

Ця проблема залишається і зараз. Наприклад, 30 корпус морської піхоти, який мав відповідати за оборону Херсонщини, досі не сформований повністю. Його основні бригади розкидані по різних ділянках Донеччини та Луганщини.