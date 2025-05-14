У 2020 році Зеленський звільнив суддю, який загрожував нацбезпеці. Тепер той з Відня виграє суди проти президента і планує повернутись у Конституційний суд — історія Олександра Тупицького

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Робота в Конституційному суді та кримінальні справи

Олександр Тупицький став суддею Конституційного суду в травні 2013 року — туди його за своєю квотою призначив президент Віктор Янукович. Після перемоги Євромайдану і втечі Януковича Тупицький націлився на посаду голови суду. Він пішов довгим шляхом — спочатку разом із частиною колег прибрав з посади тодішнього голову суду Станіслава Шевчука, а у вересні 2019 року, заручившись підтримкою голови Окружного адмінсуду Павла Вовка, очолив Конституційний суд.

Тупицький потрапив до КС 12 років тому за квотою тодішнього президента Віктора Януковича. Конституційний суд України / Facebook

За головування Тупицького в жовтні 2020 року КС позбавив повноважень НАЗК, у країні згорнули електронне декларування. Під загрозою опинилися інші важливі справи, які стосувалися статусу української мови, реформи прокуратури, ринку землі. Західні партнери погрожували позбавити Україну підтримки, грошей та, можливо, скасувати безвіз, якщо влада не зупинить наступ на антикорупційні органи. Руки у влади були звʼязані. Попри те, що президент делегує в КС шість суддів, звільнити їх може лише сам суд. Цей механізм має гарантувати незалежність суддів.

У грудні 2020 року Держбюро розслідувань майже вручило Тупицькому підозру — його звинувачували в тиску на свідка. Але на вручення 28 грудня 2020 року він не зʼявився. А вже наступного дня своїм указом Тупицького прибрав президент, точніше — відсторонив на два місяці. Двадцять восьмого лютого 2021 року — ще на місяць. Офіційним приводом була справа в ДБР. Ще за місяць, 27 березня 2021 року, Зеленський скасував указ експрезидента Януковича, яким той призначив Тупицького суддею Конституційного суду. Рішення обґрунтували тим, що Тупицький загрожує нацбезпеці.

Після звільнення Тупицького, 16 липня 2021 року, ДБР оголосило йому ще одну підозру — у несанкціонованому втручанні в електронну систему суду. Остання, третя підозра зʼявилась після повномасштабного вторгнення, коли Тупицький вже виїхав з України. Його звинуватили в тому, що він незаконно переправив людей через державний кордон.

Суди проти Зеленського

Усі три укази Зеленського — два про відсторонення і один про звільнення — юристи Тупицького оскаржили у Верховному суді. Щодо двох з них вже є остаточні рішення. Перший указ — про звільнення Тупицького — суд визнав незаконним. Аргументація проста: згідно з Конституцією, президент має право лише призначати суддів КС, але не звільняти їх.

Схожу справу Верховний суд вже розглядав. У 2008 році президент Віктор Ющенко так само звільнив з КС суддю Сюзанну Станік, яку призначив його попередник Леонід Кучма. Станік оскаржила цей наказ і виграла.

Другий указ, яким Зеленський відсторонив Тупицького на дві місяці, Верховний суд теж визнав незаконним з тієї ж причини — такого права у президента немає.

Щодо третього указу, яким Зеленський відсторонив суддю на місяць, то у цій справі поки є рішення лише Касаційного адмінсуду, який теж став на бік Тупицького. Очевидно, що Велика палата Верховного суду, куди захист судді піде далі, це рішення підтвердить.

Після цього, говорять юристи Тупицького, вони добиватимуться, щоб Верховний суд змусив президента новим указом повернути їхнього клієнта до Конституційного суду. Там він з девʼятирічної каденції не добув 1 рік 3 місяці і 27 днів. За словами представника Тупицького Олександра Лещенка, технічно повернути Тупицького цілком реально — у Конституційному суді за квотою президента є вакантні посади. Судді Станік, яка колись через суди повернулась в КС на роботу, пощастило менше — для неї там вільного місця не знайшлось. Справа про повернення Тупицького вже в суді — слухання мають відбутися сьогодні, 14 травня.

Першим указ про призначення судді скасував Віктор Ющенко — так він позбувався Сюзанни Станік. Її звинуватули в тому, що вона порушила присягу. Станік виграла всі суди і поновилась в КС на один день, після чого добровільно пішла у відставку. Facebook

Відень, отруєння та українські суди

Зараз Олександр Тупицький живе у Відні та має там посвідку на проживання. Австрія відмовила українській прокуратурі в його екстрадиції — у місцях позбавлення волі через війну йому загрожуватиме небезпека. А у Відні суддю охороняє поліція. Наприкінці минулого року Тупицький повідомив, що його намагались отруїти ртуттю. Цю справу розслідують правоохоронці, її деталі невідомі.

В Україні проти Тупицького є три кримінальні провадження. Два з них вже в судах — Подільському і Голосіївському. Перше — про тиск на свідків, друге — про втручання в електронну систему суду. В обох справах Тупицький намагається брати участь через відеозвязок. У Подільському суді йому це не вдається ― у грудні 2024 року управління Державної міграційної служби в Закарпатській області анулювало внутрішній та закордонні паспорти судді. Через це він не може ідентифікуватися в спеціальній електронній системі, через яку суд проводить відеоконференції.

Адвокат Тупицького Сергій Осика каже, що причин, з яких Міграційна служба анулювала паспорт, захист не знає — у відомстві їх називають «службовою інформацією». Адвокати через суд намагаються скасувати рішення Міграційної служби. Тим часом справа стоїть на місці, строки давності сплили, тобто за клопотанням Тупицького суд повинен буде її закрити, а відповідальність йому не загрожує.

У Голосіївському суді, де розглядають справу про втручання в електронну систему, суддя погодилась допустити Тупицького до засідання не через судову систему, а через «інші засоби зв’язку». Наступне засідання призначене на 19 травня.

У ДБР застрягло ще одне кримінальне провадження — про перетин кордону. Тупицького звинувачують у тому, що 17 березня 2022 року він незаконно вивіз з України людей — Івана Бондаренка та Дмитра Омельчука. Документи у Тупицького прикордонники не перевірили. Їх і поліцейського, який допомагав Тупицькому виїхати, затримало ДБР і висунуло підозру. Матеріали справи передали до суду. Справу проти Тупицького досі розслідують. На яких підставах він виїхав з України — адвокати не уточнюють.