Аби впоратися з наслідками війни, слід пом’якшити наркополітику — у цьому Україну переконує адвокаційна група на чолі з Александером Кваснєвським. Ось у чому полягає її логіка

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Під час перемовин про членство в Євросоюзі Україна буде узгоджувати наркополітику однією з перших. Загалом сутність цих перемовин — це «гармонізація» (узгодження) законодавства. У цьому процесі все українське законодавство розбивається на «кластери», які будуть узгоджувати по черзі. Окремі частини наркополітики входять у перший кластер — її доведеться узгоджувати однією з перших.

Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу понад три роки тому. Минулого тижня, 26 червня, Європейська Рада голосувала за те, щоб почати перемовини з Україною — на жаль, їй забракло одного голосу. І все ж розпочати перемовини з Україною закликала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Напередодні голосування в Україну приїхала міжнародна адвокаційна група, яка займається наркополітикою в країнах Центральної та Східної Європи. Група створена в 2021 році. До неї входять політики з країн з дуже різною наркополітикою: як ліберальною (наприклад, Чехія), так і консервативною (наприклад, Латвія та Литва). Від України в групу входять Олена Пінчук та Володимир Тимошенко. Головує в групі колишній президент Польщі Александер Кваснєвський.

Александер Кваснєвський, голова ECECACD. Входить до Глобальної комісії з питань наркополітики, яка з 2011 року досліджує наслідки так званої Війни з наркотиками. БФ «Здорові рішення»

Одне з питань, яким займається група, — це декриміналізація особистого споживання наркотичних речовин. Логіка декриміналізації споживання проста: що менше держава карає споживачів наркотиків, що менше вона заводить на них кримінальних справ та увʼязнює їх, то менше проблем вона потім має з лікуванням ВІЛ/СНІДу, гепатиту С і туберкульозу. Найбільш помітною та найбільш успішною в світі є кампанія за декриміналізацію особистого споживання канабісу — і для лікування, і для того, щоб розслабитися на вечірці (в законодавстві останній випадок описується як «у рекреаційних цілях»).

Ситуація з канабісом в Україні має безліч нюансів. Наше законодавство поступово лібералізується. Це помітно, наприклад, з ключової постанови 770 Кабміну, яка регулює обіг наркотичних речовин. Останні редакції цієї постанови дозволили вирощувати канабіс для медичних та промислових цілей.

При цьому рекреаційно вживати канабіс в Україні заборонено — на споживача можуть завести або адміністративну, або кримінальну справу. Різниця між «адміністративкою» та «криміналкою» для споживача канабісу полягає в розмірі, який у нього вилучили: менше (або більше) 5 грамів. Багато це чи мало? Члени групи пропонують порівнювати цей параметр для канабісу зі схожими показниками інших країн: він найменший (тобто найсуворіший) в Європі.

Можливо, на параметр «криміналізації» не звернули б уваги, якби не почалася велика війна. З кожним роком в Україні зростає кількість ветеранів, які страждають на посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). Зростає й кількість ветеранів, які вживають наркотичні речовини. Тому після 2022 року різко зросла кількість ветеранів, засуджених за особисте споживання — причому саме за кримінальною статтею.

У підсумку одним з ключових документів для наркополітики виявляється наказ Міністерства охорони здоров’я, який встановлює той самий параметр «криміналізації». Однак голова МОЗ не може змінити цього наказу самотужки. Спершу він має погодити зміни з усіма ключовими «силовиками»: головою МВС та Нацполіції, заступниками генпрокурора та голови СБУ, директором ДБР — і це не повний перелік.

Члени адвокаційної групи пропонують використати ту саму «гармонізацію» з ЄС, щоб вирішити цю та інші проблеми вітчизняної наркополітики. Голова групи Александер Кваснєвський каже, що зміна наркополітики просигналізує, що на шляху до ЄС Україна готова діяти. При цьому, за його словами, наркополітика — це найпростіша частина майбутніх перемовин з європейцями.