«Він убив не лише мою дитину, а й мене, чоловіка, молодших дітей». Колишній поліцейський, який збив дитину на переході, мобілізувався. Деталі справи, яку поставили на паузу

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За понад рік судів батьки Альбіни майже нічого не міняли в її кімнаті. Прибрали лише стіл, за яким вона вчила уроки. Ліжко з іграшками, які ми бачили навесні 2024-го, на місці. Мати дівчини Світлана Харченко каже, бракує сил прибрати.

«Вона була не тільки моєю донькою, а й подругою. Я могла довіритись лише їй. Маленькою вона була дуже слабенька. Нам казали, що вона має померти, та ми її витягнули. Тепер наша дитина в землі», — розказувала Світлана на одному з засідань суду.

Ліжко Альбіни та її іграшки. Яків Ляшенко / «Бабель» Батьки Альбіни Харченко — Світлана й Анатолій. Яків Ляшенко / «Бабель» Ліжко Альбіни та її іграшки. Батьки Альбіни Харченко — Світлана й Анатолій. Яків Ляшенко / «Бабель»

Світлана та Анатолій Харченки виховують двох дітей — сина та дитину старшої доньки, над якою вони взяли опіку. Після загибелі Альбіни обоє сильно замкнулись, каже Світлана. Особливо важко брату Альбіни — він молодший за неї на рік. Колись вони з Альбіною часто сварилися, а перед її загибеллю здружилися. При дітях батьки намагаються не обговорювати трагедію чи новини з судів.

«Ми встаємо зранку як роботи і йдемо на роботу. Намагаємось спілкуватися з дітьми, та вони теж після всього віддалились і зараз самі по собі. Він убив не лише мою дитину, а й мене, чоловіка, молодших дітей», — говорить Світлана в залі суду.

Увесь 2024 рік засідання у справі проходили регулярно — майже щомісяця. На них ходив батько Альбіни Анатолій. Каже, це було не обовʼязково, але не ходити він не міг. У суді батькам двічі довелося в деталях згадувати день смерті доньки. З першого разу відео засідання не записалось — стався технічний збій.

Батько Альбіни Анатолій Харченко дає свідчення в суді у лютому 2024-го. Яків Ляшенко / «Бабель»

«Намагаємось якось жити. На цьому світі тримають лише діти і батьки. Дружина схудла на 25 кілограмів, я — мінус 17 кілограмів. Прокидаєшся з однією думкою: життя втратило сенс» — двічі повторював Анатолій Харченко на суді.

Ще на початку процесу в батьків та їхнього адвоката Олександра Пироженка було багато скарг на прокурора Олександра Мельничука. Вони казали, що на засіданнях той був інертним і погано знав матеріали справи. Через це Харченки багато разів просили скерувати на засідання обласних прокурорів. Також батьки обурювались, що прокурор не просить для Якименка більш жорсткого запобіжного заходу — СІЗО замість нічного домашнього арешту з 21:00 до 06:00, під яким, за словами Анатолія, через комендантську годину і так сидить вся країна. Обласна прокуратура відповіла, що підстав для цього немає.

А коли 21 червня 2024 року суд почав розглядати докази у справі, тоді претензії зʼявились уже в адвоката обвинуваченого Якименка Романа Горобця. Він — колишній правоохоронець, спеціалізується на справах, повʼязаних із ДТП. Горобець стверджував, що слідчі порушували процедури і вчиняли «службові підроблення». Експертів, яких залучали до слідчих дій, він називав «сторонніми особами» і через це вимагав визнати частину доказів недійсними. Горобець також наполягав, що у протокол не внесли важке спецобладнання, яке було в машині Якименка і вплинуло на здатність кермувати. Так само не вказали точний кут нахилу дороги. Це могло б допомогти зʼясувати, чи міг Якименко загальмувати вчасно. Також, на думку адвоката, невідомо, чи були тоді на дорозі знаки про обмеження швидкості. Захист колишнього поліцейського наполягав на тому, що Альбіна вибігла на дорогу раптово з-за машин, що їхали попереду Якименка. Тому той не міг її бачити і вчасно загальмувати.