ЗСУ почали новий наступ на Курщині — кажуть російські джерела. Українська сторона ситуацію не коментує. Ось що відомо на цей момент

ЗСУ (ймовірно) наступають у Курській області біля російського селища Тьоткіно.

На початку травня з’явилися повідомлення про нову операцію Сил оборони України поблизу селища Тьоткіно в Глушковському районі Курської області РФ. За даними російських джерел, українські підрозділи спочатку здійснили рейд: знищили кілька мостів через річку Сейм і атакували російські позиції. Імовірно, операція розпочалася вночі з 4 на 5 травня.

Курський напрямок, 6 травня 2025 року. «Бабель»

Як пишуть російські військкори, після підриву мостів українські сили ввели в бій бронегрупи: спершу висунули машини розмінування, які прокладали проходи в мінних полях, а за ними — бронетехніку з десантно-штурмовими підрозділами. Крім того, вони стверджують, що ЗСУ діють мобільними групами на квадроциклах і масово використовують дрони, щоб перехоплювати російську логістику в цьому районі. Ті самі джерела також повідомляють, що українські війська намагаються прорватися до селища Новий Путь, яке розташоване приблизно за 10 км від Глушкова і за 17 км на схід від Тьоткіна.

Шостого травня один із російських регіональних каналів повідомив, що Збройні сили України нібито атакували околиці Тьоткіна. Очевидці також зазначають, що над селом були помічені українські FPV-дрони.

Ймовірно, мета українських сил — розширити фронт і ускладнити логістику ворога, щоб зупинити його прорив у Сумську область. Поки що немає свідчень, що ЗСУ глибоко вторглися на територію Росії. Йдеться, швидше за все, про рейдові операції, які змушують противника перерозподіляти сили.

Українська сторона офіційно ці дії не підтвердила, але Генштаб повідомив, що Повітряні сили України вдарили по Тьоткіну — там, за їхніми даними, була схованка операторів російських дронів. Тьоткіно розташоване майже на кордоні з Україною, лише за 10 км від найближчих українських сіл Ворожба та Білопілля. Через загрозу бойових дій Сумська обласна військова адміністрація нещодавно оголосила евакуацію цивільних із цих сіл.

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За оцінками російських військкорів, у Курській області можливі три сценарії розвитку подій.

Перший варіант — це короткі рейди ЗСУ, під час яких знищують мости і завдають ударів по ворожих позиціях. Такі дії, за словами російських військкорів, не призведуть до глибокого прориву, але змусять російське командування перекидати резерви, що відволікає їх від інших напрямків.

Другий варіант — ЗСУ можуть закріпитися на плацдармі та завдати ударів із півдня та південного заходу, намагаючись зімкнути кільце в районі Глушкова. Проте без належної підтримки передові українські групи нібито ризикують опинитися в ізоляції під тиском російських сил.

Третій варіант — поточну активність ЗСУ у прикордонній зоні розглядають як спробу відволікти увагу російського командування. Головний удар у такому випадку може бути завданий в іншому регіоні, а рейди мають на меті завадити створенню так званої смуги безпеки на кордоні з Сумською областю.

За оцінками російських джерел, головну роль відіграє географічне розташування Тьоткіна. Якщо Збройним силам України вдасться взяти населений пункт під контроль, для них відкривається оперативний простір у кількох напрямках:

до річки Сейм — важливого логістичного маршруту;

на фланг і в тил російських оборонних позицій між Глушковом і Сумською областю.

Таким чином, Тьоткіно — це не просто прикордонне селище з довоєнною кількістю мешканців понад 3 тисячі людей, а потенційно важливий плацдарм для українських сил. Контроль над ним може ускладнити російську логістику, розширити зону наступу й створити додатковий тиск на оборонні лінії РФ.