Майже рік тому обстріляли «Охматдит», а відновлювати один з корпусів почали лише зараз. Як витрачають кошти, зібрані для лікарні? — «Бабель» зібрав усе, що відомо

Водночас фонд «Охматдит — Здорове дитинство», на рахунки якого надійшло 378 мільйонів гривень, не міг перевести ці гроші лікарні без офіційного запиту або договору. Через це виникли непорозуміння між фондом і лікарнею. Міністр охорони здоров’я відсторонив директора лікарні і створив Раду для відновлення «Охматдиту».

День підписання договору на капітальний ремонт лікувально-діагностичного корпусу «Охмадиту», 6 червня 2025 року. На фото (зліва направо, починаючи від чоловіка в синьому піджаку): Олександр Урін — голова комісії з реорганізації НДСЛ; Євген Вембер — голова БФ «Охматдит — Здорове дитинство»; Соломія Вітвіцька — голова наглядової ради фонду; Володимир Духович — керівник компанії-підрядника ТОВ «Ріола Модуль ЛТД».

Коли переможець конкурсу став відомий, його заявку проаналізували «Наші гроші». Видання дійшло висновку, що в ній завищені ціни й обсяг робіт. Через це та суспільний резонанс тендер скасували. У Міністерстві охорони здоров’я пообіцяли оголосити новий тендер — цього разу через «Прозорро» за звичайною процедурою.

Щоб оголосити конкурс, лікарня мала попередньо оцінити вартість робіт. Але за кілька днів зробити це якісно не встигли, тому переможця обирали не за найнижчою ціною, а за сумою балів за різними критеріями. Серед 14 учасників перемогла компанія «Буд-технолоджі» з сумою 307 мільйонів гривень — дві інші пропозиції були дорожчими, а решта — значно дешевшими.

Повноцінний ремонт затримався зокрема й через скандал навколо результатів першого тендеру. Його оголосив благодійний фонд «Охматдит — Здорове дитинство» (ОЗД), оскільки на той момент лікарня ще не мала технічної можливості самостійно проводити закупівлі. Тендер розмістили не через державну систему «Прозорро», а на комерційному майданчику Zakupki.Prom.

Після обстрілу головним завданням стало відновити новий лікувально-діагностичний корпус — саме там проходить основна робота лікарні. Тоді ж оголосили тендер на його ремонт. Утім, до червня 2025 року вдалося зробити лише протиаварійні та підготовчі роботи.

Ракетним ударом по «Охматдиту» було пошкоджено чотири корпуси. Найбільше постраждав токсикологічний — вибух зруйнував частину приміщення. У новому лікувально-діагностичному корпусі вибито фасад, вікна, пошкоджено вентиляцію, стелі та 12 відділень. У хірургічному корпусі зруйновано майже всі вікна, постраждали кілька відділень, реанімація і операційний блок. Також зачепило трансформаторну підстанцію — це призвело до перебоїв з електрикою по всій лікарні.

У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня.

Тридцятого квітня 2025 року міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що відновлювальні роботи починаються. Новий тендер провели 23 травня через систему «Прозорро». Перемогла компанія «Ріола-Модуль» з пропозицією майже 293 мільйони гривень. Кошторис перевірили і в лікарні, і незалежна інженерна компанія Eptisa.

Зараз підписали угоду між лікарнею, фондом «Охматдит — Здорове дитинство» та компанією «Ріола-Модуль». Усе роблять за правилами: компанія має зробити ремонт нового корпусу, а фонд платить за це з грошей, які люди пожертвували після атаки в липні 2024 року. Також усі рішення контролює Рада з відновлення «Охматдиту».

2

Ремонт нового корпусу «Охматдиту» коштуватиме 293 мільйони гривень — це на 70 мільйонів менше, ніж очікувалося.

Девʼятого червня в системі «Прозорро» підписали договір на капітальний ремонт нового лікувально-діагностичного корпусу лікарні «Охматдит». Переможцем тендеру стало ТОВ «Ріола-Модуль», яке запропонувало найвигіднішу ціну. Очікувана вартість становила понад 367 мільйонів, тож економія сягає понад 70 мільйонів гривень. Заощаджені кошти планують спрямувати на інші напрямки відновлення та функціонування лікарні.

Новий корпус «Охматдиту», що постраждав від російської атаки. Facebook

У багодійному фонді «Охматдит — Здорове дитинство», який фінансує проєкт, пояснюють, що «Ріола-Модуль» вже працювала на цьому об’єкті. Компанія має залишки матеріалів, закуплених до повномасштабного вторгнення, і добре знає особливості корпусу. Це й дозволило знизити вартість робіт.

Ремонтні роботи вже розпочалися: першочергове завдання — закрити фасад лікувально-діагностичного корпусу до зими.

