«Він убив не лише мою дитину, а й мене, чоловіка, молодших дітей». Колишній поліцейський, який збив дитину на переході, мобілізувався. Деталі справи, яку поставили на паузу

1
За понад рік судів батьки Альбіни майже нічого не міняли в її кімнаті. Прибрали лише стіл, за яким вона вчила уроки. Ліжко з іграшками, які ми бачили навесні 2024-го, на місці. Мати дівчини Світлана Харченко каже, бракує сил прибрати.
«Вона була не тільки моєю донькою, а й подругою. Я могла довіритись лише їй. Маленькою вона була дуже слабенька. Нам казали, що вона має померти, та ми її витягнули. Тепер наша дитина в землі», — розказувала Світлана на одному з засідань суду.
Світлана та Анатолій Харченки виховують двох дітей — сина та дитину старшої доньки, над якою вони взяли опіку. Після загибелі Альбіни обоє сильно замкнулись, каже Світлана. Особливо важко брату Альбіни — він молодший за неї на рік. Колись вони з Альбіною часто сварилися, а перед її загибеллю здружилися. При дітях батьки намагаються не обговорювати трагедію чи новини з судів.
«Ми встаємо зранку як роботи і йдемо на роботу. Намагаємось спілкуватися з дітьми, та вони теж після всього віддалились і зараз самі по собі. Він убив не лише мою дитину, а й мене, чоловіка, молодших дітей», — говорить Світлана в залі суду.
Увесь 2024 рік засідання у справі проходили регулярно — майже щомісяця. На них ходив батько Альбіни Анатолій. Каже, це було не обовʼязково, але не ходити він не міг. У суді батькам двічі довелося в деталях згадувати день смерті доньки. З першого разу відео засідання не записалось — стався технічний збій.
«Намагаємось якось жити. На цьому світі тримають лише діти і батьки. Дружина схудла на 25 кілограмів, я — мінус 17 кілограмів. Прокидаєшся з однією думкою: життя втратило сенс» — двічі повторював Анатолій Харченко на суді.
Ще на початку процесу в батьків та їхнього адвоката Олександра Пироженка було багато скарг на прокурора Олександра Мельничука. Вони казали, що на засіданнях той був інертним і погано знав матеріали справи. Через це Харченки багато разів просили скерувати на засідання обласних прокурорів. Також батьки обурювались, що прокурор не просить для Якименка більш жорсткого запобіжного заходу — СІЗО замість нічного домашнього арешту з 21:00 до 06:00, під яким, за словами Анатолія, через комендантську годину і так сидить вся країна. Обласна прокуратура відповіла, що підстав для цього немає.
А коли 21 червня 2024 року суд почав розглядати докази у справі, тоді претензії зʼявились уже в адвоката обвинуваченого Якименка Романа Горобця. Він — колишній правоохоронець, спеціалізується на справах, повʼязаних із ДТП. Горобець стверджував, що слідчі порушували процедури і вчиняли «службові підроблення». Експертів, яких залучали до слідчих дій, він називав «сторонніми особами» і через це вимагав визнати частину доказів недійсними. Горобець також наполягав, що у протокол не внесли важке спецобладнання, яке було в машині Якименка і вплинуло на здатність кермувати. Так само не вказали точний кут нахилу дороги. Це могло б допомогти зʼясувати, чи міг Якименко загальмувати вчасно. Також, на думку адвоката, невідомо, чи були тоді на дорозі знаки про обмеження швидкості. Захист колишнього поліцейського наполягав на тому, що Альбіна вибігла на дорогу раптово з-за машин, що їхали попереду Якименка. Тому той не міг її бачити і вчасно загальмувати.
Сам Якименко на засіданнях майже не брав слова. Якщо говорив — тихим тремтячим голосом. Якименко скаржився, що нічний арешт не дозволяє йому піти працювати охоронцем, тому він не може виплатити компенсацію батькам Альбіни. Хоча вони публічно відмовились від будь-яких грошей.
У грудні 2024-го Якименко вчергове попросив суд змінити запобіжний захід на особисте зобовʼязання. І додав, що якщо мета нинішнього — зробити так, щоб він не міг впливати на свідків, то нічний арешт цьому не заважає. Після цього прокурор Мельничук вирішив просити для Якименка цілодобового домашнього арешту. На наступне засідання він подав відповідне клопотання. Для батьків це була перша хороша новина за довгий час. Але на наступне засідання Якименко вже не зʼявився.
2
На засіданні 16 січня 2025 року адвокат Якименка несподівано заявив: його клієнт тепер «мобілізований» до Збройних сил і більше не братиме участі в засіданнях. За його словами, ще 5 січня Якименко почав служити розвідником у 150 Окремому розвідувально-ударному батальйоні. Через це адвокат попросив зупинити судовий розгляд, доки Якименко не демобілізується.
