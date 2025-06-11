Генерал-майор Михайло Драпатий мав керувати фронтом і реформувати Сухопутні війська — поки не подав у відставку. «Бабель» розповідає, що відбувалося за лаштунками його призначення і звільнення

Президент призначив Драпатого командувачем Сухопутних військ 29 листопада 2024 року. Існує дві версії того, як це відбулося. Член депутатського комітету з оборони Сергій Рахманін стверджує , що Володимир Зеленський прийняв це рішення і поставив головнокомандувача Олександра Сирського перед фактом. Але за словами двох незалежних співрозмовників «Бабеля», саме Сирський порадив президенту призначити Драпатого на цю посаду. До того Володимир Зеленський розглядав його як кандидата на посаду командувача Обʼєднаних сил або начальника Генерального штабу.

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На той час Михайло Драпатий командував ОТУВ «Луганськ» і вже мав репутацію бойового генерала, який стабілізував найскладніші ділянки фронту. Досвіду на небойових посадах у Драпатого майже не було. Тепер він мав командувати Сухопутними військами — це тилова структура, яка повинна розвивати цей вид військ: готувати кадри, запроваджувати нові технології, керувати мобілізацією (зокрема й ТЦК та СП). У неї інші масштаби, а принципи керування відрізняються від принципів керування штабом. Зеленський зазначив, що головне завдання Драпатого — підвищити боєздатність армії. Він мав удосконалити підготовку військовослужбовців і впровадити нові підходи до керування людьми.

А вже 13 грудня Драпатий представив план реформ Сухопутних військ. Він мав змінити підходи до рекрутингу і військової підготовки, цифровізувати бюрократичні процеси (у Сухопутних військах ввели електронний документообіг), змінити управління, логістику та соціальну підтримку військових. Драпатий також пообіцяв реформувати навчальні центри, а новобранців тренувати по-новому. Завдяки йому програми базової військової підготовки тепер оновлюють щомісяця, враховуючи новий досвід на фронті, розповідає «Бабелю» співрозмовник у Командуванні Сухопутних військ. Фронтовий досвід враховують і при навчанні у військових академіях, а курсанти старших курсів стажуються у бойових бригадах (не на фронті).

Але повноцінно провести реформу Драпатий не встиг. Уже 26 січня 2025 року президент повернув його на фронт — призначив командувачем ОСУВ «Хортиця». Як розповідають «Бабелю» одразу кілька співрозмовників, багато хто переконував Зеленського повернути бойового генерала на війну. На той час російські війська наблизилися до Покровська. Головним завданням нового командувача стало стабілізувати Покровський напрямок.

Свого часу Олександра Сирського критикували за те, що він одночасно обіймав дві посади — командувача Сухопутних військ і командувача ОСУВ «Хортиця» — і не встигав керувати обома Командуваннями. Цю помилку повторили, каже співрозмовник «Бабеля»: «Не може одна людина і за велику частину фронту відповідати, і реформувати таку махину, як Командування Сухопутних військ».

Що вдалося і не вдалося Михайлу Драпатому на посаді командувача сухопутки?

Де перетиналися повноваження Драпатого та Сирського? Сирський особисто розподіляє мобілізованих з навчальних центрів по бригадах. Раніше такі повноваження мало Командування Сухопутних військ: бригади звітують йому про втрати і надсилають запити за потребами в людях. Під час операції на Курщині, якою керував безпосередньо Сирський, більшість людей та боєприпасів йшли саме на цей напрямок. Зараз Сирський безпосередньо керує на Сумському напрямку.

Михайло Драпатий не мав повної свободи в Командуванні Сухопутних військ. Співрозмовники «Бабеля» ще в листопаді казали, що Драпатий зможе щось змінити в сухопутці, лише якщо йому дадуть привести власну команду. За пів року повністю це зробити йому не вдалося.

