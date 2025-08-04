Ворог не зайшов у Покровськ, але його ДРГ прориваються в місто і прилеглі райони. Яка ситуація навколо міста? — на мапі

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Покровський напрямок, який раніше контролювали тактична група «Покровськ» і частково «Велика Новосілка» (підпорядковані ОТУ «Донецьк»), тепер поділений між трьома армійськими корпусами. Вони входять до складу Оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) «Хортиця».

У ЗСУ триває корпусна реформа. Замість тимчасових оперативно-тактичних угруповань (ОТУ) і тактичних груп (ТГр) створюють постійні корпуси — підрозділи чисельністю до 50 тисяч військових. Вони мають бути краще організовані і швидше діяти на фронті. Першими таку зміну проходять оперативно-тактичні об’єднання (ОТУ) «Донецьк» і «Луганськ». Фактично, вони не зникли, а стали корпусами з новою структурою, а їхні командири — командирами цих корпусів.

За оборону самого Покровська відповідає 9-й армійський корпус. У районі Покровська також розгортається 7-й окремий командний штурмовий резерв Десантно-штурмових військ (ДШВ). Смугу південніше Покровська до кордону із Запорізькою областю займає 20-й армійський корпус. Майже всі корпуси тримають оборону не в повному складі, адже деякі їхні підрозділи виконують завдання на інших напрямках.

Донецький напрямок, 31 липня 2025 року. «Бабель»

Ділянка, про яку йтиметься в матеріалі, має умовну назву «Покровсько-Мирноградський напрямок». Він перебуває в зоні відповідальності 9-го армійського корпусу.

Наступ на Покровськ

Російські війська не ведуть прямого штурму Покровська — вони намагаються оточити його з кількох напрямків. Для цього вони просуваються вздовж ключових трас і залізничних гілок. На південному заході від Покровська ключова траса Т‑0406 уже частково заблокована ворогом, через що українські підрозділи найближчим часом можуть відійти до траси Е50. Противник також прагне перехопити її на південно-східному секторі фронту. Ці шляхи мають велике значення для наступу на місто, і ворог уже створив передумови для їхнього контролю.

Російські війська намагаються закріпитися в посадках і балках між селами Удачне й Котлине. У районі Удачного їм уперше за понад три місяці вдалося просунутися приблизно на 5 кілометрів і створити так звану кишеню — виступ фронту, що заходить у глибину української оборони. Це небезпечно, бо з такої ділянки ворог може обстрілювати українські підрозділи з кількох сторін і намагатися оточити їх. Противник проводить точкові штурми невеликими піхотними групами й ДРГ під прикриттям артилерії.

У напрямку Котлине ворог намагається вийти до залізниці і траси Т‑0406, які ведуть до Покровська. На окремих ділянках між Удачним і Котлиним йому вдалося частково заблокувати ці шляхи. Сам вокзал у Покровську був зруйнований внаслідок обстрілу 16 липня, але колії залишилися майже неушкодженими.

Покровськ, 19 червня 2025 року. «Білі Ангели» евакуюють цивільних палаючими вулицями; поліція фіксує наслідки удару керованої авіабомби. Getty Images / «Бабель» Getty Images / «Бабель» Покровськ, 19 червня 2025 року. «Білі Ангели» евакуюють цивільних палаючими вулицями; поліція фіксує наслідки удару керованої авіабомби. Getty Images / «Бабель»

Водночас лінія фронту біля самого Котлиного залишається стабільною вже близько місяця — просування там практично немає, противник періодично штурмує, але невдало.

Російські війська просуваються в напрямку Першого Травня, використовуючи БМП і важку артилерію. У цьому районі тривають бої, і контроль над окремими позиціями змінюється.

Затяжні бої тривають і біля Новоукраїнки. Противник використовує балки, лісосмуги і складний рельєф, щоб непомітно наближатися до українських позицій і шляхів постачання. Одночасно він намагається розширити контроль у районі Даченського і веде артилерійсько-піхотні бої в посадках поблизу Лисівки.

Рубіж Новоукраїнки противник розглядає як важливий для обходу Покровська зі сходу. Звідси російські війська можуть або вийти в тил українських підрозділів у Лисівці, або просунутися до промислової зони Покровська — району з підприємствами та складами на околиці міста. Контроль над цією територією може надати ворогу зручний плацдарм для подальшого просування вглиб міста. У Лисівці противник веде штурмові дії та займає зруйновані будівлі.

Мета ворога — наблизитися до траси Е50. Військові наголошують на необхідності посилити оборону флангів, щоб запобігти їхньому прориву.

Також на Покровському напрямку ворог почав використовувати танки, які українські військові називають «черепахами» через їхню низьку швидкість і посилену броню. Танки відволікають увагу української авіації та безпілотників, прикриваючи дії інших сил. Паралельно українськи позиції штурмують мотоциклісти.

Крім того, противник намагається вести диверсійно-розвідувальні дії не тільки в районі Покровська, а й у Мирнограді.

Тиск зі сторони Мирнограда

Мирноград не є головною стратегічною ціллю ворога, але він розташований на важливому шляху до Покровська. Контроль над Мирноградом і прилеглими населеними пунктами відкрив би росіянам можливість охопити Покровськ з півдня та півночі.

На одній з ділянок, у напрямку Мирнограда, ворог лише за 20 днів просунувся приблизно на 8 кілометрів. Востаннє помітні просування були там лише в середині червня. Повністю взяти місто ворогу не під силу, тож він знищує його обстрілами — всі будівлі пошкоджені або зруйновані. В’їхати до Мирнограда можливо лише на броньованому транспорті.

Противник просувається до Мирнограда в напрямку селища Новоекономічне. Він використовує штурмові групи, FPV-дрони і мінометний вогонь, щоб обійти українські позиції збоку і посилити тиск на південно-східну околицю міста. Одна з його цілей — фабрика «Мирноградська», розташована майже біля траси Т0504, що веде до Мирнограда і далі до Покровська.

Донеччина, 21 липня 2025 року. Морпіхи 505-го батальйону евакуюють пораненого на межі Донеччини і Дніпропетровщини. Getty Images / «Бабель»