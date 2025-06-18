Майже рік тому обстріляли «Охматдит», а відновлювати один з корпусів почали лише зараз. Як витрачають кошти, зібрані для лікарні? — «Бабель» зібрав усе, що відомо

1
Ракетним ударом по «Охматдиту» було пошкоджено чотири корпуси. Найбільше постраждав токсикологічний — вибух зруйнував частину приміщення. У новому лікувально-діагностичному корпусі вибито фасад, вікна, пошкоджено вентиляцію, стелі та 12 відділень. У хірургічному корпусі зруйновано майже всі вікна, постраждали кілька відділень, реанімація і операційний блок. Також зачепило трансформаторну підстанцію — це призвело до перебоїв з електрикою по всій лікарні.
Після обстрілу головним завданням стало відновити новий лікувально-діагностичний корпус — саме там проходить основна робота лікарні. Тоді ж оголосили тендер на його ремонт. Утім, до червня 2025 року вдалося зробити лише протиаварійні та підготовчі роботи.
Повноцінний ремонт затримався зокрема й через скандал навколо результатів першого тендеру. Його оголосив благодійний фонд «Охматдит — Здорове дитинство» (ОЗД), оскільки на той момент лікарня ще не мала технічної можливості самостійно проводити закупівлі. Тендер розмістили не через державну систему «Прозорро», а на комерційному майданчику Zakupki.Prom.
Щоб оголосити конкурс, лікарня мала попередньо оцінити вартість робіт. Але за кілька днів зробити це якісно не встигли, тому переможця обирали не за найнижчою ціною, а за сумою балів за різними критеріями. Серед 14 учасників перемогла компанія «Буд-технолоджі» з сумою 307 мільйонів гривень — дві інші пропозиції були дорожчими, а решта — значно дешевшими.
Коли переможець конкурсу став відомий, його заявку проаналізували «Наші гроші». Видання дійшло висновку, що в ній завищені ціни й обсяг робіт. Через це та суспільний резонанс тендер скасували. У Міністерстві охорони здоров’я пообіцяли оголосити новий тендер — цього разу через «Прозорро» за звичайною процедурою.
Водночас фонд «Охматдит — Здорове дитинство», на рахунки якого надійшло 378 мільйонів гривень, не міг перевести ці гроші лікарні без офіційного запиту або договору. Через це виникли непорозуміння між фондом і лікарнею. Міністр охорони здоров’я відсторонив директора лікарні і створив Раду для відновлення «Охматдиту».
Тридцятого квітня 2025 року міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що відновлювальні роботи починаються. Новий тендер провели 23 травня через систему «Прозорро». Перемогла компанія «Ріола-Модуль» з пропозицією майже 293 мільйони гривень. Кошторис перевірили і в лікарні, і незалежна інженерна компанія Eptisa.
Зараз підписали угоду між лікарнею, фондом «Охматдит — Здорове дитинство» та компанією «Ріола-Модуль». Усе роблять за правилами: компанія має зробити ремонт нового корпусу, а фонд платить за це з грошей, які люди пожертвували після атаки в липні 2024 року. Також усі рішення контролює Рада з відновлення «Охматдиту».
2
Ремонт нового корпусу «Охматдиту» коштуватиме 293 мільйони гривень — це на 70 мільйонів менше, ніж очікувалося.
Девʼятого червня в системі «Прозорро» підписали договір на капітальний ремонт нового лікувально-діагностичного корпусу лікарні «Охматдит». Переможцем тендеру стало ТОВ «Ріола-Модуль», яке запропонувало найвигіднішу ціну. Очікувана вартість становила понад 367 мільйонів, тож економія сягає понад 70 мільйонів гривень. Заощаджені кошти планують спрямувати на інші напрямки відновлення та функціонування лікарні.
У багодійному фонді «Охматдит — Здорове дитинство», який фінансує проєкт, пояснюють, що «Ріола-Модуль» вже працювала на цьому об’єкті. Компанія має залишки матеріалів, закуплених до повномасштабного вторгнення, і добре знає особливості корпусу. Це й дозволило знизити вартість робіт.
Ремонтні роботи вже розпочалися: першочергове завдання — закрити фасад лікувально-діагностичного корпусу до зими.
Будівельні роботи стартували одразу після отримання дозволу 9 червня. Перший етап — закриття фасаду та відновлення пошкоджених конструкцій. У фонді наголошують: це критично важливо зробити до початку зимового періоду, аби корпус не залишався відкритим.
Паралельно триває підготовка до внутрішніх робіт. Оскільки лікарня працює, ремонтні бригади заходять у приміщення поступово, там, де медики тимчасово можуть звільнити кабінети. Це ускладнює роботу, але всі дії узгоджені з керівництвом лікарні.