Наразі підрозділ Якименка воює на Покровському напрямку. У 150 ОРУБ «Бабелю» відповіли, що батальйон поки не має пресслужби, але запит обіцяли донести до командування. Відповідей ми так і не отримали. У Сухопутних військах нам також не відповіли на питання стосовно того, як і коли Якименко потрапив на службу.
«Якименко прохав усіх дати йому можливість знайти гідну роботу! Всі були проти. На жаль, його мобілізували. Тепер йому не потрібно шукати роботу», — заявив на засіданні 16 січня Горобець і показав копію витягу з наказу. Згідно з документом, на службу Якименка зарахували 5 січня. За словами адвоката, 16 числа той уже був «на нулі», хоча за правилами мав би ще проходити базову загальновійськову підготовку.
Коли Якименко пішов у ЗСУ, він порушив запобіжний захід, кажуть адвокати родини і прокурор. Він перестав ночувати вдома, не повідомив про зміну статусу і про те, що не братиме участі в найближчому засіданні. Ба більше, прокурор вважає, що Якименко мобілізувався добровільно і 16 грудня сам подав відповідну заяву, а за два дні пройшов ВЛК. Тобто він завчасно знав про свої плани, однак не повідомив про це ані суд, ані прокурора. Захист Якименка каже, що не знає, як саме той потрапив у військо.
За те, що Якименко порушив запобіжний захід, прокурор міг би його посилити, чого давно добивались батьки Альбіни, але без Якименка суд не може розглянути це питання. Водночас адвокат Якименка не бачить жодних порушень і від офіційних коментарів відмовляється. Його відповідь на всі запитання — ЗСУ.
«У мене враження, що хтось не хоче наближення миру в державі і щоб наші захисники боронили державу. Якісь сумніви за ТЦК, за ЗСУ. Мене це обурює. Це — дискредитація військових! Це підриває авторитет військових! Я розумію, що горе і що справу потрібно розглядати, але... Ставити під сумніви дії військових — це занадто», — говорив Горобець під час засідання.
На засіданні 16 січня Горобець попросив закрити справу. І прокурор, і захист родини заперечили. Суд вирішив зібрати більше даних про те, де і ким служить Якименко.
Як розвивалась справа
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Якименко збив Альбіну на пішохідному переході.
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Його звільнили з поліції.
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Якименку повідомили про підозру.
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Його взяли під нічний домашній арешт.
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Суд почав розглядати докази.
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Суд розглянув перший з двох томів справи й дослідив частину доказів (зі слів адвоката Пироженка).
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Якименко офіційно мобілізувався.
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Про мобілізацію Якименка стало відомо суду.
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Суд зупинив розгляд справи на час служби Якименка.
3
Останнє засідання у справі провели 5 травня 2025 року. Майже три місяці суд, батьки і прокурор чекали на відповідь від командира військової частини Якименка. Відповідь надійшла. Там сказано, що Якименка призвали під час мобілізації й він не може брати участі в засіданнях. Також вказано, що 23 лютого Якименко не був задіяний у бойових діях, хоча ще в січні його адвокат наполягав, що Якименко «на нулі».
У листі, каже адвокат родини, немає нічого про те, що Якименко перебуває на фронті, і немає аргументів, чому він не може брати участі в засіданнях по відео або під час ротацій. Батьки дівчини і їхні адвокати певні, що Якименко свідомо порушив запобіжний захід, щоб уникнути відповідальності.
«Комусь потрібно, може, поїхати туда, подивитися, що там [на фронті] і як, і потім розказувати. Де докази, що Якименко щось порушив? Де написано, що Якименко має повідомляти суд, що він здав документи, щось зробив? Легко казати, коли ми всі знаходимось тут, а хтось — там. Я вважаю, що його мобілізували: надійшов наказ і він поїхав, можливості [повідомити] не було», — кричав адвокат Горобець на засіданні 5 травня.
Суд не став на бік потерпілих і вирішив, що Якименко не може бути на засіданнях. Доказів, що Якименко навмисно уникав суду, суддя Тетяна Даниленко теж не побачила.
Адвокат потерпілих вважає, що такий підхід до справи хибний і формальний. І, наприклад, Вищий антикорупційний суд часто відмовляється зупиняти справи через мобілізацію і змушує обвинувачених зʼявитись у суд.
«Першопричина — це прокурор і його неактивна поведінка. А оскільки прокурору було байдуже, то останні два засідання і суд не реагував. Привід не застосували, повістку в суд Якименку не вручали», — пояснює адвокат родини Пироженко.
Тепер справу розглядатимуть лише після демобілізації Якименка. З того ж місця, на якому зупинились. Строки давності на період паузи не зупинятимуть, тобто через 10 років з моменту ДТП, якщо Якименко не демобілізується, справу просто закриють.
За час судової тяганини батьки Альбіни помітно втратили запал і сили, але не зневірились остаточно.
«Ми будемо чекати. Поки живі — будемо чекати», — каже мама Альбіни.