Будівельні роботи стартували одразу після отримання дозволу 9 червня. Перший етап — закриття фасаду та відновлення пошкоджених конструкцій. У фонді наголошують: це критично важливо зробити до початку зимового періоду, аби корпус не залишався відкритим.

Паралельно триває підготовка до внутрішніх робіт. Оскільки лікарня працює, ремонтні бригади заходять у приміщення поступово, там, де медики тимчасово можуть звільнити кабінети. Це ускладнює роботу, але всі дії узгоджені з керівництвом лікарні.

Член правління фонду «Охматдит — Здорове дитинство» Роман Лобай біля нового корпусу «Охматдиту».

Відремонтувати лікувально-діагностичний корпус мають до кінця 2025 року. За умовами договору, всі роботи мають бути завершені до 31 грудня 2025 року. У фонді ОЗД кажуть, що під час ремонту можуть змінювати проєктну документацію — так часто буває на таких об’єктах. Але підрядник обіцяє, що ціна ремонту не перевищить суму договору, а десь навіть може вийти дешевше.

Фонд оплачує не лише ремонт, а й технічний нагляд — близько 2 мільйонів гривень, а також авторський нагляд — 1,5 мільйона. Загалом на проєкт виділено 296,5 мільйона гривень за чинними договорами. Якщо виникнуть додаткові роботи, їх оплату розглядатимуть окремо.

3

Що відбувається з іншими пошкодженими об’єктами?

Найбільше від обстрілів постраждав токсикологічний корпус. У лікарні пояснюють: ця будівля має статус пам’ятки архітектури, тож йдеться не лише про її ремонт, а про повноцінну реставрацію. На підготовку відповідної проєктної документації може піти понад рік, тому нині головне завдання — вберегти будівлю від нових руйнувань.

Для цього її тимчасово законсервовують — тобто закривають і укріплюють конструкції, щоб не допустити інших пошкоджень. Контракт на виконання таких робіт уже підписано з компанією «Спецсервіс» — вартість становить 4,58 мільйона гривень. Фінансування забезпечене через платформу United 24.

Токсикологічний корпус, який постраждав через обстріл найбільше. Facebook Getty Images / «Бабель» Токсикологічний корпус, який постраждав через обстріл найбільше. Facebook; Getty Images / «Бабель»

Хірургічний корпус зазнав серйозних ушкоджень усередині. Розглядають два варіанти — реконструкцію або повний демонтаж із будівництвом нового корпусу. Витрат на цей корпус поки не було: триває підготовчий етап — провели технічне обстеження, сформували медичне завдання, а проєкт майбутніх робіт розробляє міжнародна компанія за підтримки Світового банку.

В адміністративному корпусі пошкоджені фасад і вікна. Будівля також є пам’яткою архітектури. Внутрішні приміщення залишаються придатними до роботи, але зараз корпус не експлуатують. На цьому етапі погоджують науково-проєктну документацію з Департаментом охорони культурної спадщини КМДА. У травні 2025 року вже оголосили тендер на консерваційні роботи, які профінансує платформа United 24 (орієнтовна вартість — 867 тисяч гривень).

Обстріл повністю зруйнував трансформаторну підстанцію в «Охматдиті». Щоб лікарня могла й далі працювати, енергетики ДТЕК швидко встановили три мобільні підстанції та підключили 29 кабелів. Це дало змогу повернути електрику до всіх корпусів.

Енергетики разом із ДСНС повернули світло в «Охматдит» протягом доби після отримання допуску до робіт.

Зараз готують проєкт для будівництва нової підстанції — на це вже уклали контракт з компанією «ІК Укренерго» на суму 2,41 млн грн. Необхідне обладнання вже доставлене і зберігається на території лікарні. Після завершення підготовки проєкту планують оголосити тендер на будівництво нової підстанції з нуля.

Однак саме повноцінні ремонтні роботи тривають лише у новому лікувально-діагностичному корпусі.

За даними лікарні «Охматдит», зараз на відновлення витрачено трохи більше ніж 21 мільйон гривень із коштів, які збирала сама лікарня, 4,6 мільйона гривень — через платформу United 24, а також понад 10 мільйонів гривень — від благодійного фонду «Таблеточки».

У коментарі «Бабелю» фонд «Таблеточки» уточнив суму, спрямовану на відновлювальні роботи. З дня обстрілу до кінця 2024 року фонд зібрав 104 мільйони гривень. З них він вже витратив майже 61 мільйон на допомогу лікарні та пацієнтам. Із цієї суми близько третини пішло на протиаварійні роботи, ремонти та інфраструктуру лікарні, а решту використали на закупівлю ліків, витратних матеріалів, забезпечення пацієнтів житлом, продуктами та речами першої необхідності.

Удар по «Охматдиту»: цивільні, військові та рятувальники розбирають завали. Сергій Мельниченко / «Бабель»