У лютому — березні 2025 року, після того як Михайло Драпатий почав керувати ОСУВ «Хортиця», ситуацію на Покровському напрямку вдалося тимчасово стабілізувати. Але в середині травня росіяни знову почали просуватися — вони обходять місто з флангів. «Фронт просідає на деяких ділянках, зокрема й тому, що Драпатому не дають повною мірою поміняти штаби командування окремих ОТУ», — каже співрозмовник «Бабеля», знайомий із ситуацією. Це підтверджують ще два незалежні одне від одного джерела: «Драпатий намагався змінити командувачів деяких ОТУ, щоб виконати одну з головних задач, однак головнокомандувач [Олександр Сирський] не погоджував звільнення — він вважав, що це непотрібно».

Поки Драпатий керує бойовими діями, у Командуванні Сухопутних військ його тимчасово заміняє начальник штабу Командування бригадний генерал Олександр Грузевич — його призначив Олександр Сирський, він вважається «людиною Сирського». Також на посаді заступника командувача Сухопутних військ залишається генерал-майор Олександр Нестеренко. «Якщо Нестеренко досі лишається, це означає, що його не дозволяє звільнити Сирський», — каже «Бабелю» співрозмовник у Генеральному штабі.

У 2021 році Нестеренко отримав бойовий ніж від тодішнього командувача Сухопутних військ Олександра Сирського. Facebook

Які відомі епізоди служби Олександра Нестеренка? У серпні 2014 року під час боїв на кордоні Олександр Нестеренко втратив управління 30 механізованою бригадою. Підрозділи під його керуванням самовільно відступили, залишивши техніку ворогу. Нестеренка зняли з посади. У 2019-му Олександр Сирський призначив його командувати ОК «Схід». У перший рік великої війни контрнаступ у зоні відповідальності Нестеренка (біля Казачої Лопані) закінчився великими втратами через лобові штурми на добре укріплені позиції, повідомляв журналіст Юрій Бутусов. У жовтні 2022 року Олександр Сирський призначив його заступником командувача Сухопутних військ.

Михайлу Драпатому вдалося призначити потрібних йому людей на частину посад у Командуванні Сухопутних військ. Напрям підготовки мав очолити досвідчений офіцер — полковник Олег Миколайчук. Він досі залишається у статусі «виконувача обов’язків», тому що Олександр Сирський не погоджує його кандидатуру.

Усі співрозмовники «Бабеля» називають полковника Миколайчука сильним і фаховим офіцером. Саме він витягував 155 бригаду після скандалу, коли понад 1 700 бійців самовільно залишили військову частину. «Він, наскільки міг, перепідготував бригаду», — каже співрозмовник «Бабеля». Утім, в оточенні Сирського вважають, що Миколайчук провалив підготовку іншої бригади — 156. Обидві Сухопутні війська почали формувати ще до того, як у Командування прийшли Драпатий та Миколайчук. Вони просили у головнокомандувача Сирського більше часу на підготовку бригад — але його не дали. Зараз ці бригади набувають бойового досвіду на фронті, поруч із більш досвідченими пірозділами.

Михайлу Драпатому також вдалося замінити керівника департаменту кадрів: через нього йдуть всі кадрові рішення, зокрема й призначення керівників ТЦК. Співрозмовники «Бабеля» кажуть, що попередній керівник затримував звільнення цивільних радників генерал-лейтенанта Олександра Павлюка (попереднього командувача сухопутки) і саботував важливі призначення. В оточенні ж Олександра Сирського Михайлу Драпатому закидають те, що він звільнив фахову радницю Командування з гендерних питань (зараз вона працює у Генштабі).

В оточенні Олександра Сирського вважають, що Драпатий почав політичну кар’єру і стежить за власним рейтингом. Кілька незалежних джерел «Бабеля» стверджують, що про це Сирський говорить президенту. У команді Михайла Драпатого це заперечують і називають чутками, які мають дискредитувати його перед Банковою. «Він не корупційний, мислить нестандартно і завжди відмовлявся щось «порішати». Тому його вважають білою вороною і підозрюють у політичних амбіціях. Але їх ніколи не було — це видно хоча б із того, що він майже не зʼявляється публічно», — каже співрозмовник «Бабеля» з оточення Драпатого.