Відремонтувати лікувально-діагностичний корпус мають до кінця 2025 року. За умовами договору, всі роботи мають бути завершені до 31 грудня 2025 року. У фонді ОЗД кажуть, що під час ремонту можуть змінювати проєктну документацію — так часто буває на таких об’єктах. Але підрядник обіцяє, що ціна ремонту не перевищить суму договору, а десь навіть може вийти дешевше.
Фонд оплачує не лише ремонт, а й технічний нагляд — близько 2 мільйонів гривень, а також авторський нагляд — 1,5 мільйона. Загалом на проєкт виділено 296,5 мільйона гривень за чинними договорами. Якщо виникнуть додаткові роботи, їх оплату розглядатимуть окремо.
3
Що відбувається з іншими пошкодженими об’єктами?
Найбільше від обстрілів постраждав токсикологічний корпус. У лікарні пояснюють: ця будівля має статус пам’ятки архітектури, тож йдеться не лише про її ремонт, а про повноцінну реставрацію. На підготовку відповідної проєктної документації може піти понад рік, тому нині головне завдання — вберегти будівлю від нових руйнувань.
Для цього її тимчасово законсервовують — тобто закривають і укріплюють конструкції, щоб не допустити інших пошкоджень. Контракт на виконання таких робіт уже підписано з компанією «Спецсервіс» — вартість становить 4,58 мільйона гривень. Фінансування забезпечене через платформу United 24.
Хірургічний корпус зазнав серйозних ушкоджень усередині. Розглядають два варіанти — реконструкцію або повний демонтаж із будівництвом нового корпусу. Витрат на цей корпус поки не було: триває підготовчий етап — провели технічне обстеження, сформували медичне завдання, а проєкт майбутніх робіт розробляє міжнародна компанія за підтримки Світового банку.
В адміністративному корпусі пошкоджені фасад і вікна. Будівля також є пам’яткою архітектури. Внутрішні приміщення залишаються придатними до роботи, але зараз корпус не експлуатують. На цьому етапі погоджують науково-проєктну документацію з Департаментом охорони культурної спадщини КМДА. У травні 2025 року вже оголосили тендер на консерваційні роботи, які профінансує платформа United 24 (орієнтовна вартість — 867 тисяч гривень).
Обстріл повністю зруйнував трансформаторну підстанцію в «Охматдиті». Щоб лікарня могла й далі працювати, енергетики ДТЕК швидко встановили три мобільні підстанції та підключили 29 кабелів. Це дало змогу повернути електрику до всіх корпусів.
Зараз готують проєкт для будівництва нової підстанції — на це вже уклали контракт з компанією «ІК Укренерго» на суму 2,41 млн грн. Необхідне обладнання вже доставлене і зберігається на території лікарні. Після завершення підготовки проєкту планують оголосити тендер на будівництво нової підстанції з нуля.
Однак саме повноцінні ремонтні роботи тривають лише у новому лікувально-діагностичному корпусі.
За даними лікарні «Охматдит», зараз на відновлення витрачено трохи більше ніж 21 мільйон гривень із коштів, які збирала сама лікарня, 4,6 мільйона гривень — через платформу United 24, а також понад 10 мільйонів гривень — від благодійного фонду «Таблеточки».
У коментарі «Бабелю» фонд «Таблеточки» уточнив суму, спрямовану на відновлювальні роботи. З дня обстрілу до кінця 2024 року фонд зібрав 104 мільйони гривень. З них він вже витратив майже 61 мільйон на допомогу лікарні та пацієнтам. Із цієї суми близько третини пішло на протиаварійні роботи, ремонти та інфраструктуру лікарні, а решту використали на закупівлю ліків, витратних матеріалів, забезпечення пацієнтів житлом, продуктами та речами першої необхідності.
Хто збирав кошти на відбудову та допомогу «Охматдиту», і куди вони надходили:
United24
Державна платформа United24 разом із monobank оголосила збір коштів. Усі надходження переказували на спецрахунок Міністерства охорони здоров’я в Держказначействі. Загалом через United24 зібрали 320 мільйонів гривень.
Благодійний рахунок лікарні «Охматдит»
Лікарня відкрила власний рахунок у Держказначействі. На нього українці, бізнеси й іноземні донори переказали 312 мільйонів гривень.
Фонд «Охматдит — Здорове дитинство» (ОЗД)
Окремий благодійний фонд, створений за участі керівництва лікарні, збирав гроші окремо. На його рахунок надійшло 378 мільйонів гривень. Але фонд не міг витратити ці кошти без договору з лікарнею.
Фонд «Таблеточки»
Фонд «Таблеточки» також оголосив окремий збір і зібрав 104 мільйони гривень (у проміжок між 8 липня і до кінця 2024 року) на свій рахунок. Частину цієї суми він уже витратив на допомогу лікарні та її пацієнтам.
Додаткові пожертви
Окрім фондів, надходили великі суми від іноземних партнерів:
Німеччина виділила 10 мільйонів євро;
Литва — 1 мільйон доларів;
Фонд американського бізнесмена Говарда Баффета — 11,2 мільйона доларів на закупівлю обладнання.