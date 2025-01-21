Експоліцейський, який збив на смерть 15-річну дівчину на Харківщині, мобілізувався. Справу можуть зупинити

Колишній поліцейський Ярослав Якименко, який у серпні 2023 року на пішохідному переході на смерть збив 15-річну Альбіну Харченко, мобілізувався до Збройних сил.

Про це заявили його адвокати на судовому засіданні 16 січня, свідчить запис засідання, який «Бабелю» надав батько загиблої дівчинки Анатолій Харченко.

За словами адвокатів Якименка, його мобілізували на посаду розвідника. Через це вони подали до суду клопотання, щоб зупинити розгляд справи до моменту звільнення Якименка з військової служби.

Прокурор і адвокати родини виступили проти зупинки справи і наголосили, що Якименко заздалегідь не повідомляв ані про зміну статусу, ані про зміну місця перебування. Цим він порушив процесуальні обовʼязки, які на нього поклав суд, та умови нічного домашнього арешту.