Російські війська два рази атакують навчальний полігон у Черкаському. Драпатий намагається його реформувати

Першого березня 2025 року росіяни обстріляли 239-й центр підготовки на Дніпропетровщині. Ворожий дрон «висів» над зоною інтересу і корегував балістичну ракету «Іскандер» з касетною бойовою частиною. Тоді офіційну кількість жертв не називали, але журналіст Юрій Бутусов заявляв, що через обстріл постраждали 130 військових, з них 30 загинули.

Драпатий різко відреагував. Він почав внутрішню перевірку за участі військової контррозвідки та пообіцяв найсерйозніші покарання для тих, хто працював халатно чи формально. Свою перевірку призначив і головнокомандувач Сирський. За її результатами він звільнив командувача Повітряного командування «Схід» Івана Требуху і тодішнього начальника 239-го центру підготовки. Догану від головкома отримав і сам Драпатий. Сирський також видав низку рекомендацій — на думку людей з його оточення, командування Сухопутних військ їх не виконало.

Грузевич залишився в Сухопутних військах після приходу Драпатого і саме він був за головного, коли Драпатий перебував на фронті в ОСУВ «Хортиця». Facebook

На захист Михайла Драпатого співрозмовники «Бабеля» наводять такі аргументи. На виконання рекомендацій Михайло Драпатий видав низку вказівок: про будівництво укриттів, організацію оповіщень, взаємодію з Командуванням Повітряних сил, розосередження особового складу, контроль, щоб під час тривоги всі бійці спускалися в укриття. На той час він вже керував бойовими діями в ОСУВ «Хортиця». Тимчасовим виконувачем обовʼязків командувача Сухопутних військ був генерал Олександр Грузевич — він мав стежити за виконанням вказівок. Крім нього, відповідальність несли командування підготовки, командувач Оперативного командування «Схід», командир навчального центру і військовослужбовці в самому центрі, які відповідають за особовий склад.

Вранці 1 червня 2025 року в той же 239-й навчальний центр знову прилетіла ракета «Іскандер» з бойовою частиною. Від удару загинули 13 військових, ще майже 70 дістали поранень. Драпатий написав рапорт про звільнення і повідомив про це в соціальних мережах. Він пояснив, що не зміг добитися того, щоб його накази виконували. «Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Кругова порука і безкарність — отрута для армії», — написав він.

Драпатого обурило те, що сценарій атаки був той самий, що і перший: над зоною інтересу чергував безпілотник, який корегував цілі. Його вказівки частина підлеглих проігнорували. «Те, що там є загиблі, свідчить, що люди не перебували в укриттях», — каже співрозмовник у Командуванні. Остаточну відповідь про те, що відбулося під час обстрілу, дасть внутрішня перевірка, яка тривала до 10 червня. Також Командування ініціювало розслідування інциденту в ДБР.

У Генеральному штабі рішення Драпатого сприйняли «як перехід в опозицію». Вони обурились тим, що Драпатий не повідомив президента, а написав про свій рапорт у соціальних мережах.

Що означає призначення Михайла Драпатого в Командування Обʼєднаних сил?

За стандартами НАТО командувач КОС — це командувач війни. Саме він має вирішувати, як застосовувати всі війська по всій лінії фронту. Саме так і планувалося організувати керування військами — до початку великої війни. Це навіть прописали в законопроєкті, який вже кілька років лежить у парламенті. У лютому 2025 року документ знову включили до порядку денного, але його подальша доля невідома.

Де-факто фронтом командує безпосередньо Олександр Сирський. Він розподіляє зброю і боєприпаси по підрозділах, керує розподілом мобілізованих, які пройшли підготовку, і деякими операціями та навіть може вказати, де й яку позицію обладнати. Саме головнокомандувач відповідав за Курську операцію, а зараз керує обороною Сумщини. Тож поки що посада командувача Обʼєднаних сил — формальна. На фронті Михайло Драпатий продовжить керувати ОСУВ «Хортиця».

На посаду командувача Сухопутних військ поки що розглядають командувача Морської піхоти Дмитра Делятицького та Сергія Літвінова.